Иван Белозерцев ответил на вопросы жителей Иссинского района

Местный житель Виктор Гвоздев просил отремонтировать деревянный настил пешеходного моста через реку Иссу, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Пусть администрация Иссинского района готовит проектно-сметную документацию, определяет цену вопроса, я посмотрю, как можно помочь», — ответил губернатор.

Ольга Буйлова рассказала главе региона о том, что крыша здания детско-юношеской спортивной школы рабочего поселка, где также располагается школа искусств, нуждается в ремонте.

«Районная администрация должна больше взаимодействовать с местными жителями. Почему мы сейчас будем начинать все с нуля? Как только к главе района поступили обращения от родителей детей, которые занимаются в этой школе, он должен был сразу же озадачиться этим вопросом, приготовить проектно-сметную документацию, понять, сколько конкретно денег надо, и обратиться ко мне, если муниципальное образование самостоятельно не вытягивает. Составляйте смету, мы найдем возможность вам помочь», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Жительница села Знаменская-Пестровка Любовь Шакурова рассказала губернатору об отсутствии в населенном пункте устойчивой мобильной связи и перебоях с интернетом.

«Мы предоставляем субсидии мобильным операторам, которые приходят работать в такие места. Знаменская-Пестровка включена в перечень населенных пунктов, где будут строится вышки. За год-полтора эта проблема должна быть решена», — подытожил глава региона.