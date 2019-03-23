На ремонт иссинского лицея выделят более 4 млн руб

В настоящее время в школе учатся 588 детей, в том числе — 56 первоклассников и 29 11-классников. В лицее работают клубы, студии и кружки по интересам.

Глава региона посетил занятия школы искусств, хореографического кружка и баскетбольной секции, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Главное, чтобы каждый из ребят нашел дело себе по душе и чтобы были условия для занятий. По областной программе мы выделяем средства на ремонт школ. Иссинский лицей получит 4 миллиона 300 тысяч рублей, ремонт начнется уже в этом году, чтобы к 1 сентября у здания были новая крыша и входная группа», — рассказал Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что в следующем году руководству школы нужно будет снова подать заявку на участие в программе, чтобы решить все оставшиеся проблемные вопросы.