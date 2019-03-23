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Губернатор подарил иссинским школьникам поездку в Москву

23 марта в 15:02 232 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 марта время рабочей поездки подарил ученикам иссинского лицея туристическую поездку.

Школьники создали краеведческую книгу «Летопись Иссы». Один из экземпляров они подарили на память губернатору, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Это прекрасное начинание, проделана серьезная работа. Мне хотелось бы сделать вам ответный подарок. 200 тысяч рублей будет перечислено на счет школы, чтобы вы могли съездить на экскурсию в Москву, Нижний Новгород или Саранск», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что ученики совместно с педагогом смогут сами выбрать маршрут.

«Хорошо, когда дети искренне увлечены каким-то делом, когда вместо бесцельного погружения в соцсети или компьютерные игры, их свободное время занято спортом, творчеством, наукой и живым общением», — подчеркнул глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/148149/

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