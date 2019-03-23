Губернатор подарил иссинским школьникам поездку в Москву

Школьники создали краеведческую книгу «Летопись Иссы». Один из экземпляров они подарили на память губернатору, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Это прекрасное начинание, проделана серьезная работа. Мне хотелось бы сделать вам ответный подарок. 200 тысяч рублей будет перечислено на счет школы, чтобы вы могли съездить на экскурсию в Москву, Нижний Новгород или Саранск», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что ученики совместно с педагогом смогут сами выбрать маршрут.

«Хорошо, когда дети искренне увлечены каким-то делом, когда вместо бесцельного погружения в соцсети или компьютерные игры, их свободное время занято спортом, творчеством, наукой и живым общением», — подчеркнул глава региона.