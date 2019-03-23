Максимально конкретное послание. О чем Белозерцев вновь напомнил чиновникам
Пензенец принимает участие в создании музея рельефов Босха в Брюгге
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Ксения Козырь: Кто лучше водит — женщины или мужчины?
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенским волонтерам подбросили бельчат
Губернатор подарил иссинским школьникам поездку в Москву
На ремонт иссинского лицея выделят более 4 млн руб
Иван Белозерцев ответил на вопросы жителей Иссинского района
Виктор Кувайцев: Не надо ждать, когда мусор поплывет
Пензенские школьники побывали в историческом здании областного ЗакСобра
Две жительницы Лунино лишили своих маленьких детей алиментов
В Пензе отремонтируют дорогу на улице Байдукова
В Кузнецке на реке Труев развернули посты наблюдения и спасения
Реконструкция дороги в районе Бригадирского моста пройдет в три этапа

Белозерцев: Нужно производить щебень более высокой марки

23 марта в 16:18 164 просмотра

Губернатор Пензенской облати Иван Белозерцев в рамках рабочей поездки посетил Иссинский комбинат строительных материалов.

Комбинат основан на базе Иссинского месторождения комплексного сырья. В составе предприятия — каменный карьер и цех по производству доломитовой муки. 70% всех дорог Пензенской области и соседней Мордовии построены с использованием щебня, произведенного на этом предприятии, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Нужно производить щебень более высокой марки, чтобы асфальто-бетонная смесь на его основе могла выдерживать серьезные нагрузки. Если есть возможность закупить нужное оборудование и расширить ассортимент выпускаемой продукции, это нужно делать», — отметил глава региона.

Он добавил, что в 2019 году на ремонт и содержание дорог выделено порядка 6 миллиардов рублей.

«С дорогами от районных центров к областному вопрос практически решен, следующий этап работы — сельские дороги. Если будут заказы, будут расти объемы производства, будет увеличиваться и заработная плата у сотрудников предприятия», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона предложил предприятию принять участие в новом проекте, на реализацию которого будут выделены субсидии из областного и федерального бюджетов.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/148148/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...