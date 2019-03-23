Белозерцев: Нужно производить щебень более высокой марки

Комбинат основан на базе Иссинского месторождения комплексного сырья. В составе предприятия — каменный карьер и цех по производству доломитовой муки. 70% всех дорог Пензенской области и соседней Мордовии построены с использованием щебня, произведенного на этом предприятии, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Нужно производить щебень более высокой марки, чтобы асфальто-бетонная смесь на его основе могла выдерживать серьезные нагрузки. Если есть возможность закупить нужное оборудование и расширить ассортимент выпускаемой продукции, это нужно делать», — отметил глава региона.

Он добавил, что в 2019 году на ремонт и содержание дорог выделено порядка 6 миллиардов рублей.

«С дорогами от районных центров к областному вопрос практически решен, следующий этап работы — сельские дороги. Если будут заказы, будут расти объемы производства, будет увеличиваться и заработная плата у сотрудников предприятия», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона предложил предприятию принять участие в новом проекте, на реализацию которого будут выделены субсидии из областного и федерального бюджетов.