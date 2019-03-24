Максимально конкретное послание. О чем Белозерцев вновь напомнил чиновникам
Достройкой дома «Солнечного города» заинтересовался инвестор
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Ксения Козырь: Кто лучше водит — женщины или мужчины?
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе под новый детсад на ул. Макаренко готовят коммуникации
В Пензенской области готова программа переселения из ветхого жилья
Мэр поручил привести в порядок защитные ограждения у дорог
Виктор Кувайцев: Талантливых детей надо поддерживать
Дорога как после бомбежки. Пензячка пожаловалась на гигантские ямы в Заре
Белозерцев: Нужно производить щебень более высокой марки
Пензенским волонтерам подбросили бельчат
Губернатор подарил иссинским школьникам поездку в Москву
На ремонт иссинского лицея выделят более 4 млн руб
Иван Белозерцев ответил на вопросы жителей Иссинского района

В Пензе волонтеры рассказали о самой милой собаке

24 марта в 09:12 416 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали о своей новой подопечной — маленькой милой собачке.

" data-title="В Пензе волонтеры рассказали о самой милой собаке — Пенза-пресс, рунет за день">

Волонтеры фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали о своей новой подопечной — маленькой милой собачке.

«Не можем не рассказать о милой находке — на объездной дороге у кладбища сегодня случайно обнаружили сказочную Мимимишку. Сразу же остановились, и, меся грязь, ринулись спасать малышку. Она была такой испуганной, кричала первые минуты так громко, будто мы резали ее ножом — очень было страшно этой крохе! Значит, наша встреча была неслучайной, и звезды в этот неприятный день сошлись для этого зверька лучшим образом.

Скажем вам честно, что это один из самых милых щенят, которые мы встречали. Лапочка на коротких ножках, будто корги, с милыми мягкими ушками и таким невинным взглядом — ну просто сплошное мимими!» — написали они.

Малышке нужны средства на корм, обработку и вакцинацию. Как помочь животному, можно узнать ЗДЕСЬ.

Фотография: скриншот https://vk.com/animalspnz_fund58?w=wall-144115095_31964&z=photo-144115095_456272029%2Falbum-144115095_00%2Frev

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...