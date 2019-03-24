В Пензе волонтеры рассказали о самой милой собаке

«Не можем не рассказать о милой находке — на объездной дороге у кладбища сегодня случайно обнаружили сказочную Мимимишку. Сразу же остановились, и, меся грязь, ринулись спасать малышку. Она была такой испуганной, кричала первые минуты так громко, будто мы резали ее ножом — очень было страшно этой крохе! Значит, наша встреча была неслучайной, и звезды в этот неприятный день сошлись для этого зверька лучшим образом.

Скажем вам честно, что это один из самых милых щенят, которые мы встречали. Лапочка на коротких ножках, будто корги, с милыми мягкими ушками и таким невинным взглядом — ну просто сплошное мимими!» — написали они.

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