Никольскому музею стекла и хрусталя исполняется 230 лет (видео)

Музею стекла и хрусталя в городе Никольске Пензенской области исполняется 230 лет. Его история началась с небольшой комнаты при заводе, где выставлялись образцы продукции. На сегодняшний день в коллекции музея более 5000 предметов.

Стойкому хрустально-стеклянному миру 230 лет. Поддерживают блеск прошлого сотрудники музея весьма замысловато: все экспонаты выкладывают на красный ковер и уже там очищают от мимолетной пыли времени. Даже если мелкая деталь упадет- не разобьется. Первым изделием никольского завода считается фиолетовая ваза из марганцевого стекла. Она датируется 1789 годом. Место и время установили только благодаря тому, что цифры были высечены на вазе. Другим образцам повезло меньше, на них нет никаких обозначений. Поэтому смотрители не исключают, что в их фондах могут быть и более ранние работы никольских стекольных мастеров. Только пока невозможно подтвердить это научно.

«Завод был основан практически на пустом месте в 1764 году местным помещиком Александром Ивановичем Бахметевым. Он располагал только дешевой рабочей силой, крепостными и топливом, которого нужно очень много при варке стекла. Здесь проходили Пугачевские войска, поэтому завод был целиком разрушен и пришлось все начинать с нуля», — рассказала заведующая музеем Ольга Панюшкина.

Первый в России частный завод по производству изделий из стекла был делом семейным. После того, как у Бахметьевых не осталось ближайших родственников их фамилии, завод перешел Оболенским. На вазе к 150-летию никольских стекольных мастерских — пример искусной работы гравировщиков — изображены портреты владельцев, но Алексея Бахметьева в их числе нет. Он остался не увековечен ни в стекле, ни в красках. При жизни с крайне энергичного и предприимчивого дворянина портретов не писали. Все-таки в этой стеклянной истории оказались и свои хрупкие моменты.

«На выставке в Европе продукцию завода первый раз представили в 1900 году. На нее съехались 60 предприятий со всего мира. Мы привезли наши ликерные приборы для пива и стаканы. Завод наградили большой золотой медалью, то есть он получил гран-при, но мастера и авторы сервизов были почему-то награждены бронзой», — рассказала хранитель музея Наталья Андреева.

На одной из таких медалей можно увидеть фамилию Протасофф. Он был главным стекловаром, автором многих работ и правнуком Вершинина — основателя титулованного рода крестьян-мастеров. Ходили легенды, что ему было достаточно посмотреть на стекло, чтобы сказать чего не хватает в его варке.

Тончайшие техники: работа с накладным стеклом, когда поверх бесцветного накладывают цветное. Алмазная гравировка колесом: сотни движений вручную, которые создают мельчайшие узоры. Все в 1923 году перешло трудовому народу. Никольский завод стал «Красным гигантом». На нем производили дары, например, Гагарину в честь успешного полета в космос и Сталину на 60- и 70-летие. Эскизы разработала Вера Мухина — автор монументального памятника «Рабочий и колхозница». Люстры на старых станциях метро Москвы и Санкт Петербурга тоже никольские. Сейчас от прежнего размаха осталось шесть отдельных, частных производств.

В основном, сейчас применяются те же технологии, что и более 200 лет назад. Стеклянные фигуры мастера выдувают воздухом из собственных легких: чем стекло горячее, тем меньше требуется усилий. Сейчас достаточно давления обычного выдоха, стекло варится при температуре 1450 градусов.

Сегодня в Никольске делают и привычные предметы быта, и, например, пасхальные яйца, а иногда и вовсе уходят в искусство. Ежегодно там проходит Международный симпозиум по стеклу. Легендарные мастерские оккупируют художники. И дополняют неявную цель многовековой истории никольского бренда: отражать душу мира в стекле, сообщает телеканал «Экспресс».