В Пензенской области готова программа переселения из ветхого жилья

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление, утверждающее региональную программу по переселению из аварийного жилья. Она рассчитана на 2019−2025 годы.

В паспорте программы указано, что ее разработчиком является областной управление ЖКХ и ГЗН. На переселение могут рассчитывать жители домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

На ее реализацию планируют затратить 2 644 429 940,48. В частности, 2 540 447 541,42 рублей намерены получить из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 25 661 086,3 рублей — из областного бюджета, 78 321 312,68 рублей — из бюджета муниципальных образований.

Благодаря реализации программы планируется переселить 4 360 жителей из 142 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными. В ней участвуют Пенза, Кузнецк, Каменка, Белинский, Сердобск, Спасск, Сурск, Исса, Канаевка, Пачелма, Титово, Золотаревка, Леонидовка, Шемышейка.

Больше всего домов расселят в Пензе: в списке — 85 домов, большинство из которых — 50−60-х годов постройки, но есть и те, что возвели в начале прошлого века. В перечень вошли здания, которые вызывают наибольшее беспокойство у жителей, к примеру, разрушающиеся строения на ул. Кулибина, 10, Ударной, 35 (жильцы уже выселены из обоих), Богданова, 7, 10, 14, 15. Много домов расселят в Кузнецке — 26. В остальных — чуть меньше.

«Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой государственному заказчику Программы информации возлагается на руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (главу администрации)», — отмечается в документе.

С полной версией проекта постановления можно ознакомиться ЗДЕСЬ.