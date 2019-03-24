Каменский глава поразил земляков спортивной формой

По словам журналиста, на межпоселенческом спортивном турнире в селе Мочалейка поднял 16-килограммовую гирю 260 раз.

«Глава администрации Каменского района Сергей Юркин поставил абсолютный рекорд межпоселенческого спортивного турнира, прошедшего в селе Мочалейка, в дисциплине «Подъем гири» пудовой, а это, если кто не знает, 16 килограммов чистого веса. И если уж сейчас в моду вошли всякого рода челленджи типа «Я сейчас сделаю что-то, а ты повтори», то повторите. Если административные работники смогут выполнить программу Сергея Юркина хотя бы процентов на 20, уважения им будут много больше, чем сейчас. Сергей Иосифович поднял 16-килограммовую гирю 260 (двести шестьдесят) раз. А ну-ка повтори!» — написал Сергей Дочкин.

Присоединятся ли каменцы к челленджу, не известно, но то, что делает Сергей Юркин в своем возрасте, заслуживает уважения. Видео в настоящее время активно набирает просмотры.