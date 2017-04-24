Пензенский драмтеатр на фестивале «Золотая провинция» удостоили двух наград (видео)

« Золотая провинция». Он проходил с 17 апреля в Кузнецке и в Пензе. На театральных площадках выступили 12 профессиональных и любительских коллективов , в том числе — гости из других регионов. В заключительный день пензенскому зрителю пермский театр « У моста» представил премьерный спектакль « Ханума» ( 12+)." data-title="Пензенский драмтеатр на фестивале «Золотая провинция» удостоили двух наград — Пенза-пресс, рунет за день">

Завершился VI театральный фестиваль «Золотая провинция». Он проходил с 17 апреля в Кузнецке и в Пензе. На театральных площадках выступили 12 профессиональных и любительских коллективов, в том числе — гости из других регионов. В заключительный день пензенскому зрителю пермский театр «У моста» представил премьерный спектакль «Ханума» (12+).

Ни одного свободного места в зрительном зале драмтеатра, в проходах выставили дополнительные стулья. Каждый год фестиваль «Золотая провинция» собирает тысячи зрителей. Однако, по словам организаторов, такого аншлага еще не было, сообщает телеканал «Экспресс».

«Для меня это было впервые, что после каждого спектакля, а у меня их было 22 в этом году, овации не прекращались в течение 30−40 минут, это было великолепно. Уровень фестиваля растет, мы идем вверх и, я надеюсь, что это будет продолжаться очень долго», — сказала организатор театрального фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Семь дней, пять театральных площадок, 12 профессиональных и любительских коллективов из Пензы, Кузнецка, Заречного, Москвы, Московской области и Перми. Последний стал, пожалуй, самым титулованным участником фестиваля. Лауреат российской Национальной театральной премии «Золотая маска» пермский театр «У моста» представил премьеру спектакля «Ханума».

Спектакль-праздник, спектакль-фейверк, первый волшебный и добрый в репертуаре мистического театра «У моста», по словам его художественного руководителя. Действие происходит в конце XIX века в Грузии. Старый князь, пропивший и прогулявший все, что можно, ищет богатую невесту, чтобы оплатить долги и выкупить заложенное имущество. За его счастье борются две свахи — Ханума и Кабато.

«Ханума» — совершенно сумасшедший спектакль. Мы, репетируя, выпили 120 бутылок грузинского вина, танцевали грузинские танцы. Из Грузии нам прислали настоящие папахи, кинжалы. Мы погрузились в эту стихию, и я понял, что мы обязательно должны этот праздник привезти сюда", — поделился художественный руководитель театра «У моста» Сергей Федотов.

Для пермского театра участие в фестивале стало юбилейным — 155-ым. В Пензе коллектив выступает уже четвертый год. Сам фестиваль «Золотая провинция» проходит уже шестой раз. В 2017 году он обрел статус международного.

«Фестиваль — это единственная возможность на сегодняшний день театрам выезжать в другие города и показывать себя другому зрителю, других возможностей нет. Это как раз то самое время, когда мы обмениваемся энергиями, что-то новое узнаем для себя. Именно во время фестивалей рождаются идеи, как дальше развивать театр», — отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра, соорганизатор IV театрального фестиваля «Золотая провинция» Сергей Казаков.

Среди профессиональных коллективов пензенский драмтеатр был удостоен сразу двух наград — почетного диплома за спектакль «Щелкунчик» (0+) и диплома в номинации «Лучшая женская роль», который получила заслуженная артистка России Галина Репная за роль Елизаветы Арсеньевой в камерном спектакле «Путь левой руки». Лучшим спектаклем фестиваля, по мнению жюри, стала постановка «Революция» театрального объединения «Маленькая страна — 42-я улица» (12+) пензенской гимназии № 42.