Евро и доллар резко подешевели по отношению к рублю

После того как евро на Московской бирже превысил психологически важную отметку в 67 руб., произошло резкое падение валют по отношению к рублю: стоимость евро опустилась ниже 65,55 руб. За 24 минуты, когда падали евро и доллар, оборот валюты на рынке составил 65,2 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперты допускают, что на рынок с интервенцией мог выйти Центробанк

Максимальная отметка евро в 67,2965 руб. была зафиксирована в 14:48 мск. После этого евро стал резко дешеветь. По состоянию на 15:06 мск евро стоил 65,46 руб., доллар — 52,56 руб. В 15:11 мск евро опустился ниже 64,80 руб., а доллар в то же время падал ниже 52 руб. Однако позже значения доллара и евро отскочили и снова пошли наверх: в 15:19 мск евро стоил 65,25 руб., доллар — 52,26 руб.

Доллар начал падать в 15:48 мск и с максимума 53,95 упал к 15:12 мск до 51,99 минимум. За это время оборот составил 65,2 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом, ЦБ, если это был он, потратил около €1 млрд.

Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук не исключает, что ЦБ все-таки вмешался в ситуацию и вышел на рынок с интервенцией. «Точно этого сказать пока нельзя, возможно, что такой большой объем валюты продал кто-то из экспортеров, — считает он. — Но было бы логично, чтобы регулятор все же вышел с интервенцией, поскольку текущую ситуацию сложно охарактеризовать как финансовую стабильность».

По мнению замгендиректора «Паллада эссет менеджмент» Александра Баранова, ЦБ вышел на валютный рынок, когда курс доллара США к рублю вышел за пределы 53 руб. «При курсе возле 54 руб. за доллар США последовали сильные продажи. Доказать, что это был именно ЦБ, сложно, — говорит он. — Но, видимо, на рынке сложилось такое положение, когда Банк России может вмешаться в рамках сделанных им объявлений, что в экстренных случаях Банк России выходит на рынок с интервенциями, причем размеры данных интервенций заранее неизвестны рынку».

Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин отмечает, что условия, при которых ЦБ вмешивается в ситуацию на рынке, неизвестны — регулятор принял решение не раскрывать их. «Если спекулянты не знают, когда и с какими интервенциями выйдет ЦБ, им приходится брать на себя риск вмешательства регулятора, если же параметры известны, спекулянты могут действовать более уверенно», — говорит он. Кузьмин добавляет, что при падении на 4%, которое наблюдалось сегодня в первой половине дня, регулятор мог бы предпринять определенные действия.

По материалам rbc.ru