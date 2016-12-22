Рунет за день — Самое интересное в рунете за 1 декабря. все выпуски
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Наталья Поклонская обвенчалась в Екатеринбурге
Прокурор Крыма Наталья Поклонская побывала в Екатеринбурге с частным визитом. Поклонскую в самолете, прилетевшем в уральскую столице из Москвы, увидел читатель нашей интернет-газеты. «В аэропорту ее встречала группа людей, среди которых были монахини. Случайно не знаете, зачем она прилетела в Екатеринбург?», — написал читатель в редакцию Znak.com.
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Совет дня!
Иногда так нужен совет. Или хорошая подсказка, как поступить в том или ином случае. Или просто какой-нибудь утренний мотиватор, знаменующий новый день жизни. Вот этот интересный сайт и поделится с вами таковыми.
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Удивительные женщины
В студенческие годы, был у нас знакомый- Юра. Юра был нормальный парень, но с девушками у него никогда не получалось, т. к. при разговоре с ними он начинал мямлить и теряться. Не получалось… до одного вечера.
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Решили мы над Юрой пошутить. На вечеринке направили его к девушке со словами: *отредактированная версия* «Юрий, не волнуйтесь, сия дама весьма легкого поведения и вам достаточно лишь озвучить намерения». Юра аж засиял, плечи расправил и пошел к девушке, девушку звали Лиза.
Шутка в том, что Лиза была жуткой, просто ужасной недотрогой. Краснела при виде романтических сцен в фильмах, а при виде постельных сцен закрывала глаза и уши. За два года об нее обломали зубы с десяток парней, никому не позволяла больше чем подержать за руку, и то после долгой осады. Так вот, Юра, решительно к ней подходит и начинает с ней общаться так, как положено общаться с девушками облегченного поведения. И что это!!! Наш дружный коллектив застучал челюстями по полу. Через пять минут общения Юра уводит Лизу в пустую соседнюю комнату, при этом показывая нам большой палец.
Собственно, с того вечера Юра и Лиза три года уже вместе. Вчера узнал что подали заявление в ЗАГС. Вот и понимай после этого женщин…
По материалам lolstory.ru
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Евро и доллар резко подешевели по отношению к рублю
После того как евро на Московской бирже превысил психологически важную отметку в 67 руб., произошло резкое падение валют по отношению к рублю: стоимость евро опустилась ниже 65,55 руб. За 24 минуты, когда падали евро и доллар, оборот валюты на рынке составил 65,2 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперты допускают, что на рынок с интервенцией мог выйти Центробанк
Максимальная отметка евро в 67,2965 руб. была зафиксирована в 14:48 мск. После этого евро стал резко дешеветь. По состоянию на 15:06 мск евро стоил 65,46 руб., доллар — 52,56 руб. В 15:11 мск евро опустился ниже 64,80 руб., а доллар в то же время падал ниже 52 руб. Однако позже значения доллара и евро отскочили и снова пошли наверх: в 15:19 мск евро стоил 65,25 руб., доллар — 52,26 руб.
Доллар начал падать в 15:48 мск и с максимума 53,95 упал к 15:12 мск до 51,99 минимум. За это время оборот составил 65,2 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом, ЦБ, если это был он, потратил около €1 млрд.
Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук не исключает, что ЦБ все-таки вмешался в ситуацию и вышел на рынок с интервенцией. «Точно этого сказать пока нельзя, возможно, что такой большой объем валюты продал кто-то из экспортеров, — считает он. — Но было бы логично, чтобы регулятор все же вышел с интервенцией, поскольку текущую ситуацию сложно охарактеризовать как финансовую стабильность».
По мнению замгендиректора «Паллада эссет менеджмент» Александра Баранова, ЦБ вышел на валютный рынок, когда курс доллара США к рублю вышел за пределы 53 руб. «При курсе возле 54 руб. за доллар США последовали сильные продажи. Доказать, что это был именно ЦБ, сложно, — говорит он. — Но, видимо, на рынке сложилось такое положение, когда Банк России может вмешаться в рамках сделанных им объявлений, что в экстренных случаях Банк России выходит на рынок с интервенциями, причем размеры данных интервенций заранее неизвестны рынку».
Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин отмечает, что условия, при которых ЦБ вмешивается в ситуацию на рынке, неизвестны — регулятор принял решение не раскрывать их. «Если спекулянты не знают, когда и с какими интервенциями выйдет ЦБ, им приходится брать на себя риск вмешательства регулятора, если же параметры известны, спекулянты могут действовать более уверенно», — говорит он. Кузьмин добавляет, что при падении на 4%, которое наблюдалось сегодня в первой половине дня, регулятор мог бы предпринять определенные действия.
По материалам rbc.ru