Рунет за день — Самое интересное в рунете за 2 декабря.
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Статья дня
, как и было обещано, презентовала сегодня в Москве смартфон YotaPhone второго поколения, оснащённый двумя сенсорными дисплеями — на фронтальной и тыльной сторонах корпуса.

" data-title="YotaPhone 2 поступил в продажу по цене 33 000 рублей — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/02-12-2014/article#article">

YotaPhone 2 поступил в продажу по цене 33 000 рублей

Компания Yota Devices, как и было обещано, презентовала сегодня в Москве смартфон YotaPhone второго поколения, оснащённый двумя сенсорными дисплеями — на фронтальной и тыльной сторонах корпуса.
Сайт дня

Прямая трансляция с орбиты Земли

Всем любителям космоса и просто заинтересованным лицам хочу рассказать об одном интересном сайте этой тематики.
Фраза дня
История дня

Хорошая притча

Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.

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Парикмахер сказал:
— Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.
— Почему? — спросил клиент.
— Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает всё это.
Клиент задумался. Когда парикмахер закончил работу, клиент щедро расплатился. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую, пригласил парикмахера к окну и, показывая пальцем на бродягу, сказал:
— Парикмахеров не существует! — вежливо приподнял шляпу и вышел.
— Как это так? — удивился парикмахер. — А я разве не в счёт? Я же парикмахер.
— Нет! — воскликнул клиент.— Их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идёт по улице.
— Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят.
В том то и дело! — подтвердил клиент. — И я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут его и не приходят к нему. Вот почему в мире так много боли и страданий."
Coub дня
Новость дня
, День независимости в Португалии и День работников прокуратуры в Украине. А россияне сегодня отмечают не только День воинской славы, но также и наступление зимы. По этому поводу вспоминаем самые нужные функции и свойства смартфонов, которые пригодятся в холодное время года.

" data-title="Шесть функций смартфона, полезных зимой — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/02-12-2014/news#news">

Шесть функций смартфона, полезных зимой

На календаре первое декабря. На эту дату приходится Всемирный День борьбы со СПИДом, День независимости в Португалии и День работников прокуратуры в Украине. А россияне сегодня отмечают не только День воинской славы, но также и наступление зимы. По этому поводу вспоминаем самые нужные функции и свойства смартфонов, которые пригодятся в холодное время года.

Поддержка управления в перчатках
Когда на улице -15 — кто захочет оголять пальцы, чтобы разблокировать смартфон, прочесть сообщение и того хуже — ответить? К счастью, кое-кто из производителей электроники позаботился о своих северных поклонниках. Владельцы Nokia Lumia, современных представителей семейства Ascend и Honor от Huawei, Alcatel ONETOUCH не получат обморожение конечностей при использовании девайса на морозе.

Поддержка стилуса
Второй пункт исходит из первого: если смартфон не распознает прикосновения в перчатках, то наличие аксессуара, ставшего вечным спутником аппаратов Galaxy Note, сможет хоть как-то скрасить этот недостаток.

Защита от влаги
Зима — пора осадков. К сожалению, не всегда с неба падают белые и пушистые снежные хлопья. В большинстве случаев мелкий снег переходит в дождь и представляет собой опасность для электронного гаджета. Защита по стандарту IP от проникновения в корпус осадков может спасти жизнь смартфону и уберечь нервную систему его хозяина. В списке тех, кто не боится ни дождя, ни снега — топовые устройства в линейке Xperia и Galaxy S.

Корпус из поликарбоната
Долой стереотип «премиальный девайc должен быть металлическим». После прогулок по вечерним заснеженным улицам с iPhone пятого поколения и старше, по возвращению домой с помощью смартфона можно охлаждать напитки.

Греющийся процессор
То, что зачастую воспринимается как недостаток устройства, зимой может сослужить хорошую службу. Когда единственным источником тепла поблизости оказывается смартфон — все средства для нагрузки и нагрева микрочипа хороши. Разумеется, если владелец устройства любит рисковать. В том числе, своим гаджетом.

Фотомодуль со светосильным объективом
Дни в студеную зимнюю пору коротки, а количество солнечных дней в средних широтах можно пересчитать по пальцам. Со съемкой при плохом освещении достойно справится не любое устройство, а значит, лучше отдать предпочтение смартфону, чья камера имеет широкую диафрагму. К тому же, в канун Нового года города пестрят гирляндами и нарядными елками — их ведь тоже нужно кому-то фотографировать.

По материалам iguides.ru

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