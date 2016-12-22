Рунет за день — Самое интересное в рунете за 2 декабря. все выпуски
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YotaPhone 2 поступил в продажу по цене 33 000 рублей
Компания Yota Devices, как и было обещано, презентовала сегодня в Москве смартфон YotaPhone второго поколения, оснащённый двумя сенсорными дисплеями — на фронтальной и тыльной сторонах корпуса.
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Прямая трансляция с орбиты Земли
Всем любителям космоса и просто заинтересованным лицам хочу рассказать об одном интересном сайте этой тематики.
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Хорошая притча
Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.
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Парикмахер сказал:
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Шесть функций смартфона, полезных зимой
На календаре первое декабря. На эту дату приходится Всемирный День борьбы со СПИДом, День независимости в Португалии и День работников прокуратуры в Украине. А россияне сегодня отмечают не только День воинской славы, но также и наступление зимы. По этому поводу вспоминаем самые нужные функции и свойства смартфонов, которые пригодятся в холодное время года.
Поддержка управления в перчатках
Поддержка стилуса
Защита от влаги
Корпус из поликарбоната
Греющийся процессор
Фотомодуль со светосильным объективом
По материалам iguides.ru