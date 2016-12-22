Шесть функций смартфона, полезных зимой

На календаре первое декабря. На эту дату приходится Всемирный День борьбы со СПИДом, День независимости в Португалии и День работников прокуратуры в Украине. А россияне сегодня отмечают не только День воинской славы, но также и наступление зимы. По этому поводу вспоминаем самые нужные функции и свойства смартфонов, которые пригодятся в холодное время года.

Поддержка управления в перчатках

Когда на улице -15 — кто захочет оголять пальцы, чтобы разблокировать смартфон, прочесть сообщение и того хуже — ответить? К счастью, кое-кто из производителей электроники позаботился о своих северных поклонниках. Владельцы Nokia Lumia, современных представителей семейства Ascend и Honor от Huawei, Alcatel ONETOUCH не получат обморожение конечностей при использовании девайса на морозе.

Поддержка стилуса

Второй пункт исходит из первого: если смартфон не распознает прикосновения в перчатках, то наличие аксессуара, ставшего вечным спутником аппаратов Galaxy Note, сможет хоть как-то скрасить этот недостаток.

Защита от влаги

Зима — пора осадков. К сожалению, не всегда с неба падают белые и пушистые снежные хлопья. В большинстве случаев мелкий снег переходит в дождь и представляет собой опасность для электронного гаджета. Защита по стандарту IP от проникновения в корпус осадков может спасти жизнь смартфону и уберечь нервную систему его хозяина. В списке тех, кто не боится ни дождя, ни снега — топовые устройства в линейке Xperia и Galaxy S.

Корпус из поликарбоната

Долой стереотип «премиальный девайc должен быть металлическим». После прогулок по вечерним заснеженным улицам с iPhone пятого поколения и старше, по возвращению домой с помощью смартфона можно охлаждать напитки.

Греющийся процессор

То, что зачастую воспринимается как недостаток устройства, зимой может сослужить хорошую службу. Когда единственным источником тепла поблизости оказывается смартфон — все средства для нагрузки и нагрева микрочипа хороши. Разумеется, если владелец устройства любит рисковать. В том числе, своим гаджетом.

Фотомодуль со светосильным объективом

Дни в студеную зимнюю пору коротки, а количество солнечных дней в средних широтах можно пересчитать по пальцам. Со съемкой при плохом освещении достойно справится не любое устройство, а значит, лучше отдать предпочтение смартфону, чья камера имеет широкую диафрагму. К тому же, в канун Нового года города пестрят гирляндами и нарядными елками — их ведь тоже нужно кому-то фотографировать.

По материалам iguides.ru