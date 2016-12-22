Рунет за день — Самое интересное в рунете за 3 декабря. все выпуски
|
В Apple снова обсуждают повышение цен на технику в России
19 ноября известный аналитик Эльдар Муртазин сообщил о повышении стоимости техники Apple в России из-за падения рубля. По его оптимистичным прогнозам стоимость iPhone могла бы составить 36 990 рублей за версию с 16 ГБ памяти. Чуть позже интернет-магазин компании был закрыт на техническое обслуживание, а почти через двое суток снова открылся, причем со значительно увеличенными ценами на все устройства и аксессуары.
|
Строим родовое дерево
Родственники есть у всех. Но не все догадываются, как много в мире родных людей. Проект «Родовое дерево» создан для того, чтобы вы могли ощутить родство душ и крови сквозь время и расстояние.
|
Армейский сон
Было это на военных сборах. После отбоя прошло минут 20. В казарму заходят два громко разговаривающих тела. Подпол и майор, как оказалось, в хорошем настроении и навеселе. Подходят к курсанту и начинают друг с другом и с ним говорить. Один из них взялся травить байки про армию и ПВО
Читать полностью
После очередного Громкого рассказа состоялся примерно такой разговор.
По материалам lolstory.ru
|
Депутат Госдумы предложил деноминировать рубль
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Роман Худяков предположил, что население только выиграет от деноминации рубля. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва». «Конечно, если убрать ноль, и оставить, чтобы там было рубль или два за доллар, то это было бы очень актуально сейчас», — сказал депутат.
Худяков отметил, что россияне в этой ситуации ничего бы не потеряли, поскольку им не пришлось бы ходить «с этими пачками, как было раньше».
Депутат заявил об этом на фоне обвала курса рубля по отношению к доллару и евро в последнее время. Утром 3 декабря обе основные валюты обновили свои исторические максимумы. В Совете Федерации ранее предположили, что курс доллара может достигнуть 75 рублей, увеличившись еще в полтора раза по сравнению с нынешним уровнем.
10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом регулятор фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля. 7 ноября ЦБ заявил о готовности поддержать рубль благодаря увеличению в любой момент валютных интервенций, а также задействуя иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка.
По материалам lenta.ru