Депутат Госдумы предложил деноминировать рубль

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Роман Худяков предположил, что население только выиграет от деноминации рубля. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва». «Конечно, если убрать ноль, и оставить, чтобы там было рубль или два за доллар, то это было бы очень актуально сейчас», — сказал депутат.

Худяков отметил, что россияне в этой ситуации ничего бы не потеряли, поскольку им не пришлось бы ходить «с этими пачками, как было раньше».

Депутат заявил об этом на фоне обвала курса рубля по отношению к доллару и евро в последнее время. Утром 3 декабря обе основные валюты обновили свои исторические максимумы. В Совете Федерации ранее предположили, что курс доллара может достигнуть 75 рублей, увеличившись еще в полтора раза по сравнению с нынешним уровнем.

10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом регулятор фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля. 7 ноября ЦБ заявил о готовности поддержать рубль благодаря увеличению в любой момент валютных интервенций, а также задействуя иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка.

По материалам lenta.ru