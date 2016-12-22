40 процентов британцев ни разу не звонили со своего смартфона

На первом месте оказалась отправка коротких сообщений, на втором — их получение, за ними — чтение электронной почты, серфинг в интернете и будильник.

Обладатель смартфона тратит на «общение» с ним около 2 часов в день. Кроме того, среди важных функций жители Соединенного Королевства отметили мобильные игры, видео и фотосъемку, проверку времени, калькулятор и возможность чтения ленты Facebook.

Самым неожиданным результатом исследования стал факт, что 40 процентов опрошенных вообще не звонят со своего смартфона. Исследование было проведено создателями приложения по вызову такси Hailo среди более чем 2 тысяч британцев.

«За последние десятилетия функции смартфонов серьезно развились и улучшились, — приводит RT слова исполнительного директора Hailo Тома Барра. — Сегодня нам доступно такое количество способов поддерживать связь, что люди зачастую используют именно те, что им удобны».





Согласно другим исследованиям, за последние годы сократилось не только количество звонков, но и их продолжительность. В США, например, средняя продолжительность разговора составляет полторы минуты. Два года назад аналогичный опрос был проведен в Великобритании крупнейшим оператором сотовой связи О2. Тогда звонки занимали пятую строчку в рейтинге использования функций смартфонов — после интернета, соцсетей, музыки и игр.

По материалам rg.ru