Рунет за день — Самое интересное в рунете за 5 ноября все выпуски
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Сбербанк согласился выдать клиентке ее деньги, если только она объяснит, на что хочет их потратить
Получить деньги с собственного вклада в Сбербанке, как выяснилось, не так уж просто. В конце прошлой недели одна из клиенток банка столкнулась с такой ситуацией. Сотрудники банка отказывались выдать ей ее собственные деньги наличными, пока она не расскажет, на что собирается их потратить. «Государство о вас заботится, что бы вы деньги на воздух не спустили», — объяснили в банке.
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Главное — знать меру.
Есть у меня два друга. У одного из них родилась двойня, девочки. Родились они семимесячными, чего никто из родителей не ожидал. История была рассказана женой второго друга, когда о ли им г
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Будущего отца семейства отправляют в командировку на несколько дней. А в это время жену увозят рожать, что она и делает достаточно быстро. На свет появились две замечательные девчонки. Об этом сообщают отцу. А встречающая командировочного сторона оказалась довольно радушной и это событие помогают отметить, при этом достаточно обильно. Через некоторое время, потеряв контроль над временем (счастливые часов не наблюдают), да и друзьям по разным важным поводам можно звонить в любое время. И вот вот в три часа ночи новоиспеченный папаша звонит другу поделиться своей радостью. Разбуженный друг, а заодно его жена слышат в телефоне радостный возглас: «Андрюха, у меня две девки!». На что полусонный друг отвечает: «Ты на время посмотри, я сейчас не могу!». Какова была реакция жены второго друга — она об этом умолчала.
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40 процентов британцев ни разу не звонили со своего смартфона
Звонки и разговоры оказались на шестом месте в рейтинге, составленном по результатам опроса британских пользователей мобильных телефонов.
На первом месте оказалась отправка коротких сообщений, на втором — их получение, за ними — чтение электронной почты, серфинг в интернете и будильник.
Обладатель смартфона тратит на «общение» с ним около 2 часов в день. Кроме того, среди важных функций жители Соединенного Королевства отметили мобильные игры, видео и фотосъемку, проверку времени, калькулятор и возможность чтения ленты Facebook.
Самым неожиданным результатом исследования стал факт, что 40 процентов опрошенных вообще не звонят со своего смартфона. Исследование было проведено создателями приложения по вызову такси Hailo среди более чем 2 тысяч британцев.
«За последние десятилетия функции смартфонов серьезно развились и улучшились, — приводит RT слова исполнительного директора Hailo Тома Барра. — Сегодня нам доступно такое количество способов поддерживать связь, что люди зачастую используют именно те, что им удобны».
По материалам rg.ru