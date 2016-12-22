Рунет за день — Самое интересное в рунете за 6 ноября все выпуски
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Депутаты обложат малый бизнес ежеквартальными взносами до 6 млн руб
В Госдуму внесены поправки в Налоговый кодекс, дающие муниципалитетам право вводить региональные сборы с предпринимателей. Владельцы прачечных, парикмахерских и даже платных туалетов — всего более 20 видов услуг — начиная с 2015 года раз в квартал будут платить от 6 до 600 тыс. руб., причем ставки могут быть повышены до 10 раз. Деловые организации намерены обращаться в правительство и к депутатам с возражениями
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Анимированная музыка на интересном сайте
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Фитолаксики спасают мир
Есть у меня одна знакомая докторша, что любит дарить различную сувенирку, которой сейчас их производители лекарств заваливают — брелки, кружки, календарики. А недавно притащила пачку таблеток сосательных от запора, для детей, «Фитолаксики» называются. С виду как конфетки мятные, обертки яркие, красивые, пахнут вкусно, ешь, не хочу.
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Болталась у меня эта пачка в кармане, болталась, так бы и выкинул, наверное, а тут как-то в Сбере вредина одна нахамила. В платежах накосячила, а когда поняла, что сама не права, так еще и нагрубила. Ну, я препираться не стал, наоборот, понятное, говорю, дело, нас много, а Вы тут одна с нами маетесь. Ну и конфетку эту достал и ей презентовал. Она промолчала, но конфету взяла, а я со спокойным сердцем дальше себе пошел.
По материалам lolstory.ru
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В России начали дорожать смартфоны
В российской рознице начался рост цен на мобильные устройства, связанный с ослаблением рубля. Первой цены на новую технику подняла компания Apple, а на этой неделе выросла стоимость флагманских смартфонов других производителей.
Так, Samsung Galaxy Note 4 в некоторых магазинах подорожал на две тысячи — до 36990 рублей. Естественно, это негативно скажется на спросе и, как следствие, на выручке компании. Компания Lenovo хоть и заморозила рублевые цены на ноутбуки, но решила увеличить их на свои смартфоны. Ее флагманский фаблет Vibe Z2 Pro еще недавно стоил 22990 рублей, а сейчас за него просят 24990 рублей. Прочие бренды класса А (Sony, LG, HTC) пока не повышают цены. Видимо, они боятся падения спроса либо распродают остатки, которые были завезены в Россию еще по прежним ценам. Рост цен на технику, которая производится за рубежом, неминуем и до конца года по самым скромным оценкам Hi-Tech.Mail.ru может составить 20%.
По материалам iguides.ru