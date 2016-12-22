Фитолаксики спасают мир Есть у меня одна знакомая докторша, что любит дарить различную сувенирку, которой сейчас их производители лекарств заваливают — брелки, кружки, календарики. А недавно притащила пачку таблеток сосательных от запора, для детей, «Фитолаксики» называются. С виду как конфетки мятные, обертки яркие, красивые, пахнут вкусно, ешь, не хочу. Читать полностью Болталась у меня эта пачка в кармане, болталась, так бы и выкинул, наверное, а тут как-то в Сбере вредина одна нахамила. В платежах накосячила, а когда поняла, что сама не права, так еще и нагрубила. Ну, я препираться не стал, наоборот, понятное, говорю, дело, нас много, а Вы тут одна с нами маетесь. Ну и конфетку эту достал и ей презентовал. Она промолчала, но конфету взяла, а я со спокойным сердцем дальше себе пошел.

Вот с того дня и пошли они в ход, фитолаксики-то. Практически не ругаюсь теперь ни в банках, ни в кафе, ни в магазинах, ни в ЖЭКе… Только улыбаюсь и конфетами угощаю. Но по справедливости, как в инструкции положено, в зависимости от массы тела, я ж не зверь какой. Если хамка стройная — один фитолаксик, поупитанней — два. Тут на складе товар получал, кладовщица попалась скандалюга, да пышная при этом, как скульптура у Ботеро, так ей сразу четыре штуки выдал.

Вы скажете, я негодяй или мерзавец и будете правы, наверное… Я даже врать не буду, что совесть мучает. Напротив, чувствую себя графом Монте-Кристо, по меньшей мере… месть ведь сладкое чувство… И у меня еще полпачки осталось… По материалам lolstory.ru