Рунет за день — Самое интересное в рунете за 6 ноября
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Статья дня
, дающие муниципалитетам право вводить региональные сборы с предпринимателей. Владельцы прачечных, парикмахерских и даже платных туалетов — всего более 20 видов услуг — начиная с 2015 года раз в квартал будут платить от 6 до 600 тыс. руб., причем ставки могут быть повышены до 10 раз. Деловые организации намерены обращаться в правительство и к депутатам с возражениями

" data-title="Депутаты обложат малый бизнес ежеквартальными взносами до 6 млн руб — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/06-11-2014/article#article">

Депутаты обложат малый бизнес ежеквартальными взносами до 6 млн руб

В Госдуму внесены поправки в Налоговый кодекс, дающие муниципалитетам право вводить региональные сборы с предпринимателей. Владельцы прачечных, парикмахерских и даже платных туалетов — всего более 20 видов услуг — начиная с 2015 года раз в квартал будут платить от 6 до 600 тыс. руб., причем ставки могут быть повышены до 10 раз. Деловые организации намерены обращаться в правительство и к депутатам с возражениями
Сайт дня
, а из полученного всплеска красок и звуков может получиться достойная фоновая музыка, семпл, саундтрек или при условии, что вы, как минимум, действительно хотите это сделать.

" data-title="Анимированная музыка на интересном сайте — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/06-11-2014/site#site">

Анимированная музыка на интересном сайте

Написать свою музыку? Легко! На данном сайте вы сможете это сделать без проблем, а из полученного всплеска красок и звуков может получиться достойная фоновая музыка, семпл, саундтрек или при условии, что вы, как минимум, действительно хотите это сделать.
Фраза дня
История дня
, что любит дарить различную сувенирку, которой сейчас их производители лекарств заваливают — брелки, кружки, календарики. А недавно притащила пачку таблеток сосательных от запора, для детей, «Фитолаксики» называются. С виду как конфетки мятные, обертки яркие, красивые, пахнут вкусно, ешь, не хочу.

" data-title="Фитолаксики спасают мир — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/06-11-2014/story#story">

Фитолаксики спасают мир

Есть у меня одна знакомая докторша, что любит дарить различную сувенирку, которой сейчас их производители лекарств заваливают — брелки, кружки, календарики. А недавно притащила пачку таблеток сосательных от запора, для детей, «Фитолаксики» называются. С виду как конфетки мятные, обертки яркие, красивые, пахнут вкусно, ешь, не хочу.

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Болталась у меня эта пачка в кармане, болталась, так бы и выкинул, наверное, а тут как-то в Сбере вредина одна нахамила. В платежах накосячила, а когда поняла, что сама не права, так еще и нагрубила. Ну, я препираться не стал, наоборот, понятное, говорю, дело, нас много, а Вы тут одна с нами маетесь. Ну и конфетку эту достал и ей презентовал. Она промолчала, но конфету взяла, а я со спокойным сердцем дальше себе пошел.
Вот с того дня и пошли они в ход, фитолаксики-то. Практически не ругаюсь теперь ни в банках, ни в кафе, ни в магазинах, ни в ЖЭКе… Только улыбаюсь и конфетами угощаю. Но по справедливости, как в инструкции положено, в зависимости от массы тела, я ж не зверь какой. Если хамка стройная — один фитолаксик, поупитанней — два. Тут на складе товар получал, кладовщица попалась скандалюга, да пышная при этом, как скульптура у Ботеро, так ей сразу четыре штуки выдал.
Вы скажете, я негодяй или мерзавец и будете правы, наверное… Я даже врать не буду, что совесть мучает. Напротив, чувствую себя графом Монте-Кристо, по меньшей мере… месть ведь сладкое чувство… И у меня еще полпачки осталось…

По материалам lolstory.ru
Coub дня
Новость дня
, связанный с ослаблением рубля. Первой цены на новую технику подняла компания Apple, а на этой неделе выросла стоимость флагманских смартфонов других производителей.

" data-title="В России начали дорожать смартфоны — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/06-11-2014/news#news">

В России начали дорожать смартфоны

В российской рознице начался рост цен на мобильные устройства, связанный с ослаблением рубля. Первой цены на новую технику подняла компания Apple, а на этой неделе выросла стоимость флагманских смартфонов других производителей.

Так, Samsung Galaxy Note 4 в некоторых магазинах подорожал на две тысячи — до 36990 рублей. Естественно, это негативно скажется на спросе и, как следствие, на выручке компании. Компания Lenovo хоть и заморозила рублевые цены на ноутбуки, но решила увеличить их на свои смартфоны. Ее флагманский фаблет Vibe Z2 Pro еще недавно стоил 22990 рублей, а сейчас за него просят 24990 рублей. Прочие бренды класса А (Sony, LG, HTC) пока не повышают цены. Видимо, они боятся падения спроса либо распродают остатки, которые были завезены в Россию еще по прежним ценам. Рост цен на технику, которая производится за рубежом, неминуем и до конца года по самым скромным оценкам Hi-Tech.Mail.ru может составить 20%.

По материалам iguides.ru

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