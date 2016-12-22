Рунет за день — Самое интересное в рунете за 7 ноября
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«ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров приехал в Россию. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин на своей странице в Фейсбуке, а информацию подтвердил источник журнала Forbes среди знакомых Дурова.

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Павел Дуров вернулся в Россию

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров приехал в Россию. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин на своей странице в Фейсбуке, а информацию подтвердил источник журнала Forbes среди знакомых Дурова.
Сайт дня
, так сказать, сольное исполнение, а вам всё жизнь хотелось испробовать игру в четыре руки, то вам как раз сюда

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Групповое пианино

Как вы уже поняли: будем играть на пианино. Но если раньше вы могли заниматься сугубо индивидуально, так сказать, сольное исполнение, а вам всё жизнь хотелось испробовать игру в четыре руки, то вам как раз сюда
Фраза дня
История дня

Как сломать мозг иностранцу?

На самом деле все очень просто. Достаточно рядового иностранца попросить перевести на свой родной язык следующие фразы.

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• Старый новый год
• Принуждение к миру
• Детская пластмассовая железная дорога
• Свежие консервы
• Незаконные бандформирования
• Туалетная вода
• Среднее ухо
• Холодный кипяток
• Ресторан Макдональдс
• Сухое вино
• Миротворческие войска
• Истинная правда
• Да нет наверное
• Наверное, точно
• Молочный зуб
• Два градуса тепла
• Начинают заканчиваться
• Деревянный стеклопакет
• Битый час!
• У пациента сильная слабость
• SMS—сообщение
• Убить насмерть
• Пойду съезжу в магазин
• Жидкий стул
• Сделай огонь тише!
• Предельно допустимая норма
• Смертная казнь
• Руки не доходят посмотреть
• Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков
• Косил косой косой косой
• Руки в ноги и вперёд!
Coub дня
Новость дня
, что космонавт из КНДР осуществил успешную высадку на поверхность Солнца, стало одной из самых обсуждаемых тем в российских блогах.

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Высадка на Солнце космонавта из КНДР «взорвала» интернет

Известие о том, что космонавт из КНДР осуществил успешную высадку на поверхность Солнца, стало одной из самых обсуждаемых тем в российских блогах.

Первые сообщения о подвиге 17-летнего северокорейского космонавта стали появляться в онлайновой прессе утром в минувший четверг, шестого ноября. Примечательно, что в западной прессе о событии практически никто не написал — за исключением нескольких интернет-ресурсов. Один из них — сайт Waterfordwhispersnews.com, опубликовавший «новость» о выставке космонавта из КНДР на Солнце еще 21 января 2014 года. Позднее эта же информация была размещена на сайте Tweaktown.com.

Некоторые СМИ ссылаются на эти ресурсы как на источники, однако правдивость информации, опубликованной на этих сайтах, вызывает сомнения. Например, в одном из материалов о северокорейском лидере Ким Чен Ыне говорится, что он совершил 40-дневное путешествие по пустыне с целью духовного очищения. Этот же ресурс сообщает об аресте голограммы Джулиана Ассанжа и намерении президента США организовать авиаудары по местам распространения вируса Эбола.

Несмотря на очевидную фейковость, ряд средств массовой информации распространили информацию о полете северокорейского космонавта к Солнцу, ссылаясь на данные Центрального телеграфного агентства КНДР. Это стало причиной появления в блогах множества тематических острот.

Напомним, что температура на поверхности Солнца составляет около шести миллионов градусов по шкале Цельсия.

По материалам rg.ru

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