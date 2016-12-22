Высадка на Солнце космонавта из КНДР «взорвала» интернет

Известие о том, что космонавт из КНДР осуществил успешную высадку на поверхность Солнца, стало одной из самых обсуждаемых тем в российских блогах.

Первые сообщения о подвиге 17-летнего северокорейского космонавта стали появляться в онлайновой прессе утром в минувший четверг, шестого ноября. Примечательно, что в западной прессе о событии практически никто не написал — за исключением нескольких интернет-ресурсов. Один из них — сайт Waterfordwhispersnews.com, опубликовавший «новость» о выставке космонавта из КНДР на Солнце еще 21 января 2014 года. Позднее эта же информация была размещена на сайте Tweaktown.com.

Некоторые СМИ ссылаются на эти ресурсы как на источники, однако правдивость информации, опубликованной на этих сайтах, вызывает сомнения. Например, в одном из материалов о северокорейском лидере Ким Чен Ыне говорится, что он совершил 40-дневное путешествие по пустыне с целью духовного очищения. Этот же ресурс сообщает об аресте голограммы Джулиана Ассанжа и намерении президента США организовать авиаудары по местам распространения вируса Эбола.

Несмотря на очевидную фейковость, ряд средств массовой информации распространили информацию о полете северокорейского космонавта к Солнцу, ссылаясь на данные Центрального телеграфного агентства КНДР. Это стало причиной появления в блогах множества тематических острот.

Напомним, что температура на поверхности Солнца составляет около шести миллионов градусов по шкале Цельсия.

По материалам rg.ru