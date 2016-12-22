Рунет за день — Самое интересное в рунете за 8 декабря. все выпуски
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Журнал Forbes назвал российский YotaPhone прорывом года
По мнению американского обозревателя, в этот раз российский производитель предложил рынку действительно удачный продукт. Новый смартфон YotaPhone 2 по-прежнему щеголяет двумя экранами, однако при этом он может похвастаться и вполне неплохой для своего класса технической начинкой.
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Сайт о советской архитектуры.
Сайт СОВАРХ посвящён архитектуре времён СССР, а именно 1917−1991 гг. СОВАРХ будет интересен как архитекторам, историкам, а также всем тем, кто интересуется архитектурой. СОВАРХ стал победителем номинации «Золотой сайт-2010», а это уже говорит о многом.
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Шутники шахтеров
Ехал тут как-то в Екатеринбург, попалась в купе тётка, с севера от сына возвращалась. Разговорились, она на шахте где-то работает, где камни драгоценные добывают. Голландцы ту шахту зафрахтовали, вот и копают потихоньку. А сама она на ленте стоит, палочкой породу разбирает.
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— Ого — говорю — с бриллиантами дело имеете!
По материалам lolstory.ru
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Цены на электронику в России выросли на 15−30%
Как сообщает «Коммерсантъ», вслед смартфонами Apple подорожали мобильные устройства почти всех производителей.
Так, изначально предполагалось, что представленный в конце ноября смартфон Huawei Ascend Mate 7 будет стоить 24999 рублей, но из-за ослабления рубля его стоимость за несколько часов до анонса была пересмотрена и установлена на уровне 29999 рублей.
Lenovo планирует постепенно поднимать цены почти на все товары, и уже к середине первого квартала следующего года они будут полностью соответствовать долларовым. Acer сейчас продает технику, завезенную в Россию в августе, но следующая партия будет дороже на 15%.
Некоторые производители, напротив, снижают стоимость продукции. Например, на прошедших выходных свежевыпущенный Samsung Galaxy A5 в некоторых магазинах можно было приобрести с 30-процентной скидкой — за 16989 рублей вместо 23990. Смартфоны Nokia Lumia 630 и Lumia 930 подешевели на одну и две тысячи рублей соответственно.
По материалам iguides.ru