Цены на электронику в России выросли на 15−30%

Так, изначально предполагалось, что представленный в конце ноября смартфон Huawei Ascend Mate 7 будет стоить 24999 рублей, но из-за ослабления рубля его стоимость за несколько часов до анонса была пересмотрена и установлена на уровне 29999 рублей.

Lenovo планирует постепенно поднимать цены почти на все товары, и уже к середине первого квартала следующего года они будут полностью соответствовать долларовым. Acer сейчас продает технику, завезенную в Россию в августе, но следующая партия будет дороже на 15%.

Некоторые производители, напротив, снижают стоимость продукции. Например, на прошедших выходных свежевыпущенный Samsung Galaxy A5 в некоторых магазинах можно было приобрести с 30-процентной скидкой — за 16989 рублей вместо 23990. Смартфоны Nokia Lumia 630 и Lumia 930 подешевели на одну и две тысячи рублей соответственно.

По материалам iguides.ru