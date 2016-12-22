Рунет за день — Самое интересное в рунете за 8 декабря.
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Статья дня
, в этот раз российский производитель предложил рынку действительно удачный продукт. Новый смартфон YotaPhone 2 по-прежнему щеголяет двумя экранами, однако при этом он может похвастаться и вполне неплохой для своего класса технической начинкой.

" data-title="Журнал Forbes назвал российский YotaPhone прорывом года — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/08-12-2014/article#article">

Журнал Forbes назвал российский YotaPhone прорывом года

По мнению американского обозревателя, в этот раз российский производитель предложил рынку действительно удачный продукт. Новый смартфон YotaPhone 2 по-прежнему щеголяет двумя экранами, однако при этом он может похвастаться и вполне неплохой для своего класса технической начинкой.
Сайт дня
, а именно 1917−1991 гг. СОВАРХ будет интересен как архитекторам, историкам, а также всем тем, кто интересуется архитектурой. СОВАРХ стал победителем номинации «Золотой сайт-2010», а это уже говорит о многом.

" data-title="Сайт о советской архитектуры. — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/08-12-2014/site#site">

Сайт о советской архитектуры.

Сайт СОВАРХ посвящён архитектуре времён СССР, а именно 1917−1991 гг. СОВАРХ будет интересен как архитекторам, историкам, а также всем тем, кто интересуется архитектурой. СОВАРХ стал победителем номинации «Золотой сайт-2010», а это уже говорит о многом.
Фраза дня
История дня
, попалась в купе тётка, с севера от сына возвращалась. Разговорились, она на шахте где-то работает, где камни драгоценные добывают. Голландцы ту шахту зафрахтовали, вот и копают потихоньку. А сама она на ленте стоит, палочкой породу разбирает.

" data-title="Шутники шахтеров — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/08-12-2014/story#story">

Шутники шахтеров

Ехал тут как-то в Екатеринбург, попалась в купе тётка, с севера от сына возвращалась. Разговорились, она на шахте где-то работает, где камни драгоценные добывают. Голландцы ту шахту зафрахтовали, вот и копают потихоньку. А сама она на ленте стоит, палочкой породу разбирает.

Читать полностью

— Ого — говорю — с бриллиантами дело имеете!
— Да с этими-то редко — говорит — больше опалы идут да хризолиты… Хотя раз в месяц изумруды обязательно вижу, как по расписанию… Это уж точно…
— А почему — спрашиваю — точно раз в месяц-то, это что за расписание?
— Да мужики наши шутки так шутят. Найдут большой кристалл горного кварца, зелёнкой, паразиты, выкрасят и к нам на ленту подбрасывают. Вот и едет сверху красота такая, лучи зелёные во все стороны, так сверкает, что Сваровски позавидует. И ведь головой понимаем, что опять эти сволочи подкинули, так нет же, всё равно работу бросаем и к нему толпой несёмся. А эти дураки и рады, ржут целый день потом как кони. Вот так раз в месяц изумруды и вижу…

По материалам lolstory.ru
Coub дня
Новость дня
«Коммерсантъ», вслед смартфонами Apple подорожали мобильные устройства почти всех производителей.

" data-title="Цены на электронику в России выросли на 15-30% — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/08-12-2014/news#news">

Цены на электронику в России выросли на 15−30%

Как сообщает «Коммерсантъ», вслед смартфонами Apple подорожали мобильные устройства почти всех производителей.

Так, изначально предполагалось, что представленный в конце ноября смартфон Huawei Ascend Mate 7 будет стоить 24999 рублей, но из-за ослабления рубля его стоимость за несколько часов до анонса была пересмотрена и установлена на уровне 29999 рублей.

Lenovo планирует постепенно поднимать цены почти на все товары, и уже к середине первого квартала следующего года они будут полностью соответствовать долларовым. Acer сейчас продает технику, завезенную в Россию в августе, но следующая партия будет дороже на 15%.

Некоторые производители, напротив, снижают стоимость продукции. Например, на прошедших выходных свежевыпущенный Samsung Galaxy A5 в некоторых магазинах можно было приобрести с 30-процентной скидкой — за 16989 рублей вместо 23990. Смартфоны Nokia Lumia 630 и Lumia 930 подешевели на одну и две тысячи рублей соответственно.

По материалам iguides.ru

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