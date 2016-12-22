«Сердитый котик» заработал для хозяйки 100 миллионов долларов

Кошка, с лица которой не сходит недовольное выражение, носит кличку Tardar Sauce («Соус Тардар») и собирает «лайки» в различных социальных сетях на протяжении вот уже двух лет. Забавная внешность объясняется тем, что животное имеет врожденный дефект челюсти, из-за которого создается впечатление, что углы рта у него постоянно опущены.

Известность к животному пришла благодаря видео, опубликованному на YouTube в сентябре 2012 года и собравшему более 16 миллионов просмотров. Вскоре после публикации ролика Табате стали поступать различные бизнес-предложения.





Доход, который получила владелица «сердитого котика», 28-летняя американка Табата Бандесен, Mail Online сравнивает с гонорарами популярных голливудских актеров, таких как Мэтью Макконахи, Николь Кидман и Кэмерон Диас. До того, как зверь обрел популярность и превратился в узнаваемый бренд, хозяйка кошки работала официанткой. Стоило «сердитому котику» засветиться в интернете, как Табата уволилась и приступила к «монетизации» образа своего питомца.



На сегодняшний день кошка имеет аккаунт в Instagram (522 тысячи подписчиков), блог в Twitter (256 тысяч подписчиков), страницы в Facebook (семь миллионов «лайков») и YouTube (191 тысяча подписчиков). Помимо этого, «сердитый котик» снялся в рекламных роликах, включая рекламу кошачьего корма Friskie’s, его именем назван кофейный баночный напиток Grumppuccino, а в июле 2014 года в свет вышла книга, посвященная звездному животному. А на 16 декабря запланирован выход фильма с участием популярной кошки, получивший название «Худшее рождество сердитого котика».

По материалам rg.ru