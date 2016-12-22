Рунет за день — Самое интересное в рунете за 9 декабря. все выпуски
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Око Саурона появится в небе над Москвой
Око Саурона из романа и серии одноименных фильмов «Властелин Колец» появится над столичным бизнес-центром «Москва-сити». Огромную инсталляцию установят 11 декабря — в день премьеры заключительной части кинотрилогии «Хоббит» режиссера Питера Джексона.
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Повышаем глазомерность.
На сайте собран ряд заданий, которые помогут определить точность вашего глазомера
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Шутка боцмана.
Друг моего знакомого еще в советские времена ходил на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев». Однажды у них произошла следующая история. Боцман, который служил на этом судне уже очень давно, имел собственную коронную подколку над молодыми матросами.
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При переходе экватора он подходил к тому кто находился в плавании первый раз и серьезной физиономией говорил следующее:
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«Сердитый котик» заработал для хозяйки 100 миллионов долларов
«Сердитый котик», ставший благодаря своей необычной внешности одним из самых популярных котов в интернете, заработал для своей хозяйки около 100 миллионов долларов, пишет в понедельник Mail Online.
Кошка, с лица которой не сходит недовольное выражение, носит кличку Tardar Sauce («Соус Тардар») и собирает «лайки» в различных социальных сетях на протяжении вот уже двух лет. Забавная внешность объясняется тем, что животное имеет врожденный дефект челюсти, из-за которого создается впечатление, что углы рта у него постоянно опущены.
Известность к животному пришла благодаря видео, опубликованному на YouTube в сентябре 2012 года и собравшему более 16 миллионов просмотров. Вскоре после публикации ролика Табате стали поступать различные бизнес-предложения.
По материалам rg.ru