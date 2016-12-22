Рунет за день — Самое интересное в рунете за 9 декабря.
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«Властелин Колец» появится над столичным бизнес-центром «Москва-сити». Огромную инсталляцию установят 11 декабря — в день премьеры заключительной части кинотрилогии «Хоббит» режиссера Питера Джексона.

" data-title="Око Саурона появится в небе над Москвой — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/09-12-2014/article#article">

Око Саурона появится в небе над Москвой

Око Саурона из романа и серии одноименных фильмов «Властелин Колец» появится над столичным бизнес-центром «Москва-сити». Огромную инсталляцию установят 11 декабря — в день премьеры заключительной части кинотрилогии «Хоббит» режиссера Питера Джексона.
Сайт дня
, которые помогут определить точность вашего глазомера

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Повышаем глазомерность.

На сайте собран ряд заданий, которые помогут определить точность вашего глазомера
Фраза дня
История дня
«Дмитрий Менделеев». Однажды у них произошла следующая история. Боцман, который служил на этом судне уже очень давно, имел собственную коронную подколку над молодыми матросами.

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Шутка боцмана.

Друг моего знакомого еще в советские времена ходил на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев». Однажды у них произошла следующая история. Боцман, который служил на этом судне уже очень давно, имел собственную коронную подколку над молодыми матросами.

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При переходе экватора он подходил к тому кто находился в плавании первый раз и серьезной физиономией говорил следующее:
— Наш корабль скоро будет переходить экватор. Так как при переходе экватора меняется состав воды, то нам необходим облегченный якорь. Поэтому одну лапу надо удалить. С этими словами он давал в руки молодому пилку по металлу и подводил его к якорю. Молодой начинал мастурбировать с лапой (попробуйте представить себе якорь океанского судна и сколько времени надо, чтобы его перепилить), а остальная команда укатывалась со смеху. Молодой матрос быстро понимал, что его «обули» и покатывался вместе со всеми. Но однажды боцман нарвался… После того как на эту удочку попался очередной молодой матрос, команда свободная от вахты сидела в кают-компании и прикалывалась над чуваком.

Спустя примерно двадцать минут приходит матрос и докладывает, что «ваше приказание выполнено — лапы нет». В кают-компании наступила мертвая тишина.
— Что??? Ножовкой???
— Ну, с пилкой я до утра бы провозился. Я сходил в трюм за автогеном. И автогеном ее… Боцман пулей выскочил на палубу — и точно, якорь сиротливо лежал с одной лапой. Боцман получил хороший пистон от капитана и больше так не шутил.

По материалам lolstory.ru
Coub дня
Новость дня
«Сердитый котик», ставший благодаря своей необычной внешности одним из самых популярных котов в интернете, заработал для своей хозяйки около 100 миллионов долларов, пишет в понедельник Mail Online.

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«Сердитый котик» заработал для хозяйки 100 миллионов долларов

«Сердитый котик», ставший благодаря своей необычной внешности одним из самых популярных котов в интернете, заработал для своей хозяйки около 100 миллионов долларов, пишет в понедельник Mail Online.

Кошка, с лица которой не сходит недовольное выражение, носит кличку Tardar Sauce («Соус Тардар») и собирает «лайки» в различных социальных сетях на протяжении вот уже двух лет. Забавная внешность объясняется тем, что животное имеет врожденный дефект челюсти, из-за которого создается впечатление, что углы рта у него постоянно опущены.

Известность к животному пришла благодаря видео, опубликованному на YouTube в сентябре 2012 года и собравшему более 16 миллионов просмотров. Вскоре после публикации ролика Табате стали поступать различные бизнес-предложения.


Доход, который получила владелица «сердитого котика», 28-летняя американка Табата Бандесен, Mail Online сравнивает с гонорарами популярных голливудских актеров, таких как Мэтью Макконахи, Николь Кидман и Кэмерон Диас. До того, как зверь обрел популярность и превратился в узнаваемый бренд, хозяйка кошки работала официанткой. Стоило «сердитому котику» засветиться в интернете, как Табата уволилась и приступила к «монетизации» образа своего питомца.

На сегодняшний день кошка имеет аккаунт в Instagram (522 тысячи подписчиков), блог в Twitter (256 тысяч подписчиков), страницы в Facebook (семь миллионов «лайков») и YouTube (191 тысяча подписчиков). Помимо этого, «сердитый котик» снялся в рекламных роликах, включая рекламу кошачьего корма Friskie’s, его именем назван кофейный баночный напиток Grumppuccino, а в июле 2014 года в свет вышла книга, посвященная звездному животному. А на 16 декабря запланирован выход фильма с участием популярной кошки, получивший название «Худшее рождество сердитого котика».

По материалам rg.ru

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