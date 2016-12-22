Рунет за день — Самое интересное в рунете за 10 ноября все выпуски
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Власти США требуют от Apple блокировки iPhone и iPad в России
Накануне в Калифорнии (США) состоялась конференция, организованная Wall Streat Journal. Согласно слухам, появившимся после конференции, и которые не получили официального подтверждения, власти США требуют от Apple введения санкций против пользователей iPhone и iPad в России.
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Мир вокруг
Сферические панорамы России-матушки
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Как быстро заработать деньги
Года 3 назад, заезжал к знакомому на работу, а работал он в большом бизнес центре. Сделал все дела, выхожу, а в вестибюле стоит парнишка (курьер) и на столике рядом 5 коробок с пиццей, пахли огого, ну и я громко комментирую:
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— «Как вкусно пахнет то»
По материалам lolstory.ru
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Липницкой грозит штраф за досаду
Олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую могут оштрафовать за неявку на церемонию награждения во время Гран-при Китая по фигурному катанию. Россиянка сильно расстроилась, что завоевала лишь серебро, и уехала в отель сразу после выступления.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил ТАСС, что спортсменка извинится за этот инцидент. Произошедшее он назвал недоразумением. Стоит отметить, что сама Юлия Липницкая заявила, что это был худший прокат в ее жизни, и она сама не понимает, что с ней случилось.
По материалам vesti.ru