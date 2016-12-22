Рунет за день — Самое интересное в рунете за 10 ноября
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(США) состоялась конференция, организованная Wall Streat Journal. Согласно слухам, появившимся после конференции, и которые не получили официального подтверждения, власти США требуют от Apple введения санкций против пользователей iPhone и iPad в России.

" data-title="Власти США требуют от Apple блокировки iPhone и iPad в России — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/10-11-2014/article#article">

Власти США требуют от Apple блокировки iPhone и iPad в России

Накануне в Калифорнии (США) состоялась конференция, организованная Wall Streat Journal. Согласно слухам, появившимся после конференции, и которые не получили официального подтверждения, власти США требуют от Apple введения санкций против пользователей iPhone и iPad в России.
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История дня
, заезжал к знакомому на работу, а работал он в большом бизнес центре. Сделал все дела, выхожу, а в вестибюле стоит парнишка (курьер) и на столике рядом 5 коробок с пиццей, пахли огого, ну и я громко комментирую:

" data-title="Как быстро заработать деньги — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/10-11-2014/story#story">

Как быстро заработать деньги

Года 3 назад, заезжал к знакомому на работу, а работал он в большом бизнес центре. Сделал все дела, выхожу, а в вестибюле стоит парнишка (курьер) и на столике рядом 5 коробок с пиццей, пахли огого, ну и я громко комментирую:

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— «Как вкусно пахнет то»
— «Вы Игорь?» слышу в ответ.
— «Да» рефлекторно отвечаю я, а меня и реально зовут Игорь.
— «Распишитесь, бла бла.»
Не знаю, что за черт меня дернул и я поставил закорючку где надо, он отдал мне пиццу. Секунд десять я стоял вдуплял, что я сделал и слышу:
— «О как вы быстро!» я обернулся и увидел как типок ко мне подходит. «3 пеперони и 2 куриных?» добавляет он.
Я рефлекторно киваю головой и отдаю ему пиццу. «Спасибо огромное, что так быстро!» говорит он улыбаясь и сует мне купюру. Так я заработал 500 рублей просто за то что подержал пиццу 10 секунд.

По материалам lolstory.ru
Coub дня
Новость дня
, что завоевала лишь серебро, и уехала в отель сразу после выступления.

" data-title="Липницкой грозит штраф за досаду — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/10-11-2014/news#news">

Липницкой грозит штраф за досаду

Олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую могут оштрафовать за неявку на церемонию награждения во время Гран-при Китая по фигурному катанию. Россиянка сильно расстроилась, что завоевала лишь серебро, и уехала в отель сразу после выступления.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил ТАСС, что спортсменка извинится за этот инцидент. Произошедшее он назвал недоразумением. Стоит отметить, что сама Юлия Липницкая заявила, что это был худший прокат в ее жизни, и она сама не понимает, что с ней случилось.

8 ноября юная спортсменка с результатом 173,57 балла взяла серебро. Золото досталось другой россиянке — Елизавете Туктамышевой (196,60 балла), а бронза — японке Канако Мураками (169,39 балла).

По материалам vesti.ru

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