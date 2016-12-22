Статья дня

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США) состоялась конференцияорганизованная Wall Streat Journal. Согласно слухампоявившимся после конференциии которые не получили официального подтверждениявласти США требуют от Apple введения санкций против пользователей iPhone и iPad в России.

" data-title="Власти США требуют от Apple блокировки iPhone и iPad в России — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/10-11-2014/article#article">