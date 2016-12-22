Стало известно, когда люди перестанут заниматься сексом Представители Стэнфордского университета считают, что к 2050 году люди больше не будут заниматься сексом. По крайней мере, для размножения. Интимные контакты будут осуществляться исключительно ради удовольствия. В раннем возрасте мужчины будут проходить процедуру стерилизации, сообщает The Telegraph. По мнению 91-летнего профессора университета Стэнфорда Карла Джерасси, который изобрел противозачаточные таблетки, через 36 лет люди откажутся от секса как способа зачатия детей. Вместо этого мужчины и женщины будут прибегать к искусственному оплодотворению. Сейчас эта процедура является весьма дорогостоящей, но через несколько десятков лет данная операция будет доступна каждому, уверен ученый.



По мнению Джерасси, молодые люди в юном возрасте будут замораживать свои яйцеклетки и сперму, после чего будут подвергать себя процедуре стерилизации. Таким образом, юноши и девушки смогут в свое удовольствие заниматься сексом, не боясь обзавестись «бременем в виде детей, к воспитанию которых отец и мать еще не готовы», пишет Джерасси. Аборты останутся в прошлом, что положительно скажется на здоровье женщин.



«20-летние девушки смогут заморозить свои клетки и отсрочить беременность. У них появится шанс спокойно искать своего «принца», учиться и строить карьеру, чтобы завести детей тогда, когда им действительно этого захочется», — считает профессор Стэнфорда.



По материалам vesti.ru