Рунет за день — Самое интересное в рунете за 11 ноября
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Статья дня
, выложенное из 99 «айфонов», не смогло покорить девушку. Молодой программист из Китая сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной. Однако молодая китаянка отвергла пылкого юношу. Об этом сообщает портал CNE

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99 новых iPhone не растопили сердце красавицы

Сердце, выложенное из 99 «айфонов», не смогло покорить девушку. Молодой программист из Китая сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной. Однако молодая китаянка отвергла пылкого юношу. Об этом сообщает портал CNE
Сайт дня
, которая позволит вам занять 5 — 10 минут свободного времени.

" data-title="Попади орехом в мишень! — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/11-11-2014/site#site">

Попади орехом в мишень!

Простая игрушка — залипалка, которая позволит вам занять 5 — 10 минут свободного времени.
Фраза дня
История дня
, ждал знакомого. Рядом во дворе игрались дети. Мальчик с девочкой (лет 5 ±) лепили вместе пасочки в песочнице.

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Игра в семью.

Стоял вчера у подъезда, ждал знакомого. Рядом во дворе игрались дети. Мальчик с девочкой (лет 5 ±) лепили вместе пасочки в песочнице.

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Тут он ей и говорит:
(м) — Давай играть в семью.
(д) — А это как?
(м) — Я буду муж, а ты жена.
(д) — Давай. А что делать будем?
Пацан встает, стряхивает песок с колен и говорит:
— Жена, я в командировку, буду через месяц.
Разворачивается и уходит в ближайший подъезд. Я был там ещё минут 15, он больше не выходил.

По материалам lolstory.ru
Coub дня
Новость дня
, что к 2050 году люди больше не будут заниматься сексом. По крайней мере, для размножения. Интимные контакты будут осуществляться исключительно ради удовольствия. В раннем возрасте мужчины будут проходить процедуру стерилизации, сообщает The Telegraph.

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Стало известно, когда люди перестанут заниматься сексом

Представители Стэнфордского университета считают, что к 2050 году люди больше не будут заниматься сексом. По крайней мере, для размножения. Интимные контакты будут осуществляться исключительно ради удовольствия. В раннем возрасте мужчины будут проходить процедуру стерилизации, сообщает The Telegraph.

По мнению 91-летнего профессора университета Стэнфорда Карла Джерасси, который изобрел противозачаточные таблетки, через 36 лет люди откажутся от секса как способа зачатия детей. Вместо этого мужчины и женщины будут прибегать к искусственному оплодотворению. Сейчас эта процедура является весьма дорогостоящей, но через несколько десятков лет данная операция будет доступна каждому, уверен ученый.

По мнению Джерасси, молодые люди в юном возрасте будут замораживать свои яйцеклетки и сперму, после чего будут подвергать себя процедуре стерилизации. Таким образом, юноши и девушки смогут в свое удовольствие заниматься сексом, не боясь обзавестись «бременем в виде детей, к воспитанию которых отец и мать еще не готовы», пишет Джерасси. Аборты останутся в прошлом, что положительно скажется на здоровье женщин.

«20-летние девушки смогут заморозить свои клетки и отсрочить беременность. У них появится шанс спокойно искать своего «принца», учиться и строить карьеру, чтобы завести детей тогда, когда им действительно этого захочется», — считает профессор Стэнфорда.

По материалам vesti.ru

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