Рунет за день — Самое интересное в рунете за 11 ноября все выпуски
|
99 новых iPhone не растопили сердце красавицы
Сердце, выложенное из 99 «айфонов», не смогло покорить девушку. Молодой программист из Китая сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной. Однако молодая китаянка отвергла пылкого юношу. Об этом сообщает портал CNE
|
Попади орехом в мишень!
Простая игрушка — залипалка, которая позволит вам занять 5 — 10 минут свободного времени.
|
Игра в семью.
Стоял вчера у подъезда, ждал знакомого. Рядом во дворе игрались дети. Мальчик с девочкой (лет 5 ±) лепили вместе пасочки в песочнице.
Читать полностью
Тут он ей и говорит:
По материалам lolstory.ru
|
Стало известно, когда люди перестанут заниматься сексом
Представители Стэнфордского университета считают, что к 2050 году люди больше не будут заниматься сексом. По крайней мере, для размножения. Интимные контакты будут осуществляться исключительно ради удовольствия. В раннем возрасте мужчины будут проходить процедуру стерилизации, сообщает The Telegraph.
По мнению 91-летнего профессора университета Стэнфорда Карла Джерасси, который изобрел противозачаточные таблетки, через 36 лет люди откажутся от секса как способа зачатия детей. Вместо этого мужчины и женщины будут прибегать к искусственному оплодотворению. Сейчас эта процедура является весьма дорогостоящей, но через несколько десятков лет данная операция будет доступна каждому, уверен ученый.