Рунет за день — Самое интересное в рунете за 12 ноября все выпуски
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Facebook хочет стать социальной сетью № 1 в России
О том, что Россия — чуть ли не единственный рынок в мире, на котором зарубежные IT-компании постоянно сталкиваются с сильной конкуренцией локальных продуктов, знают все. И все же Facebook планирует стать социальной сетью № 1 в России и для этого попробует привлечь разработчиков приложений.
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20 шуток от Иосифа Сталина. Часть i.
Товарищ Сталин обладал специфическим чувством юмора, специфическим, но очень остроумным. Иногда свои решения и умозаключения он озвучивал с юмором, но тем, кому он это говорил было далеко не до смеха.
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1. При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что название машины будет «Родина». Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?» Название автомобиля сразу изменили.
2. Из воспоминаний одного из охранников Сталина А. Рыбина. В поездках Сталина часто сопровождал охранник Туков. Он сидел на переднем сиденье рядом с шофером и имел обыкновение в пути засыпать. Кто-то из членов Политбюро, ехавший со Сталиным на заднем сиденье, заметил:
3. Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница и это — известная красавица-актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал:
4. Сталин ходил с Первым секретарем ЦК Грузии
5. Конструктор артиллерийских систем
6. Во время войны войска под командованием Баграмяна первыми вышли к Балтике. Чтобы преподнести это событие по пафоснее, армянский генерал лично налил в бутылку воды из Балтийского моря и велел своему адъютанту лететь с этой бутылкой в Москву к Сталину. Тот и полетел. Но пока он летел, немцы контратаковали и отбросили Баграмяна от балтийского побережья. К моменту прилета адъютанта в Москве об этом были уже осведомлены, а сам адьютант не знал — в самолете радио не было. И вот гордый адъютант входит в кабинет Сталина и пафосно провозглашает: — Товарищ Сталин, генерал Баграмян посылает Вам воду Балтики! Сталин берет бутылку, несколько секунд вертит ее в руках, после чего отдает обратно адъютанту и произносит: — Отдай обратно Баграмяну, скажи, пусть выльет там, где взял.
7. В 1939 году смотрели «Поезд идет на восток». Фильм — не ахти какой: едет поезд, останавливается…
8. Обсуждалась кандидатура на пост министра угольной промышленности.
9. Один генерал-полковник докладывал Сталину о положении дел. Верховный главнокомандующий выглядел очень довольным и дважды одобрительно кивнул. Окончив доклад, военачальник замялся. Сталин спросил: «Вы хотите еще что-нибудь сказать?»
10. Адмирал И. Исаков с 1938 года был заместителем наркома Военно-Морского флота. Однажды в 1946 году ему позвонил Сталин и сказал, что есть мнение назначить его начальником Главного Морского штаба, в том году переименованного в Главный штаб ВМФ.
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В Госдуме предлагают заполнить опустевшие российские деревни китайцами, корейцами и японцами
Опустевшие российские деревни предложено заселять азиатами «под руководством граждан России». С такой идеей на «Русской службе новостей» выступил член комитета парламента по делам СНГ Илья Дроздов (ЛДПР). «Никто не мешает завозить в опустевшие российские деревни в нужном количестве под руководством граждан России трудолюбивых китайцев, северных корейцев, японцев», — заявил депутат в эфире РСН.
«У нас за последнее время производительность труда повысилась, в том числе в аграрном секторе. Но, к сожалению, у нас образовалось очень много опустевших деревень"1, — пояснил он. «Уже сегодня из той же Средней Азии едут заселять российские земли — но это происходит незаконно, никаких налогов не поступает, государство ничего не получает, идёт серая экономика», — рассказал Дроздов.
По материалам znak.ru