Рунет за день — Самое интересное в рунете за 17 ноября все выпуски
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СМИ раскрыли характеристики следующего смартфона Apple
Смартфон следующего поколения iPhone 7 получит экран еще большего размера, чем тот, что используется в iPhone 6 Plus, сообщает International Business Times. Напомним, что в самом большом смартфоне, выпущенном на сегодняшний день Apple, установлена 5,5-дюймовая матрица. Точные размеры дисплея, который получит iPhone 7, не называются, однако, по словам источников издания, он будет поддерживать разрешение сверхвысокой четкости.
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Самые мистические и загадочные места планеты
На сайте собрана коллекция загадочных и чертовски интересных мест. Как правило, такие места имеют дурную славу: в них происходят необъяснимые вещи, исчезают люди и звери, теряются целые экспедици
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Взгляды на работу
Вечером готовлюсь к завтрашнему дню — сложил бумаги в папочку, папочку в сумку с ноутбуком (завтра докладывать на совещании по крупному проекту).
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Рядом крутится двухгодовалая дочурка. Решил еще раз все перепроверить. Достал из сумки папоку, перелистал бумаги — все на месте. Хорошо. Вставать рано — поставил сумку у входной двери чтоб не шуметь утром.
По материалам lolstory.ru/
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Физик доказал неправдоподобность убийства дракона стрелой в «Хоббите»
Лучник Бард не справился бы с задачей убить дракона Смауга стрелой, как это было продемонстрировано в трейлерах трилогии «Хоббит», пишет Wired со ссылкой на исследование профессора Университета Луизианы Ретта Аллана
Ученый определил примерную длину Черной стрелы, ее массу, начальную скорость полета — всего 14 м/с. По словам профессора, это скорость вылета «снаряда» из игрушечного пистолета. С этими показателями стрела пролетела бы около 30 м и не смогла бы нанести дракону существенного вреда.
По мнению ученого, обычная стрела, выпущенная из простого лука, оказалась бы эффективнее, поскольку ее начальная скорость может достигнуть 60 м/с и больше. Настоящую угрозу дракону смогла бы представлять стрела, выпущенная со скоростью не менее 100 м/с, однако в этом случае отдача нанесла бы вред и самому лучнику.
По материалам www.gazeta.ru/