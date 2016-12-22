Рунет за день — Самое интересное в рунете за 17 ноября
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Статья дня
, чем тот, что используется в iPhone 6 Plus, сообщает International Business Times. Напомним, что в самом большом смартфоне, выпущенном на сегодняшний день Apple, установлена 5,5-дюймовая матрица. Точные размеры дисплея, который получит iPhone 7, не называются, однако, по словам источников издания, он будет поддерживать разрешение сверхвысокой четкости.

" data-title="СМИ раскрыли характеристики следующего смартфона Apple — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/17-11-2014/article#article">

СМИ раскрыли характеристики следующего смартфона Apple

Смартфон следующего поколения iPhone 7 получит экран еще большего размера, чем тот, что используется в iPhone 6 Plus, сообщает International Business Times. Напомним, что в самом большом смартфоне, выпущенном на сегодняшний день Apple, установлена 5,5-дюймовая матрица. Точные размеры дисплея, который получит iPhone 7, не называются, однако, по словам источников издания, он будет поддерживать разрешение сверхвысокой четкости.
Сайт дня
, такие места имеют дурную славу: в них происходят необъяснимые вещи, исчезают люди и звери, теряются целые экспедици

" data-title="Самые мистические и загадочные места планеты — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/17-11-2014/site#site">

Самые мистические и загадочные места планеты

На сайте собрана коллекция загадочных и чертовски интересных мест. Как правило, такие места имеют дурную славу: в них происходят необъяснимые вещи, исчезают люди и звери, теряются целые экспедици
Фраза дня
История дня
, папочку в сумку с ноутбуком (завтра докладывать на совещании по крупному проекту).

" data-title="Взгляды на работу — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/17-11-2014/story#story">

Взгляды на работу

Вечером готовлюсь к завтрашнему дню — сложил бумаги в папочку, папочку в сумку с ноутбуком (завтра докладывать на совещании по крупному проекту).

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Рядом крутится двухгодовалая дочурка. Решил еще раз все перепроверить. Достал из сумки папоку, перелистал бумаги — все на месте. Хорошо. Вставать рано — поставил сумку у входной двери чтоб не шуметь утром.
Раннее утро. Вскочил, побрился, чай — помчался. Перед совещанием начальник спрашивает: «Все взял?». «Все!», — отвечаю я и достаю из сумки… Книжку сказок Сутеева, маленького жирафа и доску для рисования… Оказывается у дочери свои взгляды на работу папы. Ржали надо мной долго, совещание пришлось перенести. Сумку с тех пор ставлю высоко, чтоб дочурка не дотянулась…

По материалам lolstory.ru/
Coub дня
Новость дня
, как это было продемонстрировано в трейлерах трилогии «Хоббит», пишет Wired со ссылкой на исследование профессора Университета Луизианы Ретта Аллана

" data-title="Физик доказал неправдоподобность убийства дракона стрелой в «Хоббите» — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/17-11-2014/news#news">

Физик доказал неправдоподобность убийства дракона стрелой в «Хоббите»

Лучник Бард не справился бы с задачей убить дракона Смауга стрелой, как это было продемонстрировано в трейлерах трилогии «Хоббит», пишет Wired со ссылкой на исследование профессора Университета Луизианы Ретта Аллана

Ученый определил примерную длину Черной стрелы, ее массу, начальную скорость полета — всего 14 м/с. По словам профессора, это скорость вылета «снаряда» из игрушечного пистолета. С этими показателями стрела пролетела бы около 30 м и не смогла бы нанести дракону существенного вреда.

По мнению ученого, обычная стрела, выпущенная из простого лука, оказалась бы эффективнее, поскольку ее начальная скорость может достигнуть 60 м/с и больше. Настоящую угрозу дракону смогла бы представлять стрела, выпущенная со скоростью не менее 100 м/с, однако в этом случае отдача нанесла бы вред и самому лучнику.

По материалам www.gazeta.ru/

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