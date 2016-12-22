Физик доказал неправдоподобность убийства дракона стрелой в «Хоббите»

Лучник Бард не справился бы с задачей убить дракона Смауга стрелой, как это было продемонстрировано в трейлерах трилогии «Хоббит», пишет Wired со ссылкой на исследование профессора Университета Луизианы Ретта Аллана

Ученый определил примерную длину Черной стрелы, ее массу, начальную скорость полета — всего 14 м/с. По словам профессора, это скорость вылета «снаряда» из игрушечного пистолета. С этими показателями стрела пролетела бы около 30 м и не смогла бы нанести дракону существенного вреда.

По мнению ученого, обычная стрела, выпущенная из простого лука, оказалась бы эффективнее, поскольку ее начальная скорость может достигнуть 60 м/с и больше. Настоящую угрозу дракону смогла бы представлять стрела, выпущенная со скоростью не менее 100 м/с, однако в этом случае отдача нанесла бы вред и самому лучнику.

По материалам www.gazeta.ru/