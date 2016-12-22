Рунет за день — Самое интересное в рунете за 19 ноября
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, что стоимость айфонов, айпэдов и маков в розничных магазинах резко вырастет. Но некоторые категории устройств могут остаться нетронутыми. Какие?

" data-title="Халява закончилась. Продукция Apple подорожает в России с понедельника — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/19-11-2014/article#article">

Халява закончилась. Продукция Apple подорожает в России с понедельника

В редакцию iPhones.ru прилетела птичка и сообщила неприятную новость. Со следующей недели Apple собирается повысить закупочные цены на практически весь свой ассортимент. Для обычного покупателя это означает, что стоимость айфонов, айпэдов и маков в розничных магазинах резко вырастет. Но некоторые категории устройств могут остаться нетронутыми. Какие?
Сайт дня
, но и существенно улучшить ваш профессиональный уровень.

" data-title="Бумажные герои своими руками — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/19-11-2014/site#site">

Бумажные герои своими руками

Все из нас в детстве клеили различные объемные фигурки из бумаги. Данный сайт поможет вам не только найти новые модели, но и существенно улучшить ваш профессиональный уровень.
Фраза дня
История дня
, вечером, придя с работы, я увидела его у своей двери. Он, ступая хозяйским шагом, зашел ко мне, нормальное явление, частенько гостит. Дверь оставила открытой, часа через два он куда-то пропал, я подумала, ушел восвояси. Заперла дверь.

" data-title="Неожиданный год — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/19-11-2014/story#story">

Неожиданный год

У моих соседей есть кот. Его иногда выпускают погулять по подъезду. В это четверг, вечером, придя с работы, я увидела его у своей двери. Он, ступая хозяйским шагом, зашел ко мне, нормальное явление, частенько гостит. Дверь оставила открытой, часа через два он куда-то пропал, я подумала, ушел восвояси. Заперла дверь.

Читать полностью

Живу я одна, животных нет. Итак, время заполночь, лежу читаю, в темноте, книжку, на планшете. Дома темно, тихо. И тут, рядом со мной, вздох…
Я в то же мгновение вспомнила все ужастики, которые смотрела/читала, наложила нормальный такой кирпичный завод… Прислушиваюсь, снова вздох. Мое напряжение сложно описать, я судорожно начала зачывать молитвы. И тут, сладко подтягиваясь, из-за дивана влезает этот засранец.
Как я была рада его видеть!

lolstory.ru
Coub дня
Новость дня
, имеющим необходимый документ, носить оружие в целях самообороны. Соответствующее постановление от 8 ноября 2014 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Россиянам разрешили при наличии лицензии носить гражданское оружие в целях самообороны

Российское правительство одобрило изменения в «Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ», разрешив гражданам, имеющим необходимый документ, носить оружие в целях самообороны. Соответствующее постановление от 8 ноября 2014 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

В прежней редакции пункт о ношении оружия россиянами, обладающими соответствующими разрешениями, предусматривал возможность носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб. Все эти пункты сохранены и в новой редакции правил и дополнены словами «а также в целях самообороны».

Как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе кабинета министров, «добавление в постановление правительства положения, касающегося ношения гражданами оружия (при наличии соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия) в целях самообороны, носит уточняющий характер».

Что относится к оружию самообороны.

По этому же закону, к гражданскому оружию самообороны относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия. Также это газовые пистолеты и револьверы, устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что «необходимо учитывать ограничения на ношение гражданского оружия лицом, владеющим им на законном основании и имеющим право на его ношение». Так, по закону «Об оружии», «запрещено ношение оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий; ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения; ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций; ношение во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию; ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия».

По материалам tass.ru

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