Россиянам разрешили при наличии лицензии носить гражданское оружие в целях самообороны

Российское правительство одобрило изменения в «Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ», разрешив гражданам, имеющим необходимый документ, носить оружие в целях самообороны. Соответствующее постановление от 8 ноября 2014 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

В прежней редакции пункт о ношении оружия россиянами, обладающими соответствующими разрешениями, предусматривал возможность носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб. Все эти пункты сохранены и в новой редакции правил и дополнены словами «а также в целях самообороны».



Как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе кабинета министров, «добавление в постановление правительства положения, касающегося ношения гражданами оружия (при наличии соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия) в целях самообороны, носит уточняющий характер».

Что относится к оружию самообороны.

По этому же закону, к гражданскому оружию самообороны относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия. Также это газовые пистолеты и револьверы, устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что «необходимо учитывать ограничения на ношение гражданского оружия лицом, владеющим им на законном основании и имеющим право на его ношение». Так, по закону «Об оружии», «запрещено ношение оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий; ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения; ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций; ношение во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию; ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия».



По материалам tass.ru