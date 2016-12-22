Рунет за день — Самое интересное в рунете за 19 ноября все выпуски
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Россиянам разрешили при наличии лицензии носить гражданское оружие в целях самообороны
Российское правительство одобрило изменения в «Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ», разрешив гражданам, имеющим необходимый документ, носить оружие в целях самообороны. Соответствующее постановление от 8 ноября 2014 года опубликовано на официальном портале правовой информации.
В прежней редакции пункт о ношении оружия россиянами, обладающими соответствующими разрешениями, предусматривал возможность носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб. Все эти пункты сохранены и в новой редакции правил и дополнены словами «а также в целях самообороны».
Что относится к оружию самообороны.
По этому же закону, к гражданскому оружию самообороны относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия. Также это газовые пистолеты и револьверы, устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что «необходимо учитывать ограничения на ношение гражданского оружия лицом, владеющим им на законном основании и имеющим право на его ношение». Так, по закону «Об оружии», «запрещено ношение оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий; ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения; ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций; ношение во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию; ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия».