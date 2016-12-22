Рунет за день — Самое интересное в рунете за 19 декабря.
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Статья дня
, iPad рассчитывается из курса рубля 62 руб. за $1.

" data-title="Apple повысила цены в российском App Store — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/19-12-2014/article#article">

Apple повысила цены в российском App Store

Новые цены уже можно увидеть в российском магазине приложений App Store. На 19 декабря цена на игры и приложения для iPhone, iPad рассчитывается из курса рубля 62 руб. за $1.
Сайт дня
, что бы был повод поздравить, а уж способ можно выбрать самый разный, в том числе и звуковые открытки!

" data-title="Звуковые открытки. — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/19-12-2014/site#site">

Звуковые открытки.

Главное, что бы был повод поздравить, а уж способ можно выбрать самый разный, в том числе и звуковые открытки!
Фраза дня
История дня
, обычным весенний днем зазвонил телефон…

" data-title="Хитрость для военковата — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/19-12-2014/story#story">

Хитрость для военковата

История произошла в 1995 году, обычным весенний днем зазвонил телефон…

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— Але?
— Такой-то Андрей Батькович здесь проживает?
— Да. А что такое?
— Это из военкомата. Он должен явиться такого-то числа.
Легкое замешательство с моей стороны…
— Но ему только 8 месяцев, он еще ходить не умеет, вряд ли он сможет это сделать без моего сопровождения. Вы хотите меня видеть?
В трубке придушенное хрюкание и куда-то в сторону слегка подвывающим голосом:
— Да что ж такое, третий младенец за сегодня, что у нас за …
Короткие гудки.
Coub дня
Новость дня
, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования.

Ожидаемое повышение цен на многие высокотехнологичные устройства спровоцировало заметный рост спроса — в несколько раз, отмечает издание. В результате в российских магазинах образовались очереди, которые не заканчивались даже ночью.

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Россияне раскупили в магазинах электронику и гаджеты

Российские магазины электроники и бытовой техники столкнулись с ажиотажным спросом на самые разные категории товаров, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования.

Ожидаемое повышение цен на многие высокотехнологичные устройства спровоцировало заметный рост спроса — в несколько раз, отмечает издание. В результате в российских магазинах образовались очереди, которые не заканчивались даже ночью.

Интерес покупателей в преддверии возможного подорожания вызывает как электроника, так и бытовая техника. Особым спросом, по данным наблюдателей, пользуются телевизоры и смартфоны. Кроме того, продавцы вынуждены изымать из продажи некоторые товары — например, ноутбуки и новые смартфоны производства Apple. В настоящее время американская компания приступила к пересмотру российских цен на свои гаджеты.

Примечательно, что, как показали исследования Hi-tech Mail.ru, каждый восьмой покупатель берет технику и электронику для последующей перепродажи.

С серьезным ростом покупательского спроса столкнулись и интернет-магазины. Как пишет РБК, традиционно доходный декабрь в этом году принес владельцам интернет-площадок выручку, превышающую прошлогоднюю в несколько раз. Опасаясь не найти нужный товар на полках в магазинах, потребители резервируют его онлайн. В основном покупателей интересуют товары длительного пользования.

Напомним, что в результате колебаний курсов валют стоимость электроники в России в пересчете на доллары и евро снизилась. В результате ряд производителей были вынуждены повысить рублевые цены на многие категории товаров — главным образом мобильные гаджеты и компьютеры.

Спрос вырос не только на гаджеты и бытовую технику — о чрезмерно большом количестве заказов сообщили представители ИКЕА.

«Компания ИКЕА временно приостанавливает продажи кухонной мебели и бытовой техники в связи с большим количеством заказов, находящихся в обработке. Продажи кухонной мебели и бытовой техники возобновятся с субботы, 20 декабря», — говорится в сообщении, опубликованном на главной странице сайта Ikea.ru.

По материалам rg.ru

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