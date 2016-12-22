Россияне раскупили в магазинах электронику и гаджеты

Российские магазины электроники и бытовой техники столкнулись с ажиотажным спросом на самые разные категории товаров, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования. Ожидаемое повышение цен на многие высокотехнологичные устройства спровоцировало заметный рост спроса — в несколько раз, отмечает издание. В результате в российских магазинах образовались очереди, которые не заканчивались даже ночью.

Интерес покупателей в преддверии возможного подорожания вызывает как электроника, так и бытовая техника. Особым спросом, по данным наблюдателей, пользуются телевизоры и смартфоны. Кроме того, продавцы вынуждены изымать из продажи некоторые товары — например, ноутбуки и новые смартфоны производства Apple. В настоящее время американская компания приступила к пересмотру российских цен на свои гаджеты.

Примечательно, что, как показали исследования Hi-tech Mail.ru, каждый восьмой покупатель берет технику и электронику для последующей перепродажи.

С серьезным ростом покупательского спроса столкнулись и интернет-магазины. Как пишет РБК, традиционно доходный декабрь в этом году принес владельцам интернет-площадок выручку, превышающую прошлогоднюю в несколько раз. Опасаясь не найти нужный товар на полках в магазинах, потребители резервируют его онлайн. В основном покупателей интересуют товары длительного пользования.

Напомним, что в результате колебаний курсов валют стоимость электроники в России в пересчете на доллары и евро снизилась. В результате ряд производителей были вынуждены повысить рублевые цены на многие категории товаров — главным образом мобильные гаджеты и компьютеры.

Спрос вырос не только на гаджеты и бытовую технику — о чрезмерно большом количестве заказов сообщили представители ИКЕА.

«Компания ИКЕА временно приостанавливает продажи кухонной мебели и бытовой техники в связи с большим количеством заказов, находящихся в обработке. Продажи кухонной мебели и бытовой техники возобновятся с субботы, 20 декабря», — говорится в сообщении, опубликованном на главной странице сайта Ikea.ru.

По материалам rg.ru