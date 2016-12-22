Рунет за день — Самое интересное в рунете за 19 декабря. все выпуски
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Apple повысила цены в российском App Store
Новые цены уже можно увидеть в российском магазине приложений App Store. На 19 декабря цена на игры и приложения для iPhone, iPad рассчитывается из курса рубля 62 руб. за $1.
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Звуковые открытки.
Главное, что бы был повод поздравить, а уж способ можно выбрать самый разный, в том числе и звуковые открытки!
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Хитрость для военковата
История произошла в 1995 году, обычным весенний днем зазвонил телефон…
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— Але?
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Россияне раскупили в магазинах электронику и гаджеты
Российские магазины электроники и бытовой техники столкнулись с ажиотажным спросом на самые разные категории товаров, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования.
Интерес покупателей в преддверии возможного подорожания вызывает как электроника, так и бытовая техника. Особым спросом, по данным наблюдателей, пользуются телевизоры и смартфоны. Кроме того, продавцы вынуждены изымать из продажи некоторые товары — например, ноутбуки и новые смартфоны производства Apple. В настоящее время американская компания приступила к пересмотру российских цен на свои гаджеты.
Примечательно, что, как показали исследования Hi-tech Mail.ru, каждый восьмой покупатель берет технику и электронику для последующей перепродажи.
С серьезным ростом покупательского спроса столкнулись и интернет-магазины. Как пишет РБК, традиционно доходный декабрь в этом году принес владельцам интернет-площадок выручку, превышающую прошлогоднюю в несколько раз. Опасаясь не найти нужный товар на полках в магазинах, потребители резервируют его онлайн. В основном покупателей интересуют товары длительного пользования.
Напомним, что в результате колебаний курсов валют стоимость электроники в России в пересчете на доллары и евро снизилась. В результате ряд производителей были вынуждены повысить рублевые цены на многие категории товаров — главным образом мобильные гаджеты и компьютеры.
Спрос вырос не только на гаджеты и бытовую технику — о чрезмерно большом количестве заказов сообщили представители ИКЕА.
«Компания ИКЕА временно приостанавливает продажи кухонной мебели и бытовой техники в связи с большим количеством заказов, находящихся в обработке. Продажи кухонной мебели и бытовой техники возобновятся с субботы, 20 декабря», — говорится в сообщении, опубликованном на главной странице сайта Ikea.ru.
По материалам rg.ru