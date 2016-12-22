Рунет за день — Самое интересное в рунете за 23 декабря. все выпуски
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Опубликована двадцатка самых красивых видов России из космоса
В интернете появилась подборка из 20 лучших видов России, сделанных спутниками Европейского космического агентства (ESA). Выборку на основе фото, опубликованных на сайте ESA за последние 10 лет, составил альманах metkere.com. В топ, в том числе, попали снимки космодрома Плесецк, вулкана Ключевская Сопка и сине-зеленых водорослей в летнем Балтийском море.
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Для интернет споров
В сообществах программистов, веб-дизайнеров и просто обычных форумчан принято просить или давать ссылки на источник какой-то информации, подтверждающий какое-то утверждение сомнительной правдивости. Такая ссылка называется пруфлинком.
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Не отправляйте отца на классное собрание
Муж у меня моряк. По несколько месяцев дома не бывает. Сын учится в 5 классе. Уроки делать ему помогает бабушка, на собрания в школу хожу я. Вчера я не смогла пойти на собрание, и пошел муж. Основная задача: встретиться с математичкой, она поговорить хотела. Далее почти дословно его рассказ.
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Пришел в школу, номер кабинета забыл. Пошел по этажу, смотрю, в кабинете собрание идет. Я тихонечко в класс вошел и сел за парту к какому-то мужику. Сижу, наблюдаю. В классе шум, обсуждают какие-то деньги. Я сижу, ничего не понимаю, смотрю, лица все какие-то незнакомые, и еще, я то во время пришел, а собрание полным ходом… В общем дошло, что собрание перепутал. А в классе начался дурдом. Родители орут, училка орет, мужик, к которому я подсел, оказался бухой и тоже давай с места всякую хрень выкрикивать, бабы его затыкают… На этой волне я незаметно из класса вышел.
По материалам lolstory.ru
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Хакеры обокрали российские банки на миллиард рублей
Российская компания Group-IB опубликовала отчет о деятельности группы хакеров под названием Anunak. По подсчетам аналитиков, злоумышленникам удалось ограбить банки на 1 миллиард рублей, причем большинство ограблений произошло во второй половине 2014 года. Атаке подверглись более 50 российских банков и пять платежных систем на территории России и СНГ, при этом пострадали сами финансовые учреждения, а со счетов клиентов ничего украдено не было.
Anunak образовали члены известной группировки Carberp, прекратившей свою деятельность после ряда арестов. В отличие от предыдущей группы, члены Anunak решили не размениваться на мелкие грабежи, сразу приступив к краже крупных сумм. «Один из членов группировки быстро осознал, что украсть два миллиона долларов за один раз куда легче, чем красть 1000 раз по 2000 долларов" — говорится в отчете.
Преступники действовали по отработанной схеме. Вначале взламывалась почта партнера или клиента банка. Затем учреждению отсылалось письмо со специальным вирусом, проникающем в компьютерную сеть банка. Для полной иллюзии, преступники даже звонили своим жертвам, представляясь партнерами и предупреждая об отправке письма.
После проникновения, вирус сканировал локальную сеть и давал хакерам удаленный доступ к банковской системе. В среднем группировке было нужно 42 дня, чтобы «обработать» банк и украсть деньги. За каждое «дело» хакеры зарабатывали примерно два миллиона долларов.
Участники Anunak также научились опустошать банкоматы. Для начала преступники получали права администратора в сети банка, затем загружали в нее вирус, позволяющий управлять банкоматом дистанционно. В установленное время рядом с нужным банкоматом оказывался так называемый «обнальщик». Он подставлял сумку к отверстию для выдачи купюр. В этот момент хакер проделывал необходимую операцию, после чего все содержимое банкомата попадало в руки злоумышленников. Всего действовало 5 команд обнальщиков, по 15−20 человек в каждой. Каждая из групп работала в определенной точке России и СНГ.
С недавнего времени группировка «вышла» и на европейский рынок, где целью атак стали розничные сети, а главным образом POS-терминалы. После этого к расследованию подключилась голландская группа экспертов Fox-IT. В настоящее время Group-IB и Fox-IT работают сообща.
Кроме того, есть подозрения, что хакеры занимаются шпионажем: они получают доступ к внутренней переписке банка, а затем продают закрытую информацию своим клиентам.
«При такой осведомленности, что же мешает правоохранительным органам арестовать хакеров? Большинство из членов группировки находится на территории Украины, прекрасно понимая, что у СБУ попросту нет времени на отлов киберпреступников», — отмечает Forbes. Кроме того, хакеры прекрасно осведомлены о методах работы полиции, что значительно осложняет их поимку.
По материалам rg.ru