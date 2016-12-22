Рунет за день — Самое интересное в рунете за 24 ноября все выпуски
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В России подорожали iPhone 6 и iPhone 6 Plus
19 ноября Эльдар Муртазин озвучил в Twitter то, чего боялись многие потенциальные покупатели техники Apple — из-за падения рубля по отношению к доллару и евро она подорожает. По прогнозам аналитика это должно было случиться с первого декабря, а увеличение стоимости составить порядка 15%.
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Как эффективно делать вид, что ты много работаешь.
1. Никогда не выходи из кабинета без бумаг в руках. Люди с бумагами производят впечатление трудолюбивых работников. Люди с пустыми руками выглядят так, как будто они идут в столовую или покурить. Человек, у которого в руках газета, скорее всего, направляется в туалет. Кроме этого, постарайтесь брать побольше каких-нибудь бумаг домой, чтобы создать впечатление, что вы работаете и там.
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2. Компьютеры обеспечивают впечатление занятости. Если вы пользуетесь компьютером, стороннему наблюдателю это кажется работой. Вы можете читать личную почту, сидеть в чате или шерстить новостные ленты. Если за этим занятием вас застанет босс, объясните, что вы осваиваете новые профзнания, экономя компании стоимость тренингов.
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Разработанный западными разведками компьютерный вирус ударил по России
Компания-разработчик антивирусов Symantec сообщила о появлении в интернете нового вируса с уникальными технологическими характеристиками. Вредоносный софт, названный Regin, как предполагается, разработан западными спецслужбами, пишет The Financial Times.
Директор по безопасности Symantec Орла Кокс (Orla Cox) считает новейший вирус «чем-то из ряда вон выходящим в области взлома программного обеспечения». По ее оценке, для создания такой программы потребовались месяцы или годы. Возможности вируса несравнимы с каким-либо из известных аналогов, призналась представитель компании Symantec.
Пока не удалось проследить, как происходит заражение Regin. Тем не менее, точно установлено, что новое компьютерное оружие было применено против интернет-провайдеров и телекоммуникационных компаний России, Саудовской Аравии, Мексики, Ирландии и Ирана.
По данным Symantec, с помощью Regin были взломаны почтовые серверы компании Microsoft. «Скорее всего, это работа какой-то из западных разведок. Иногда они ничего не оставляют, никаких улик. Иногда инфекция может исчезнуть полностью, как только вы ее заметите — и ее нет», — отметила Кокс.
Эксперты сравнивают новый вирус с червем Stuxnet, появившимся в 2010 году, признавая при этом значительное превосходство Regin по сложности программирования и по результатам применения. Stuxnet был разработан совместно разведслужбами США и Израиля для нанесения урона иранской ядерной программе.
Применение вирусов приносит значительные убытки компаниям. Как сообщалось ранее, американские фирмы теряют на них в среднем 12,7 миллиона долларов в год, среднемировой показатель составляет 5,3 миллиона долларов, российские же компании теряют до 3,3 миллиона долларов.
По материалам lenta.ru