Разработанный западными разведками компьютерный вирус ударил по России

Компания-разработчик антивирусов Symantec сообщила о появлении в интернете нового вируса с уникальными технологическими характеристиками. Вредоносный софт, названный Regin, как предполагается, разработан западными спецслужбами, пишет The Financial Times.

Директор по безопасности Symantec Орла Кокс (Orla Cox) считает новейший вирус «чем-то из ряда вон выходящим в области взлома программного обеспечения». По ее оценке, для создания такой программы потребовались месяцы или годы. Возможности вируса несравнимы с каким-либо из известных аналогов, призналась представитель компании Symantec.

Пока не удалось проследить, как происходит заражение Regin. Тем не менее, точно установлено, что новое компьютерное оружие было применено против интернет-провайдеров и телекоммуникационных компаний России, Саудовской Аравии, Мексики, Ирландии и Ирана.

По данным Symantec, с помощью Regin были взломаны почтовые серверы компании Microsoft. «Скорее всего, это работа какой-то из западных разведок. Иногда они ничего не оставляют, никаких улик. Иногда инфекция может исчезнуть полностью, как только вы ее заметите — и ее нет», — отметила Кокс.

Эксперты сравнивают новый вирус с червем Stuxnet, появившимся в 2010 году, признавая при этом значительное превосходство Regin по сложности программирования и по результатам применения. Stuxnet был разработан совместно разведслужбами США и Израиля для нанесения урона иранской ядерной программе.

Применение вирусов приносит значительные убытки компаниям. Как сообщалось ранее, американские фирмы теряют на них в среднем 12,7 миллиона долларов в год, среднемировой показатель составляет 5,3 миллиона долларов, российские же компании теряют до 3,3 миллиона долларов.

По материалам lenta.ru