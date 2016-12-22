Рунет за день — Самое интересное в рунете за 24 ноября
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, чего боялись многие потенциальные покупатели техники Apple — из-за падения рубля по отношению к доллару и евро она подорожает. По прогнозам аналитика это должно было случиться с первого декабря, а увеличение стоимости составить порядка 15%.

" data-title="В России подорожали iPhone 6 и iPhone 6 Plus — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/24-11-2014/article#article">

В России подорожали iPhone 6 и iPhone 6 Plus

19 ноября Эльдар Муртазин озвучил в Twitter то, чего боялись многие потенциальные покупатели техники Apple — из-за падения рубля по отношению к доллару и евро она подорожает. По прогнозам аналитика это должно было случиться с первого декабря, а увеличение стоимости составить порядка 15%.
Сайт дня
, получите список последних статей о первых вещах и событиях. Если вас интересует определённая тематика, информация рассортирована по рубрикам

" data-title="Первый о первом — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/24-11-2014/site#site">

Первый о первом

Зайдя на сайт, получите список последних статей о первых вещах и событиях. Если вас интересует определённая тематика, информация рассортирована по рубрикам
Фраза дня
История дня
, как будто они идут в столовую или покурить. Человек, у которого в руках газета, скорее всего, направляется в туалет. Кроме этого, постарайтесь брать побольше каких-нибудь бумаг домой, чтобы создать впечатление, что вы работаете и там.

" data-title="Как эффективно делать вид, что ты много работаешь. — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/24-11-2014/story#story">

Как эффективно делать вид, что ты много работаешь.

1. Никогда не выходи из кабинета без бумаг в руках. Люди с бумагами производят впечатление трудолюбивых работников. Люди с пустыми руками выглядят так, как будто они идут в столовую или покурить. Человек, у которого в руках газета, скорее всего, направляется в туалет. Кроме этого, постарайтесь брать побольше каких-нибудь бумаг домой, чтобы создать впечатление, что вы работаете и там.

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2. Компьютеры обеспечивают впечатление занятости. Если вы пользуетесь компьютером, стороннему наблюдателю это кажется работой. Вы можете читать личную почту, сидеть в чате или шерстить новостные ленты. Если за этим занятием вас застанет босс, объясните, что вы осваиваете новые профзнания, экономя компании стоимость тренингов.
3. Завал на столе. Только высшее начальство может иметь чистый стол. Для всех остальных это признак того, что они ничего не делают. Разложите пачки документов потолще по всему столу. Со стороны прошлогодние документы выглядят так же, как и текущие — важен именно объем.
4. Автоответчик. Никогда не берите трубку, если у вас есть автоответчик. Люди не звонят спросить про ваше здоровье — они звонят, чтобы заставить вас что-то СДЕЛАТЬ. Так не пойдет. Прослушивайте сообщения на автоответчике время от времени, и если кто-то оставил вам сообщение с потенциальным прибавлением работы — перезвоните ему во время перерыва, когда его точно нет на месте и оставьте сообщение на автоответчике.
5. Выглядите раздраженно. Всегда старайтесь выглядеть раздраженно — это создает впечатление, что у вас запарка.
6. Уходите с работы поздно. Всегда старайтесь уйти с работы попозже, особенно, когда босс еще не ушел. Направляясь домой, обязательно пройдите мимо кабинета босса. Посылайте ему важные электронные сообщения в нерабочее время (22:10, 7:05) а также в выходные и праздничные дни.
7. Пополните словарный запас. Почитайте новые компьютерные журналы и выберите неизвестные слова. Свободно употребляйте их в речи при разговоре с начальством. Запомните: Ему не обязательно вас понимать, но звучать это будет внушительно.
8. Имейте 2 пиджака. Если вы работаете в большом офисе, всегда оставляйте запасной пиджак на спинке стула. Это производит впечатление того, что вы где-то здесь и отошли на минутку. Второй пиджак надевайте, когда вы гуляете или решаете личные проблемы в рабочее время.
Coub дня
Новость дня
, названный Regin, как предполагается, разработан западными спецслужбами, пишет The Financial Times.

" data-title="Разработанный западными разведками компьютерный вирус ударил по России — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/24-11-2014/news#news">

Разработанный западными разведками компьютерный вирус ударил по России

Компания-разработчик антивирусов Symantec сообщила о появлении в интернете нового вируса с уникальными технологическими характеристиками. Вредоносный софт, названный Regin, как предполагается, разработан западными спецслужбами, пишет The Financial Times.

Директор по безопасности Symantec Орла Кокс (Orla Cox) считает новейший вирус «чем-то из ряда вон выходящим в области взлома программного обеспечения». По ее оценке, для создания такой программы потребовались месяцы или годы. Возможности вируса несравнимы с каким-либо из известных аналогов, призналась представитель компании Symantec.

Пока не удалось проследить, как происходит заражение Regin. Тем не менее, точно установлено, что новое компьютерное оружие было применено против интернет-провайдеров и телекоммуникационных компаний России, Саудовской Аравии, Мексики, Ирландии и Ирана.

По данным Symantec, с помощью Regin были взломаны почтовые серверы компании Microsoft. «Скорее всего, это работа какой-то из западных разведок. Иногда они ничего не оставляют, никаких улик. Иногда инфекция может исчезнуть полностью, как только вы ее заметите — и ее нет», — отметила Кокс.

Эксперты сравнивают новый вирус с червем Stuxnet, появившимся в 2010 году, признавая при этом значительное превосходство Regin по сложности программирования и по результатам применения. Stuxnet был разработан совместно разведслужбами США и Израиля для нанесения урона иранской ядерной программе.

Применение вирусов приносит значительные убытки компаниям. Как сообщалось ранее, американские фирмы теряют на них в среднем 12,7 миллиона долларов в год, среднемировой показатель составляет 5,3 миллиона долларов, российские же компании теряют до 3,3 миллиона долларов.

По материалам lenta.ru

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