Рунет за день — Самое интересное в рунете за 26 ноября
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Статья дня
«Ленте.ру» подтвердила официальный представитель ритейлера «Связной» Мария Заикина.

" data-title="Российские ритейлеры получили новые прайс-листы на продукцию Apple — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/26-11-2014/article#article">

Российские ритейлеры получили новые прайс-листы на продукцию Apple

Российские ритейлеры начали получать от компании Apple новые прайс-листы на устройства для российского рынка. Факт получения информации от Apple «Ленте.ру» подтвердила официальный представитель ритейлера «Связной» Мария Заикина.
Сайт дня
, что нас раздражает. Причём это заложено прямо в названии, и сам автор сообщает, что его раздражают такие комиксы. Но он явно лукавит. Короче, сегодня сайт раздражающих комиксов о раздражающих вещах.

" data-title="Все что нас раздражает — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/26-11-2014/site#site">

Все что нас раздражает

Сегодня у нас интересный сайт веб-комикса с однозначно интересной тематикой — то, что нас раздражает. Причём это заложено прямо в названии, и сам автор сообщает, что его раздражают такие комиксы. Но он явно лукавит. Короче, сегодня сайт раздражающих комиксов о раздражающих вещах.
Фраза дня
История дня
, было холодно, по этому был одет в пуховик (такой внушительный), шапку и шарф. За спиной портфель с одеждой на стирку и контейнерами из-под хавчика.

" data-title="Плюсы молодости — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/26-11-2014/story#story">

Плюсы молодости

Сегодня шёл с дежурства, было холодно, по этому был одет в пуховик (такой внушительный), шапку и шарф. За спиной портфель с одеждой на стирку и контейнерами из-под хавчика.

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Не далеко, от моей остановки, стоит ледяной домик, а рядом с ним много девчонок и ребят, на вид лет по 15. С ними такая серьёзная женщина, как потом выяснилось классный руководитель, и человек в костюме мороженого — Рожок. И этот «Рожок» всё рассказывал, крича, что у них самое вкусное мороженое, что наше, настоящее… толком не слушал, шёл с ночной, по этому спал на ходу. Сам я не высокого роста и очень молодо выгляжу для своих лет, те кто меня не знают, дают мне 15−17 и это ещё в лучшем случае). Так вот, я услышал для себя главное, «Рожок» сказал, что всем школьникам мороженое дадут бесплатно, если они скажут на кого хотят в дальнейшем учиться. Я не долго думая, подошёл к нему и сказал, что хочу стать врачом, получил средних размеров пломбир и пошёл дальше к своей остановке, а краем уха услышал от той серьёзной женщины что-то вроде — «а это кто?, он точно не из нашего класса!»


Так я поднял себе настроение мороженкой и использовал свою вечную молодость в личных целях). Врач-ординатор кардиологического отделения, 24 года :-)

По материалам lolstory.ru
Coub дня
Новость дня
«Я прикрепил кусок хлеба на мою камеру Go Pro, белка увидела его и унесла на дерево. Однако после уничтожения хлеба, она тут же потеряла интерес к камере», — написал автор этого видео на YouTube.

" data-title="Белка стащила Go Pro — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/26-11-2014/news#news">

Белка стащила Go Pro

«Я прикрепил кусок хлеба на мою камеру Go Pro, белка увидела его и унесла на дерево. Однако после уничтожения хлеба, она тут же потеряла интерес к камере», — написал автор этого видео на YouTube.

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