Рунет за день — Самое интересное в рунете за 26 ноября все выпуски
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Российские ритейлеры получили новые прайс-листы на продукцию Apple
Российские ритейлеры начали получать от компании Apple новые прайс-листы на устройства для российского рынка. Факт получения информации от Apple «Ленте.ру» подтвердила официальный представитель ритейлера «Связной» Мария Заикина.
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Все что нас раздражает
Сегодня у нас интересный сайт веб-комикса с однозначно интересной тематикой — то, что нас раздражает. Причём это заложено прямо в названии, и сам автор сообщает, что его раздражают такие комиксы. Но он явно лукавит. Короче, сегодня сайт раздражающих комиксов о раздражающих вещах.
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Плюсы молодости
Сегодня шёл с дежурства, было холодно, по этому был одет в пуховик (такой внушительный), шапку и шарф. За спиной портфель с одеждой на стирку и контейнерами из-под хавчика.
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Не далеко, от моей остановки, стоит ледяной домик, а рядом с ним много девчонок и ребят, на вид лет по 15. С ними такая серьёзная женщина, как потом выяснилось классный руководитель, и человек в костюме мороженого — Рожок. И этот «Рожок» всё рассказывал, крича, что у них самое вкусное мороженое, что наше, настоящее… толком не слушал, шёл с ночной, по этому спал на ходу. Сам я не высокого роста и очень молодо выгляжу для своих лет, те кто меня не знают, дают мне 15−17 и это ещё в лучшем случае). Так вот, я услышал для себя главное, «Рожок» сказал, что всем школьникам мороженое дадут бесплатно, если они скажут на кого хотят в дальнейшем учиться. Я не долго думая, подошёл к нему и сказал, что хочу стать врачом, получил средних размеров пломбир и пошёл дальше к своей остановке, а краем уха услышал от той серьёзной женщины что-то вроде — «а это кто?, он точно не из нашего класса!»
По материалам lolstory.ru
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Белка стащила Go Pro
«Я прикрепил кусок хлеба на мою камеру Go Pro, белка увидела его и унесла на дерево. Однако после уничтожения хлеба, она тут же потеряла интерес к камере», — написал автор этого видео на YouTube.