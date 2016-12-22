Плюсы молодости

Читать полностью

Не далеко, от моей остановки, стоит ледяной домик, а рядом с ним много девчонок и ребят, на вид лет по 15. С ними такая серьёзная женщина, как потом выяснилось классный руководитель, и человек в костюме мороженого — Рожок. И этот «Рожок» всё рассказывал, крича, что у них самое вкусное мороженое, что наше, настоящее… толком не слушал, шёл с ночной, по этому спал на ходу. Сам я не высокого роста и очень молодо выгляжу для своих лет, те кто меня не знают, дают мне 15−17 и это ещё в лучшем случае). Так вот, я услышал для себя главное, «Рожок» сказал, что всем школьникам мороженое дадут бесплатно, если они скажут на кого хотят в дальнейшем учиться. Я не долго думая, подошёл к нему и сказал, что хочу стать врачом, получил средних размеров пломбир и пошёл дальше к своей остановке, а краем уха услышал от той серьёзной женщины что-то вроде — «а это кто?, он точно не из нашего класса!»



Так я поднял себе настроение мороженкой и использовал свою вечную молодость в личных целях). Врач-ординатор кардиологического отделения, 24 года :-)

По материалам lolstory.ru