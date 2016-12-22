Ученик на праздник по ошибке нарядился Сталиным вместо святого Иосифа

«Вчера мой 12-летний сын участвовал в рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, потому что за годы в школе сыграли много ролей, например эпохальную роль Арбуза», — написал на своей странице в Facebook отец школьника Федор Гавриченко.

Школьник из Санкт-Петербурга по ошибке нарядился в костюм Иосифа Сталина, хотя в рождественской пьесе должен был сыграть библейского персонажа Иосифа.



«Вчера мой 12-летний сын участвовал в рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, потому что за годы в школе сыграли много ролей, например, эпохальную роль Арбуза», — написал на своей странице в Facebook отец школьника Федор Гавриченко.



Гавриченко рассказал, что костюм мальчику создавали всей семьей — бабушка пришила генеральские «лампасы» к брюкам, мальчику достали офицерские сапоги, сделали усы и папку генералиссимуса со звездой.

Неладное семья заподозрила непосредственно перед началом спектакля.



«Перед самым началом выяснилась завязка драмы: да, сыну досталась роль Иосифа. Только не Иосифа Сталина! Просто Иосифа! Который сообщает… благую весть! Деве Марии! Спектакль-то рождественский!» — рассказывает отец мальчика.



Поскольку времени до начала спектакля оставалось мало, школьнику пришлось играть роль в его костюме. Родители сообщают, что «наряд Сталина» имел большой успех на мероприятии.

Впрочем, по Евангелию, весть о будущем рождении Спасителя сообщает Марии Архангел Гавриил, а Иосиф Обручник принимает это известие и свою жену.

По материалам ria.ru