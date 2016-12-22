Рунет за день — Самое интересное в рунете за 26 декабря. все выпуски
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В России начато производство материнских плат на процессоре «Эльбрус-2СМ
ЗАО «МЦСТ» объявило о начале опытного производства компактных материнских плат «Монокуб-М» на базе первых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ».
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Ответы на гипотетические вопросы
Ответы на самые странные вопросы, которые вы только можете придумать
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Откуда появилось название «Толстовка»
Многие обыденные для нас вещи названы словами, которые мы заимствовали из других языков. Но почему теплая кофта называется толстовкой?
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Недавно ходил в музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого, что в Хамовниках. Так вот, писатель не любил холод, поэтому как-то попросил Софью Андреевну, свою жену, связать утепленную кофту. Льва Николаевича знали многие, поэтому видели его в таком наряде. Позже ту самую утепленную накидку стали использовать и другие жители Российской Империи, по скольку она практична. И знаете как ее прозвали? Толстовка. От фамилии Толстой, как вы догадались. Я был немного в шоке, по незнанию
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Ученик на праздник по ошибке нарядился Сталиным вместо святого Иосифа
«Вчера мой 12-летний сын участвовал в рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, потому что за годы в школе сыграли много ролей, например эпохальную роль Арбуза», — написал на своей странице в Facebook отец школьника Федор Гавриченко.
Школьник из Санкт-Петербурга по ошибке нарядился в костюм Иосифа Сталина, хотя в рождественской пьесе должен был сыграть библейского персонажа Иосифа.
По материалам ria.ru