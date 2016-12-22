Рунет за день — Самое интересное в рунете за 26 декабря.
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 «МЦСТ» объявило о начале опытного производства компактных материнских плат «Монокуб-М» на базе первых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ».

" data-title="В России начато производство материнских плат на процессоре «Эльбрус-2СМ — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/26-12-2014/article#article">

В России начато производство материнских плат на процессоре «Эльбрус-2СМ

ЗАО «МЦСТ» объявило о начале опытного производства компактных материнских плат «Монокуб-М» на базе первых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ».
Сайт дня
, которые вы только можете придумать

" data-title="Ответы на гипотетические вопросы — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/26-12-2014/site#site">

Ответы на гипотетические вопросы

Ответы на самые странные вопросы, которые вы только можете придумать
Фраза дня
История дня
, которые мы заимствовали из других языков. Но почему теплая кофта называется толстовкой?

" data-title="Откуда появилось название "Толстовка" — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/26-12-2014/story#story">

Откуда появилось название «Толстовка»

Многие обыденные для нас вещи названы словами, которые мы заимствовали из других языков. Но почему теплая кофта называется толстовкой?

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Недавно ходил в музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого, что в Хамовниках. Так вот, писатель не любил холод, поэтому как-то попросил Софью Андреевну, свою жену, связать утепленную кофту. Льва Николаевича знали многие, поэтому видели его в таком наряде. Позже ту самую утепленную накидку стали использовать и другие жители Российской Империи, по скольку она практична. И знаете как ее прозвали? Толстовка. От фамилии Толстой, как вы догадались. Я был немного в шоке, по незнанию
Coub дня
Новость дня
«Вчера мой 12-летний сын участвовал в рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, потому что за годы в школе сыграли много ролей, например эпохальную роль Арбуза», — написал на своей странице в Facebook отец школьника Федор Гавриченко.

" data-title="Ученик на праздник по ошибке нарядился Сталиным вместо святого Иосифа — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/26-12-2014/news#news">

Ученик на праздник по ошибке нарядился Сталиным вместо святого Иосифа

«Вчера мой 12-летний сын участвовал в рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, потому что за годы в школе сыграли много ролей, например эпохальную роль Арбуза», — написал на своей странице в Facebook отец школьника Федор Гавриченко.

Школьник из Санкт-Петербурга по ошибке нарядился в костюм Иосифа Сталина, хотя в рождественской пьесе должен был сыграть библейского персонажа Иосифа.


«Вчера мой 12-летний сын участвовал в рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, потому что за годы в школе сыграли много ролей, например, эпохальную роль Арбуза», — написал на своей странице в Facebook отец школьника Федор Гавриченко.


Гавриченко рассказал, что костюм мальчику создавали всей семьей — бабушка пришила генеральские «лампасы» к брюкам, мальчику достали офицерские сапоги, сделали усы и папку генералиссимуса со звездой.
Неладное семья заподозрила непосредственно перед началом спектакля.


«Перед самым началом выяснилась завязка драмы: да, сыну досталась роль Иосифа. Только не Иосифа Сталина! Просто Иосифа! Который сообщает… благую весть! Деве Марии! Спектакль-то рождественский!» — рассказывает отец мальчика.


Поскольку времени до начала спектакля оставалось мало, школьнику пришлось играть роль в его костюме. Родители сообщают, что «наряд Сталина» имел большой успех на мероприятии.
Впрочем, по Евангелию, весть о будущем рождении Спасителя сообщает Марии Архангел Гавриил, а Иосиф Обручник принимает это известие и свою жену.

По материалам ria.ru

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