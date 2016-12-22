Facebook раскроет информацию о россиянах без их согласия С 1 января 2015 года в силу вступают обновлённые условия использования социальной сети Facebook. С этой даты пользователи сервиса должны быть готовы к тому, что их персональные данные без дополнительного уведомления будут предоставляться третьим сторонам, в том числе правоохранительным органам. В разделе «Политика использования данных» на сайте Facebook говорится, что соцсеть аккумулирует следующую информацию: Регистрационные сведения;

Данные о загружаемых материалах , например , место , где была сделана фотография , или дата создания файла;

например место где была сделана фотография или дата создания файла; Данные об активности в аккаунте , включая частоту и продолжительность тех или иных действий;

включая частоту и продолжительность тех или иных действий; Информацию о людях и группах , с которыми связан конкретный пользователь;

с которыми связан конкретный пользователь; Материалы и сведения , которые предоставляют другие люди в отношении конкретного пользователя;

которые предоставляют другие люди в отношении конкретного пользователя; Контактные данные , предоставляемые при загрузке , синхронизации или импорте адресной книги с любого устройства;

предоставляемые при загрузке синхронизации или импорте адресной книги с любого устройства; Сведения о платежах в соцсети , включая номер кредитной или дебетовой карты , а также прочие сведения об аккаунте и авторизации , например сведения о счетах и доставке;

включая номер кредитной или дебетовой карты а также прочие сведения об аккаунте и авторизации например сведения о счетах и доставке; Данные об используемых электронных устройствах , включая такие параметры , как операционная система , версия оборудования , имена и типы ПО и файлов , сила сигнала и заряд аккумулятора , а также идентификаторы;

включая такие параметры как операционная система версия оборудования имена и типы ПО и файлов сила сигнала и заряд аккумулятора а также идентификаторы; Местонахождение устройств , включая географическое , например через GPS , Bluetooth или сигналы Wi-Fi;

включая географическое например через GPS Bluetooth или сигналы Wi-Fi; Информацию о подключении , например название мобильного оператора или провайдера , тип браузера , язык и часовой пояс , номер мобильного телефона и IP-адрес;

например название мобильного оператора или провайдера тип браузера язык и часовой пояс номер мобильного телефона и IP-адрес; Данные , сгенерированные при посещении сторонних сайтов;

сгенерированные при посещении сторонних сайтов; Сведения от партнёров. Иными словами, в распоряжении Facebook оказывается достаточно информации для создания крайне детального цифрового портрета пользователя с привязкой к географическому положению. Эти сведения, согласно вступающим в силу правилам, Facebook вправе передавать своим партнёрам, службам рекламы, оценки и аналитики (только информация, не позволяющая установить личность), операторам связи и поставщикам различных услуг. Разумеется, персональные данные могут применяться для отображения рекламы.



Более того, в новых правилах говорится, что Facebook может передавать персональную пользовательскую информацию в ответ на официальный запрос (например, ордер на обыск, судебное распоряжение или повестку), если посчитает, что этот запрос сделан на законных основаниях. Facebook также может передавать информацию в том случае, если у соцсети «есть достаточные основания полагать, что она необходима для: обнаружения, предотвращения или пресечения мошенничества или другой незаконной деятельности; защиты нас, вас и других пользователей, в том числе в ходе расследования; или предотвращения смерти или непосредственной угрозы здоровью».



Важно подчеркнуть, что уведомлять пользователей о своих действиях Facebook не обязана, что следует из новых правил: «Используя наши сервисы после 1 января 2015 года, вы соглашаетесь с нашими обновленными условиями использования, политикой использования данных и политикой в отношении файлов cookie, а также с просмотром рекламы на основании приложений и сайтов, которые вы используете». По материалам 3dnews.ru