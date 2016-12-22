Рунет за день — Самое интересное в рунете за 27 ноября
все выпуски

Видео дня
Статья дня
, подобные события неприятны в любое время, но перед самым популярным праздником увидеть выросшую на 8−12 тысяч рублей цену становится обидней вдвойне. Кто-то успел заранее позаботиться о покупке нового смартфона, другие планировали уничтожать праздничный бюджет к концу декабря и теперь вынуждены устроить экстренную реорганизацию семейных финансов

" data-title="Какой смартфон купить, если iPhone стал слишком дорогим? — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/27-11-2014/article#article">

Какой смартфон купить, если iPhone стал слишком дорогим?

Повышение цен на новые iPhone стало чертовски неприятным сюрпризом с учетом приближающегося Нового года. Разумеется, подобные события неприятны в любое время, но перед самым популярным праздником увидеть выросшую на 8−12 тысяч рублей цену становится обидней вдвойне. Кто-то успел заранее позаботиться о покупке нового смартфона, другие планировали уничтожать праздничный бюджет к концу декабря и теперь вынуждены устроить экстренную реорганизацию семейных финансов
Сайт дня
, которыми вы, скорее всего, ни разу не занимались в своей жизни. Идеи сопровождаются фоновыми видео, тематическими картинками и музыкой.

" data-title="Когда вы делали что-то в первый раз? — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/27-11-2014/site#site">

Когда вы делали что-то в первый раз?

Подборка идей, которыми вы, скорее всего, ни разу не занимались в своей жизни. Идеи сопровождаются фоновыми видео, тематическими картинками и музыкой.
Фраза дня
История дня
, я стояла на остановке и наблюдала следующую картину: парень с девушкой идут держась за руки, у парня в свободной руке большой пакет со всякой всячиной, а у девушки — обычный кулек с мандаринами. Причем он в перчатках, а она нет)

" data-title="Зимняя романтика — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/27-11-2014/story#story">

Зимняя романтика

Было довольно прохладно, я стояла на остановке и наблюдала следующую картину: парень с девушкой идут держась за руки, у парня в свободной руке большой пакет со всякой всячиной, а у девушки — обычный кулек с мандаринами. Причем он в перчатках, а она нет)

Читать полностью

Тут у девушки рвется пакет и мандарины покатились по тротуару. Она быстро начинает их собирать в руки и приговаривает:
— Артёмка, помоги мне, пожалуйста, скорее, у меня так руки замерзли!
Собрали они свои мандарины быстренько, а она все причитает что руки замерзли из-за этих мандарин, надо срочно зайти куда-нибудь погреть.
Он ей и говорит:
— Положи руки в карман пока, сейчас согреются.
— Не могу, там места нету…
— А что там?
— Рукавички…

По материалам lolstory.ru
Coub дня
Новость дня
, что их персональные данные без дополнительного уведомления будут предоставляться третьим сторонам, в том числе правоохранительным органам.

" data-title="Facebook раскроет информацию о россиянах без их согласия — новость дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/27-11-2014/news#news">

Facebook раскроет информацию о россиянах без их согласия

С 1 января 2015 года в силу вступают обновлённые условия использования социальной сети Facebook. С этой даты пользователи сервиса должны быть готовы к тому, что их персональные данные без дополнительного уведомления будут предоставляться третьим сторонам, в том числе правоохранительным органам.

В разделе «Политика использования данных» на сайте Facebook говорится, что соцсеть аккумулирует следующую информацию:

  • Регистрационные сведения;
  • Данные о загружаемых материалах, например, место, где была сделана фотография, или дата создания файла;
  • Данные об активности в аккаунте, включая частоту и продолжительность тех или иных действий;
  • Информацию о людях и группах, с которыми связан конкретный пользователь;
  • Материалы и сведения, которые предоставляют другие люди в отношении конкретного пользователя;
  • Контактные данные, предоставляемые при загрузке, синхронизации или импорте адресной книги с любого устройства;
  • Сведения о платежах в соцсети, включая номер кредитной или дебетовой карты, а также прочие сведения об аккаунте и авторизации, например сведения о счетах и доставке;
  • Данные об используемых электронных устройствах, включая такие параметры, как операционная система, версия оборудования, имена и типы ПО и файлов, сила сигнала и заряд аккумулятора, а также идентификаторы;
  • Местонахождение устройств, включая географическое, например через GPS, Bluetooth или сигналы Wi-Fi;
  • Информацию о подключении, например название мобильного оператора или провайдера, тип браузера, язык и часовой пояс, номер мобильного телефона и IP-адрес;
  • Данные, сгенерированные при посещении сторонних сайтов;
  • Сведения от партнёров.

Иными словами, в распоряжении Facebook оказывается достаточно информации для создания крайне детального цифрового портрета пользователя с привязкой к географическому положению. Эти сведения, согласно вступающим в силу правилам, Facebook вправе передавать своим партнёрам, службам рекламы, оценки и аналитики (только информация, не позволяющая установить личность), операторам связи и поставщикам различных услуг. Разумеется, персональные данные могут применяться для отображения рекламы.

Более того, в новых правилах говорится, что Facebook может передавать персональную пользовательскую информацию в ответ на официальный запрос (например, ордер на обыск, судебное распоряжение или повестку), если посчитает, что этот запрос сделан на законных основаниях. Facebook также может передавать информацию в том случае, если у соцсети «есть достаточные основания полагать, что она необходима для: обнаружения, предотвращения или пресечения мошенничества или другой незаконной деятельности; защиты нас, вас и других пользователей, в том числе в ходе расследования; или предотвращения смерти или непосредственной угрозы здоровью».

Важно подчеркнуть, что уведомлять пользователей о своих действиях Facebook не обязана, что следует из новых правил: «Используя наши сервисы после 1 января 2015 года, вы соглашаетесь с нашими обновленными условиями использования, политикой использования данных и политикой в отношении файлов cookie, а также с просмотром рекламы на основании приложений и сайтов, которые вы используете».

По материалам 3dnews.ru

Все выпуски

Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60