Рунет за день — Самое интересное в рунете за 27 ноября все выпуски
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Какой смартфон купить, если iPhone стал слишком дорогим?
Повышение цен на новые iPhone стало чертовски неприятным сюрпризом с учетом приближающегося Нового года. Разумеется, подобные события неприятны в любое время, но перед самым популярным праздником увидеть выросшую на 8−12 тысяч рублей цену становится обидней вдвойне. Кто-то успел заранее позаботиться о покупке нового смартфона, другие планировали уничтожать праздничный бюджет к концу декабря и теперь вынуждены устроить экстренную реорганизацию семейных финансов
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Когда вы делали что-то в первый раз?
Подборка идей, которыми вы, скорее всего, ни разу не занимались в своей жизни. Идеи сопровождаются фоновыми видео, тематическими картинками и музыкой.
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Зимняя романтика
Было довольно прохладно, я стояла на остановке и наблюдала следующую картину: парень с девушкой идут держась за руки, у парня в свободной руке большой пакет со всякой всячиной, а у девушки — обычный кулек с мандаринами. Причем он в перчатках, а она нет)
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Тут у девушки рвется пакет и мандарины покатились по тротуару. Она быстро начинает их собирать в руки и приговаривает:
По материалам lolstory.ru
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Facebook раскроет информацию о россиянах без их согласия
С 1 января 2015 года в силу вступают обновлённые условия использования социальной сети Facebook. С этой даты пользователи сервиса должны быть готовы к тому, что их персональные данные без дополнительного уведомления будут предоставляться третьим сторонам, в том числе правоохранительным органам.
В разделе «Политика использования данных» на сайте Facebook говорится, что соцсеть аккумулирует следующую информацию:
Иными словами, в распоряжении Facebook оказывается достаточно информации для создания крайне детального цифрового портрета пользователя с привязкой к географическому положению. Эти сведения, согласно вступающим в силу правилам, Facebook вправе передавать своим партнёрам, службам рекламы, оценки и аналитики (только информация, не позволяющая установить личность), операторам связи и поставщикам различных услуг. Разумеется, персональные данные могут применяться для отображения рекламы.
По материалам 3dnews.ru