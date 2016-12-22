Рунет за день — Самое интересное в рунете за 29 декабря.
все выпуски

Видео дня
Статья дня
, которые представил для публичного просмотра Эдвард Сноуден (Edward Snowden), продолжают изучаться. Это позволяет получить новые детали того, как американские спецслужбы следят за пользователями Интернета.

" data-title="ФБР уже 2 года обходит «защищённое соединение» HTTPS — статья дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/29-12-2014/article#article">

ФБР уже 2 года обходит «защищённое соединение» HTTPS

Секретные документы АНБ США, которые представил для публичного просмотра Эдвард Сноуден (Edward Snowden), продолжают изучаться. Это позволяет получить новые детали того, как американские спецслужбы следят за пользователями Интернета.
Сайт дня
, которая сможет помочь вечные проблемы, встречающиеся при праздновании Нового Года!

" data-title="Всё про Новый год на интересном сайте — сайт дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/29-12-2014/site#site">

Всё про Новый год на интересном сайте

Отличная подборка материала, которая сможет помочь вечные проблемы, встречающиеся при праздновании Нового Года!
Фраза дня
История дня
, слушаю музыку, любуюсь снегопадом, думаю о вечном. Передо мной идут 2 школьника, по 1.5 метра максимум. Тот что пухлее начинает гнобить меньшего. Дает подзатыльники так, что шапка слетает. Малой шапку с пола подобрал и дальше шугается. Я, как активный гражданин, герой и все такое, ускоряюсь, снимаю шапку с забияки и говорю: «Держи и больше так не делай».

" data-title="Современные школьники, — история дня — Пенза-пресс, рунет за день" data-url="http://www.penza-press.ru/runet-za-den/29-12-2014/story#story">

Современные школьники,

Иду я сегодня по главной улице города, слушаю музыку, любуюсь снегопадом, думаю о вечном. Передо мной идут 2 школьника, по 1.5 метра максимум. Тот что пухлее начинает гнобить меньшего. Дает подзатыльники так, что шапка слетает. Малой шапку с пола подобрал и дальше шугается. Я, как активный гражданин, герой и все такое, ускоряюсь, снимаю шапку с забияки и говорю: «Держи и больше так не делай».

Читать полностью

За 1 секунду у меня в голове пролетел целый поезд мыслей:
1. Хех, он лысый.
2. Лол лысый школьник.
3. Блин, лысых школьников не бывает.
4. Это мужик.
5. Это его батя…
Мужик впал в ступор и пока он из него не вышел я резко свернул влево, зашел за угол дома и скрылся. Неловко как-то получилось, ведь хотел добро сделать…

По материалам lolstory.ru
Coub дня
Новость дня

С 1 февраля в России подешевеет водка

В России может подешеветь водка. Росалкогольрегулирование намерено снизить минимальную розничную цену на нее с 220 до 185 рублей за 0,5 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в ведомстве.

«Наличие такого приказа подтверждаем, он будет опубликован позднее», — заявил собеседник информагентства. По данным «Интерфакса», документ вступит в силу 1 февраля 2015 года. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды: с 10 марта до 199 рублей, с 1 августа — до 220 рублей. Но снижение произойдет впервые.

По материалам www.rg.ru

Все выпуски

Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60