Современные школьники, Иду я сегодня по главной улице города, слушаю музыку, любуюсь снегопадом, думаю о вечном. Передо мной идут 2 школьника, по 1.5 метра максимум. Тот что пухлее начинает гнобить меньшего. Дает подзатыльники так, что шапка слетает. Малой шапку с пола подобрал и дальше шугается. Я, как активный гражданин, герой и все такое, ускоряюсь, снимаю шапку с забияки и говорю: «Держи и больше так не делай». Читать полностью За 1 секунду у меня в голове пролетел целый поезд мыслей:

1. Хех, он лысый.

2. Лол лысый школьник.

3. Блин, лысых школьников не бывает.

4. Это мужик.

5. Это его батя…

Мужик впал в ступор и пока он из него не вышел я резко свернул влево, зашел за угол дома и скрылся. Неловко как-то получилось, ведь хотел добро сделать… По материалам lolstory.ru