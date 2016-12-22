Рунет за день — Самое интересное в рунете за 29 декабря. все выпуски
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ФБР уже 2 года обходит «защищённое соединение» HTTPS
Секретные документы АНБ США, которые представил для публичного просмотра Эдвард Сноуден (Edward Snowden), продолжают изучаться. Это позволяет получить новые детали того, как американские спецслужбы следят за пользователями Интернета.
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Всё про Новый год на интересном сайте
Отличная подборка материала, которая сможет помочь вечные проблемы, встречающиеся при праздновании Нового Года!
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Современные школьники,
Иду я сегодня по главной улице города, слушаю музыку, любуюсь снегопадом, думаю о вечном. Передо мной идут 2 школьника, по 1.5 метра максимум. Тот что пухлее начинает гнобить меньшего. Дает подзатыльники так, что шапка слетает. Малой шапку с пола подобрал и дальше шугается. Я, как активный гражданин, герой и все такое, ускоряюсь, снимаю шапку с забияки и говорю: «Держи и больше так не делай».
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За 1 секунду у меня в голове пролетел целый поезд мыслей:
По материалам lolstory.ru
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С 1 февраля в России подешевеет водка
В России может подешеветь водка. Росалкогольрегулирование намерено снизить минимальную розничную цену на нее с 220 до 185 рублей за 0,5 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в ведомстве.
«Наличие такого приказа подтверждаем, он будет опубликован позднее», — заявил собеседник информагентства. По данным «Интерфакса», документ вступит в силу 1 февраля 2015 года. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды: с 10 марта до 199 рублей, с 1 августа — до 220 рублей. Но снижение произойдет впервые.
По материалам www.rg.ru