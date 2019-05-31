Сотни приседаний и пройденных километров. Пензячка в 68 лет влюбилась в спорт

100 приседаний, по 200 подъемов корпуса и ног, силовые и кардионагрузки. Физической форме и выносливости 69-летней Татьяны Кобец могут позавидовать молодые девушки. Уже больше года пенсионерка три раза в неделю занимается в тренажерном зале, что позволило ей избавиться от болей в спине, одышки и проводить больше времени с любимыми внуками. Как удается держать себя в тонусе в таком возрасте, она рассказала ИА «Пенза-Пресс».

«Я занимаюсь спортом исключительно для здоровья, хожу уже второй год вместе с дочерью, занимаемся с удовольствием. Жить охота, поэтому и пришла. В нашем возрасте это самое нужное дело», — уверена пензячка.

По словам Татьяны, впервые в жизни она переступила порог тренажерного зала только в 50 лет. До этого в школе увлекалась гимнастикой, но подростковое хобби было быстро забыто.

«19 лет назад впервые пришла в зал, заниматься понравилось. Месяца три походила, потом — семья, заботы… Закрутилась, бросила. И вот осенью 2017 года поймала себя на том, что на третий этаж поднимаюсь с двумя остановками, с одышкой. Лекарства — дорогие, и я решила, что лучше пойду зал», — призналась женщина.

Еще одним весомым аргументом для Татьяны Кобец стали дети и внуки.

«У меня — две дочки и сын, семь внуков. Заниматься есть чем, скажем так. Хочу не сидеть на скамейке и кричать: «Илюшка, не бегай!» — пояснила она.

С младшей дочерью Валентиной

Поначалу, рассказывает Татьяна, пришлось нелегко — едва удавалось выполнять элементарные упражнения. Но всего за год она смогла добиться поразительных результатов. Сейчас пензячка занимается по полтора часа трижды в неделю, и ее занятие начинается с сотни приседаний и нескольких упражнений на пресс.

Также в программе, как правило, — полчаса быстрой ходьбы и другие кардиоупражнения.

«Физические проблемы со здоровьем, связанные с возрастом, мы решили: спина болела, плечи. Татьяна делает, в основном, кардиоупражнения. И на проблемных участках мы наращиваем небольшую мышечную массу. Она все время со мной спорит, хочет взять вес побольше, я ей 4−5 килограммов даю. К нам сейчас ходят заниматься человек 20 старше 55 лет. Причем в таком возрасте люди уже мудрые и понимают, что раз пришел, то это нужно, и не бросают. И через неделю-две уже чувствуют облегчение своих болячек», — рассказал тренер Алексей Нетесанов.

Видя, какую пользу для организма приносят занятия спортом, Татьяна активно пропагандирует здоровый образ жизни и среди близких людей.

«Я люблю заниматься, это доставляет мне удовольствие и радость. У меня есть брат, он помладше меня на несколько лет, живет в Башкирии. Я звоню ему и заставляю приседать. Объяснила, как правильно это делать, теперь контролирую. Сначала по три раза приседал, по пять. Потом звоню, сразу спрашиваю: «Сколько раз присел?» Он говорит: «35, и сам ошалел!» Одна соседка тоже спрашивала, куда хожу заниматься, хотела составить компанию. Мои пожелания людям моего возраста: чтобы не быть впоследствии обузой себе и своим родным, сделайте шаг к здоровью, приходите в зал», — призывает пенсионерка.

Регулярные занятия спортом, разумеется, — лишь одна из составляющих здорового образа жизни. Татьяна Кобец начала обращать более пристальное внимание на свое питание около семи лет назад.

«Были проблемы со здоровьем, и задумалась о том, чтобы питаться правильнее. Совсем правильно не получается, конечно: без печенья не могу, халва — вообще мой любимый продукт. Мясо очень люблю. Жиры, белки и углеводы не считаю — зачем? Мне всегда говорили, что у меня хорошая фигура. От лишнего веса никогда не страдала, но за время занятий смогла сбросить целых 10 килограммов, сейчас примерно 57 килограммов вешу», — рассказала женщина.

Пензячка признается: спорт стал для нее своеобразной зависимостью, и сегодня тренеру даже приходится выпроваживать ее из зала, когда занятие подходит к концу. К представителям старшего поколения, по словам Алексея Нетесанова, нужен особый подход — если переусердствовать, то от спорта будет больше вреда, чем пользы. Именно поэтому заниматься хотя бы первое время лучше под наблюдением опытного наставника.

Спорт действительно может заменить лекарства, убеждена Татьяна Кобец. И, согласитесь, трудно не поверить этой женщине, глядя на то, как она занимается. Открыть для себя спорт никогда не поздно, главное — ощущать ответственность за свое тело и всеми силами стремиться жить насыщенно и активно.