С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем

Эксперты предлагают запретить проектировать парки в рамках федеральных целевых программ. Почему? Об этом, а также о том, какие основные проблемы есть при благоустройстве общественных пространств, рассказал руководитель Центра прикладной урбанистики при Московской высшей школе социальных и экономических наук, эксперт Общественной палаты РФ Святослав Мурунов.

«В России — несколько подходов к проектированию парков. Первый — сверху, когда администрация говорит: «Давайте сделаем хороший парк». Есть федеральная целевая программа, в ней — деньги. В итоге администрация делает по-быстрому проект, его подают на конкурс, получают финансирование и создают парк.

Минус этого подхода — здесь не заложены деньги на исследование: что за парк, кто там есть, природа, экология, антропогенная нагрузка и др. Никого это не интересует. Смотрят Генплан и решают фонтан восстановить, дорожки проложить, фонари вкопать. Есть мнение, что такие проекты наносят больше вреда, чем пользы. Эксперты даже предлагают не проектировать парки в рамках федеральной программы, потому что все превращается в стройку.

Плюс администрация живет в годовом цикле, все происходит очень быстро и качество проектов низкое. В Нижнем Новгороде было начато несколько проектов, но некоторые были остановлены. Потому что когда по плану начали срубать голубые ели, жители вышли и остановили стройку. В Калининграде не учли ливневую канализацию, и теперь после дождя вы в этом парке плаваете. Такой подход подходит для центральных парков, уже созданных. Например, в Пензе это парк Белинского: здесь есть уже дорожки, объекты, требуется просто улучшить. Для природных парков он не подходит.

Второй подход — когда парками начинает заниматься бизнес, чаще всего девелоперы [специалисты, ведущие разработку, продвижение и дальнейшую реализацию объектов недвижимости]. Они используют парк как маркетинговый ход. Подход утилитарный, чаще всего они тоже не проводят исследований, делают красивый проект, хотят как можно меньше денег вложить и как можно больше заработать.

Третий подход — когда сами активисты и жители становятся заказчиком организации общественного пространства. Это самый интересный вариант. Здесь есть успешные проекты, но множество неуспешных. Жители не могут между собой договориться: мамы хотят гулять с колясками, велосипедисты — ездить по специальным дорожкам, экологи мечтают сохранить природу, бизнес хочет установить торговые палатки и т. д.

Есть примеры, когда активисты делают исследования, согласовывают интересы граждан, создают техническое задание, но потом не знают, куда двигаться дальше. Нет понимания того, за чей счет все это организовать. Надо составить список бизнеса, который вырастет благодаря развитию территории. Есть те, кто заинтересован в целом в развитии города, например, чтобы удерживать кадры в городе, который хочет, чтобы город зазвучал в федеральной повестке и др. К ним надо приходить с калькулятором и показывать эту выгоду. Это большая и трудная работа.

Ключевая проблема общественных пространств — мы обсуждаем, что там должно быть, но не думаем, зачем. Вторая проблема — система управления парками в стране не сложилась. Нужны парковая дирекция, чаще всего создают муниципальное учреждение, и общественный совет. Дирекция выполняет роль управляющей компании, а совет отвечает за концепцию. Обязательно нужен фонд — обслуживание парка обходится к крупную сумму.

Третья проблема — концепция. Чаще всего думают: давайте скопируем лучший европейский опыт, не будем изобретать велосипед. Это приводит к тому, что в Красноярске появляются перголы [беседки с решетчатой крышей], хотя там актуальнее было бы установить теплые павильоны. Второй подход — советский подход: фонтан, входная группа, стела памятная, прямая длинная аллея. Третья — концепция идентичности, когда город сам сочиняет ее. Проектирование идентичной концепции занимает год, советской — месяц, европейской — два-три месяца.

Надо проектировать концепцию парка не объектами — нам нужна лавочка, дорожка, а сценариями — мы хотим тут сидеть, гулять столько-то времени. Как совместить интересы любителей природы и тишины с интересами спортсменами, должны думать архитекторы. А у нас приходят к архитекторам и говорят: нужно пять дорожек, 30 фонарей, 20 лавочек. Так не должно быть».

Другие материалы со Святославом Муруновым — ТУТ.