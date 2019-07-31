Земский доктор. Пензячка рассказала, почему решила поехать работать в село

Юлии Растовой — 28 лет и она земский доктор. Девушка поехала в село Саловка работать терапевтом по одноименной программе сразу после окончания университета. ИА «Пенза-Пресс» она рассказала о плюсах и минусах работы в селе, а также о том, на что потратила положенный ей миллион рублей.

Амбулатория на территории детского сада, уютный кабинет с большими окнами — в таких условиях почти год работает Юлия Растова — выпускница Пензенского государственного университета. Никаких душещипательных историй о том, почему решила стать врачом, она не рассказывает.

«В школе я решила, что хочу работать в медицине. Выучилась на медсестру, потом поняла, что хочу учиться дальше, развиваться, стать врачом. Поступила в Пензенский государственный университет, окончила его и поехала сюда», — так кратко описывает свою историю Юлия.

Девушка работает участковым терапевтом Саловской амбулатории Пензенской районной больницы. Юлия решила, что надо работать там, где это больше всего необходимо.

«Я живу в селе Богословка Пензенской области и захотела поучаствовать в программе «Земский врач». Нам о ней рассказывали в вузе. Пришла в Пензенскую районную больницу, рассказала, что заканчиваю учиться, спросила, где требуются терапевты, мне дали список мест, и я выбрала наиболее подходящее для меня», — пояснила она.

А жителям Саловки терапевт действительно необходим. До приезда Юлии здесь трудились лишь фельдшер и медсестра, на прием к врачу люди вынуждены были ездить в соседние села и районную больницу.

«Я работаю и на выездах, и веду прием. Работы много. Но люди хорошие: выполняют все назначения, относятся с уважением. Я уже работала, пока училась, в медицинской сфере, и знала, что меня ждет. Никаких сюрпризов для меня не было. С лекарственным обеспечением все в порядке, в целом, мне все нравится. Опыта, правда, не хватает, но молодых специалистов отправляют на учебу, старшие коллеги помогают, консультируют, никогда не отказывают», — рассказала она.

По требованиям программы, земские врачи должны проработать в сельской местности пять лет, за это им положен бонус — 1 000 000 рублей. Кроме того, параллельно с программой «Земский доктор» в Пензенской области действуют и региональные выплаты, они включают в себя 375 тысяч, которые выплачиваются не сразу, а поэтапно. При трудоустройстве врач получает 150 тысяч и затем в течении трех лет — еще 50, 75 и 100 тысяч рублей.

«Миллион я уже потратила — купила на эти деньги квартиру. Конечно, без этих подъемных мне было бы сложно приобрести жилье. для начинающего специалиста это отличный стартовый капитал. Если есть такая возможность, надо ею воспользоваться. Программа нужная, особенно для начинающих специалистов», — рассказала девушка

В планах у Юлии — стать специалистом узкого профиля, но пока говорить об этом рано. Совмещать работу и дневное обучение сложно, признается девушка. Однако из своей профессии земский врач уходить не собирается.

«Смысла идти в другую сферу не вижу, раз пришла, надо идти до конца, а не метаться от места к месту», — уверена она.