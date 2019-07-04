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Как создаются шаржи. Пензенская художница рисует мультяшных знаменитостей

4 июля в 04:32 238 просмотров
«Пенза-Пресс» о своем творчестве, показала, как она работает, и поделилась мнением о том, как юмористический портрет помогает принять свою внешность.

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Художник из Пензы Ксения Кочмарева рисует шаржи на известных людей и музыкантов и дарит им свои картины. Девушка рассказала информагентству «Пенза-Пресс» о своем творчестве, показала, как она работает, и поделилась мнением о том, как юмористический портрет помогает принять свою внешность.

Ксения Кочмарева любит рисовать известных людей, среди них — лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, а также американский певец, основатель и фронтмен ню-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст. Последний приезжал в Пензу с концертом в 2015 году, но попасть на выступление у девушки не получилось, однако портрет артиста передали музыканту ее знакомые.

«Потом мне прислали фотографию, где он держит мою работу. Я была очень счастлива. Одно время я рисовала разных российских музыкантов, отсылала им в соцсеть «ВКонтакте» и часто видела, что они ставили портрет на аватарку. Это так приятно, в такие моменты понимаешь, что все не зря. Например, рисовала вокалистов группы «Тролль гнет ель», панк-группы «Смех», всяких андеграундных ребят, известных в своем кругу. Когда мне нравится творчество, дарить свою работу очень приятно», — рассказала Ксения Кочмарева.

У девушки есть серия шаржей «Знаменитые люди Пензы», среди них — портреты Мейерхольда, Пенкина, Савицкого, Белинского и других.

Почему именно шаржи? Ксения призналась, что у нее всегда была предрасположенность именно к этому виду рисунка.

«Портреты я не рисую, уже не удается изобразить человека реалистичным, все равно получаются мультяшные черты. Люди на таких портретах не получаются злыми. В художественном училище у меня был конфликт с одним мальчиком, и я решила нарисовать, получилось похоже, но забавно и смешно. Поэтому я решила продолжить этим заниматься. Потом мне сделали заказ на шарж, я поняла, что этим еще можно зарабатывать.

Я отмечаю в человеке характерные особенности и немного их преувеличиваю. Недостатков в людях не замечаю, например, не вижу изъяна в крупном носе, из-за которого его владелец может переживать.

Человек воспринимает себя иначе, чем другие. Если он закомплексован, не любит себя, то, как ни старайся, все равно портрет не понравится. Однажды я рисовала шарж на себя, а это очень сложно, и тогда поняла, что какие-то вещи, которые нам могут в себе не нравиться, наоборот, являются изюминкой и делают очень выразительными», — рассказала она.

Ксению можно встретить на многих городских фестивалях и мероприятиях. Всего за несколько минут она создает юмористический портрет и дарит радость пензенцам.

У пензенской художницы — свой взгляд на реалистичный портрет.

«Раньше это действительно было нужно, а сейчас появилось много хороших фотографов, которые сделают потрясающую съемку в любом образе, с любым освящением. Поэтому в реалистичном портрете я не вижу смысла. Некоторые в интернете выкладывают посты и восхищаются, что портрет сделан так, что не отличишь от фотографии. А зачем это нужно, какой в этом смысл? Художник ценится тем, что у него есть свой стиль, должно быть видно, что работа нарисована. Смысл делать работу, похожую на фото, когда есть хорошие фотографы?» — поделилась она своим мнением.

Ксения убеждена: все, что человек делает, должно быть кому-то нужно и приносить удовольствие.

«Я не могу заработать деньги тем, что мне не нравится. Пробовала работать в магазине, побыть дизайнером, флористом, но не получается. Еще рисую иллюстрации, раньше занималась аквагримом, до сих пор делаю грим на Хэллоуин, световые картины — это рисование струей света на специальном экране в темноте. На одежде тоже рисовала», — рассказала она.

Работа художницы кипит, каждый день не похож на другой. Впереди — новые лица и проекты.

Надежда Саченкова

Фотография: фото Надежды Саченковой, из личного архива Ксении Кочмаревой

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