Что побуждает пензенцев уезжать за километры от дома на велосипеде

Пензенцы разных профессий, возрастов и интересов собираются вместе, чтобы отправиться в увлекательное путешествие. Свободное время они любят проводить в дороге, передвигаясь на экологичном виде транспорта — велосипеде. У них есть свое сообщество в соцсети «ВКонтакте», за полтора года оно собрало более десяти тысяч человек.

«Велосипед — это свобода. Он дает такие эмоции, которые не может дать даже поездка на машине, плюс — польза для здоровья», — сказал организатор сообщества любителей велоспорта Юрий Юрин.

Романтика дороги

«Мы не обсуждаем личные проблемы, нет грусти, у нас — только позитив. Люди веселятся, общаются, как будто возвращаются в детство. Если они измазались в грязи, то радуются этому, попали под дождь, обрызгались водой из лужи — тоже. Это огромный заряд позитива, на следующий день они приходят на работу и улыбаются, ждут следующую неделю, чтобы снова куда-то поехать», — поделился организатор сообщества.

Юрий продумывает каждый маршрут, многие дороги ему хорошо известны. О предстоящей «покатушке» заранее сообщается на стене группы, и в оговоренное время в определенном месте собираются велосипедисты. Обычно набирается около 30 человек, конечно, все зависит от сложности маршрута. Новичкам всегда рады, группа едет организованной колонной, если кто-то будет отставать, то все подстроятся под его темп, утверждает Юрин.

«Одна из последних поездок получилась просто бомбовой, очень насыщенной. Мы поехали в ночь в заброшенную деревню Муравьевку. Дорога — по диким местам. После деревни отправились в заброшенный лагерь «Ласточка», потом — к плотине водохранилища, ночью она вся светится — красота. Устроили там пикник. Вода отступила, обнажился берег, он просто замечательный. Мы нашли рыбацкие домики, родник. Вернулись в Пензу только с рассветом.

Люди видят новые места и получают удовольствие. Часто мы даже не знаем своих возможностей. Например, как-то девушка к нам присоединилась, думала, что мы проедем 15 километров, а проехали 70, но она даже не поняла этого — за дорогой, за разговорами расстояния не так заметы», — рассказал он.

Безопасность

Несмотря на кажущуюся беспечность, вопросам безопасности в сообществе уделяют большое внимание. Там есть свод правил о том, как вести себя на дороге, инструктаж по соблюдению Правил дорожного движения.

«Есть важное условие — детей и подростков берем на выезды только в сопровождении родителей. Иногда со взрослыми бывает тяжело, порой, приезжают выпившие, приходится как-то справляться с этим. Людей в неадекватном состоянии с собой не берем. От них жди беды», — рассказал Юрий Юрин.

Чего не хватает велосипедистам?

Юрий Юрин считает, что Пенза совершенно не приспособлена для велосипедистов.

«Самое главное — нет выделенных дорожек, от ГПЗ до Ахун сделали пару лет назад, но она вся кривая. Ведь все, что делается, должно согласовываться с велосипедистами, потому что им ездить, но никто этим не занимается. Я видел проекты, но они очень старые, по которым дорожки располагаются по проспекту Строителей. Люди по ним вполне могут ездить на работу, не боясь попасть под машину. И многие бы ими пользовались. Многие ли решаться ехать вместе с машинами? Это большая проблема», — поделился своим мнением пензенец.

А что дальше?

В сообществе размещаются видеоотчеты о прошедших поездках, по словам Юрия Юрина, это — мотивация для новичков.

«Одна девушка следила за нашими передвижениями несколько недель, потом нашла в гараже старый велосипед и приехала на встречу. Если бы не мы, возможно, он так и стоял бы там», — сказал он.

Пензенец отмечает, что за последние два года заметно выросло число велосипедистов.

«Но я не хочу ограничиваться велотемой. Цель — объединить в одно большое сообщество любителей разных видов спорта: бег, лыжи, сноуборд и т. д. Хочу, чтобы сообщество расширялось, чтобы людей было как можно больше. Например, если вижу одиноких велосипедистов, подъезжаю и приглашаю покататься с нами», — рассказал он.

Пензенские велосипедисты планируют отправиться на несколько дней в Самару.