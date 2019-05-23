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Пензенец избил отца до смерти за тлеющее кресло

23 мая в 15:25 226 просмотров

38-летнего жителя Пензы осудили за избиение отца и кражу.

По данным следствия, поздним вечером 5 февраля пензенец пришел домой и увидел, что в комнате тлеет кресло. Мужчина предположил, что отец курил, и пепел от его сигареты упал на мебель. Он начал высказывать претензии старшему, заявляя, что тот чуть не сжег жилище. Однако пенсионер возражал, тогда сын избил отца, затем ушел ночевать к родственнице.

Наутро они с матерью вернулись домой и увидели, что мужчина умер. Судмедэксперты установили, что он погиб от сильнейшей травмы грудной клетки, которая осложнилась кровопотерей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Также выяснился еще один криминальный эпизод. Тот же пензенец в январе зашел в бар на ул. Ладожской и встретил знакомого. Он подсел к нему за столик и незаметно вытащил деньги из куртки, пока тот показывал фото на телефоне.

Во время следствия мужчина находился под стражей. В итоге за оба преступления его осудили на восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, которые он должен будет провести в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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