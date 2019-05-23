«Как не сыграть в стол». 11 советов по самопродвижению музыкантов
Jazz May-2019 в Пензе
Онлайн-брифинг по мерам поддержки семей с детьми
Отзыв на роман «Дерево растет в Бруклине»
Наши новости
Ко Дню России Пензу украсят 350 тысяч цветов
Общий размер зарплатного долга в Пензенской области снизился на 84%
В Пензе займутся сквером «Дружбы»
В Пензе привели в порядок сквер у ДК им. Дзержинского
Губернатор в Сети поделился школьным фото
Tele2 назвала самые «трафиковые» места в Пензе
Стрючков и его замы представили недостоверные сведения о доходах
Водитель грузовика лишил жителей Мокшанского района электричества
Никольчанка забрала деньги внучек после смерти их матери
В Пензенской области могут изменить условия получения пособия на первенца

Леонид Левин прокомментировал закон о «22 кнопке»

23 мая в 15:48 320 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал принятие закона о «22 кнопке».

" data-title="Леонид Левин прокомментировал закон о «22 кнопке» — Пенза-пресс, рунет за день">

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал принятие закона о «22 кнопке».

Леонид Левин отметил, что этот закон стал важным шагом для реализации общероссийского проекта запуска цифрового телевизионного вещания, сообщили в общественной приемной депутата.

«Городские и районные телекомпании, освещая события, которые не показывают региональные или федеральные каналы, получают гарантированную возможность сохранить контакт со своей лояльной аудиторией, транслировать ей новости и программы, сфокусированные на вопросах местного значения.

Вопрос помощи в организации вещания муниципальных каналов поднимался на встрече журналистского сообщества с президентом, прошедшей на медиафоруме ОНФ в Сочи. Следует напомнить, что Госдума последовательно улучшает правовые нормы, регулирующие работу телевизионных средств массовой информации России. Принятый три года назад закон «О 21-й кнопке» закрепил за операторами кабельных сетей обязанность транслировать обязательные общедоступные телеканалы субъектов Российской Федерации, отбираемые на конкурсной основе. Аналогичный механизм будет реализован в только что принятом законе для городских и районных каналов», — отметил Леонид Левин.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...