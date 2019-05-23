Леонид Левин прокомментировал закон о «22 кнопке»

Леонид Левин отметил, что этот закон стал важным шагом для реализации общероссийского проекта запуска цифрового телевизионного вещания, сообщили в общественной приемной депутата.

«Городские и районные телекомпании, освещая события, которые не показывают региональные или федеральные каналы, получают гарантированную возможность сохранить контакт со своей лояльной аудиторией, транслировать ей новости и программы, сфокусированные на вопросах местного значения.

Вопрос помощи в организации вещания муниципальных каналов поднимался на встрече журналистского сообщества с президентом, прошедшей на медиафоруме ОНФ в Сочи. Следует напомнить, что Госдума последовательно улучшает правовые нормы, регулирующие работу телевизионных средств массовой информации России. Принятый три года назад закон «О 21-й кнопке» закрепил за операторами кабельных сетей обязанность транслировать обязательные общедоступные телеканалы субъектов Российской Федерации, отбираемые на конкурсной основе. Аналогичный механизм будет реализован в только что принятом законе для городских и районных каналов», — отметил Леонид Левин.