Почему пензенская продукция не выпускается под единым брендом?

В регионе неоднократно поднимался вопрос об экспорте товаров местных производителей под единым брендом. Однако пока такой знак пензенской продукции официально не презентован.

Почему решение вопроса не продвигается, во время онлайн-брифинга сообщил первый зампред областного правительства Андрей Лузгин.

«Планируется ли создание единого бренда для продвижения пензенской продукции за рубежом? Уже есть какие-то проекты и предложения? Может быть, попросить помощи у профессионального сообщества?» — спросила на брифинге горожанка Ольга Кузнецова.

«Вопрос обсуждался в клубе маркетологов, в бизнес-сообществе. Были реальные предложения. Но, в целом, бизнес не поддерживает идею создания единого бренда. География поставок большая, номенклатура продукции большая, и это предпринимателям невыгодно», — ответил Андрей Лузгин.

Стоит отметить, что предпринимателям, решившим продавать продукцию за рубеж, оказывается поддержка различными структурами, в частности, Российским экспортным центром.

«Мы готовы поддерживать любые предприятия, которые намерены выйти на внешний рынок. Аналитики Российского экспортного центра помогают понять, в какую страну стоит двигаться, где какие ограничения существуют. На региональном уровне — следующий шаг, связанный с обучением. Мы проводим обучение по 10−11 темам, начиная от этикета переговоров до бухгалтерских тонкостей. Обучение бесплатно для бизнеса. Делаем рассылки о выставках за рубежом, о возможности размещения на стенде Российского экспортного центра», — сообщил Андрей Лузгин.

Напомним, онлайн-брифинг был посвящен вопросам реализации нацпроектов, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса, экспорта.