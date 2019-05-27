До официального открытия пензенских зон отдыха к летнему сезону осталось меньше недели. К 1 июня такие локации должны быть оборудованы всей необходимой инфраструктурой. Как дело обстоит сейчас, выяснила журналист ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова. Журналист побывала в восьми местах отдыха у водоемов [не пляжей, так как этот термин предполагает купание, а все анализы проб воды в этом году забракованы — прим. ред.], находящихся в черте города, и составила свой рейтинг.

Зоны отдыха оценивались они по пятибалльной шкале, по баллу начислялось за каждый из следующих критериев:

Безопасность ( наличие или перспектива оборудования спасательного поста к 1 июня , размещение информационных табличек , запрещающих жечь костры и купаться);

наличие или перспектива оборудования спасательного поста к 1 июня размещение информационных табличек запрещающих жечь костры и купаться); Чистота (наличие мусорных контейнеров и информационных табличек , загрязненность территории);

(наличие мусорных контейнеров и информационных табличек загрязненность территории); Наличие песка , удобного подхода к воде и ее прозрачность (визуальная оценка);

(визуальная оценка); Удобство подхода к зоне отдыха ( без использования личного транспорта).

без использования личного транспорта). Инфраструктура ( наличие кабинок для переодевания , туалетов , тентов , детской и/или спортивной зон , возможность арендовать беседку , лежак , лодку и т. д. , точки продажи еды и напитков).

Зона отдыха в районе горбольницы № 6 (северная сторона) — 4 балла

— Безопасность — 1 балл. К 1 июня у воды будет установлен спасательный пост, есть табличка о запрете купания.

— Чистота — 1 балл. Зона отдыха поддерживается в чистом состоянии, есть мусорные контейнеры и множество урн.

— Песок, вода и подход к ней (0,5 балла). Вместо песка местами — кусты и трава. Вода — относительно прозрачная.

— Инфраструктура (0,5 балла). Есть кабинки для переодевания, туалет, детская зона, лавочки, скоро откроется точка продажи еды и напитков. Но негде спрятаться от солнца, нет беседок, мангалов, никаких развлечений.

— Удобство подхода к зоне отдыха (1 балл). ближайшая остановка общественного транспорта («Кардиологический центр») находится в 700 метрах от зоны отдыха.

Зона отдыха в районе больницы № 6 ( южная сторона) — 1,5 балла

— Безопасность (0 баллов). Нет знаков о запрете купания, нет спасательного поста и информации о том, появится ли он в этой зоне отдыха вообще.

— Чистота (0,5 баллов). Есть мусорные контейнеры, но территория не выглядит ухоженно: в песке встречается мелкий мусор.

— Песок, вода и подход к ней (0,5 балла). Зона отдыха — песчаная, но выглядит дикой: местами территория поросла травой, подход к воде выглядит весьма своеобразно.

— Инфраструктура (0 баллов). Кроме нескольких «грибов», под которыми можно укрыться от солнца, — никаких удобств.

— Удобство подхода к зоне отдыха (0,5 баллов). Остановка общественного транспорта («Кардиологический центр») находится близко — менее чем в 400 метрах, но дойти туда можно только через заросли, где, кстати, были замечены крысы.

Зона отдыха «Красный куст» на Барковке — 4,5 балла

— Безопасность (1 балл). Есть таблички о запрете купания и разведении костров, спасательный пост оборудован рядом с прудом.

— Чистота (1 балл). Есть мусорные контейнеры, информационная табличка, уборка зоны отдыха проводится регулярно.

— Песок, вода и подход к ней (1 бал). Песок присутствует, заход в воду удобный. Однако, как и все водоемы на территории города, в этом году пруд непригоден для купания.

— Инфраструктура (1 балл). Есть кабинки для переодевания, туалет, детская зона, лежаки, скоро откроется точка продажи еды и напитков. Также есть беседки и лодки, которые можно арендовать.

— Удобство подхода к зоне отдыха (0,5 балла). Остановка общественного транспорта «Пристань» — в 1,8 км от зоны отдыха, это примерно 20 минут пешком. К ней ведет широкая, но очень пыльная дорога, по которой периодически проезжает транспорт.

Зона отдыха на ул. Павлушкина — 2 балла

— Безопасность (0 баллов). Ни информационных табличек, ни спасателей — место кажется абсолютно диким, хотя в конце апреля было названо мэрией в числе основных зон отдыха.

— Чистота (0,5 баллов). «Чисто там, где не мусорят», — явно об этом месте. Причина чистоты здесь — вряд ли в регулярном проведении уборки. Скорее, сюда просто не приходят отдыхать из-за отсутствия удобств.

— Песок, вода и подход к ней (0,5 баллов). Песок есть, заход в воду имеется, но выглядит грязным. Берег местами зарос травой.

— Инфраструктура (0 баллов). Нет никаких намеков на ее присутствие.

— Удобство подхода к зоне отдыха (1 балл). От ближайшей остановки общественного транспорта («Локомотивное депо») до зоны отдыха — около 500 метров. Дорога идет через дворы, также нужно пересечь небольшую зеленую зону.

Зона отдыха в Ахунах ( в районе ул. Сплавной) — 3 балла

— Безопасность (0,5 балла). Табличка о запрете купания есть, но спасательного пункта обнаружено не было. И неудивительно: таких зон отдыха в городе в этом году будет всего три, и ахунский «старый пляж» (так он обозначен в 2ГИС) к ним не относится.

— Чистота (1 балл). Зона отдыха выглядит ухоженно, но контейнеров журналист не обнаружил. Зато на двери в туалет висит поучительная брошюра, рассказывающая о том, «как долго разлагается мусор».

— Песок, вода и подход к ней (0 баллов). Это место явно не предназначено для купания: песка нет (кроме того, что насыпан в зоне для игры в волейбол), «заход» в водоем состоит из грязи.

— Инфраструктура (0,5 балла). Есть кабинки для переодевания, туалет, спортивная зона, беседки и даже диван. Но ни развлечений, ни точки продаже еды и напитков здесь нет. По крайней мере, пока.

— Удобство подхода к зоне отдыха (1 балл). От ближайшей остановки общественного транспорта («ПГСХА») до зоны отдыха — чуть больше 500 метров, дорога идет практически прямо. Найти место не составляет большого труда.

Зоны отдыха на ГПЗ-24 (в районе ул. Антонова) — 5 баллов

— Безопасность (1 балл). Зоны отдыха (всего их три, они образуют цепочку) функционируют уже с апреля, соответственно, и спасатели, и обслуживающий персонал — на месте. Таблички с запретом купания также присутствуют.

— Чистота (1 балл). За зоной отдыха следят, это видно невооруженным глазом. Количество урн приятно поразило:

Мусорных контейнеров — также в достатке.

— Песок, вода и подход к ней (1 балл). Вода выглядит довольно чистой, есть несколько песчаных заходов в водоем.

— Инфраструктура (1 балл). Если бы можно было поставить больше — поставили бы. У зоны отдыха есть абсолютно вся необходимая инфраструктура, одних беседок здесь — целых 34 штуки. Три туалета, множество кабинок для переодевания, десятки лавочек, три спортивных зоны (две волейбольных и одна — баскетбольная), мангалы, небольшой деревянный пирс.

— Удобство подхода к зоне отдыха (1 балл). До ближайшей остановки общественного транспорта («ГПЗ-24») — около 650 метров. Нужно совершить лишь один поворот, далее — идти прямо, ориентироваться довольно просто.

Зона отдыха на Засеке — 1,5 балла

— Безопасность (0,5 балла). Табличка о запрете купания висит, но нет и намеков на то, что здесь появится спасательный пункт.



— Чистота (0 баллов). Песок вперемешку с травой и отходами: создается впечатление, что уборка мусора здесь — явление редкое. Объявление о том, что «Свалка мусора запрещена. Ведется фото- и видеонаблюдение», у людей почему-то опасений не вызывает.

— Песок, вода и подход к ней (0,5 балла). Как ни странно, водоем выглядит довольно чистым, правда, о заходе в него этого сказать нельзя.

— Инфраструктура (0,5 балла). Есть навесы со столиками (увы, замусоренные), кабинки для переодевания… На этом, пожалуй, все. Правда, есть еще синий домик неизвестного назначения — возможно, туалет (но это неточно).

— Удобство подхода к зоне отдыха (0 баллов). От остановки общественного транспорта «Совхоз-техникум» — около километра. Но есть большой нюанс: идти приходится вдоль дороги по узенькой полоске пыльного тротуара. Плюс — рельеф своеобразный, приходится то спускаться, то подниматься в горку.

Арбековский пруд (Зеленка) — 0 баллов

— Безопасность (0 баллов). Ни информационных табличек, ни спасательного поста, но это еще полбеды. Главная проблема — в близости железнодорожных путей, чтобы добраться до водоема, их придется пересечь. Нужно постоянно быть начеку.

— Чистота (0 баллов). Место совершенно дикое, но люди сюда все-таки приходят. Свидетельство тому — обилие мусора.

— Песок, вода и подход к ней (0 баллов). Видимо, «подходить» к воде следует либо по камням, либо по мусору. Оба варианта как-то не очень прельщают.

— Инфраструктура (0 баллов). Если не считать кусок бетона, на котором, видимо, надо сидеть, то никаких удобств здесь нет, совсем.

— Удобство подхода к зоне отдыха (0 баллов). От остановки («ул. Ладожская») до «пляжа» идти — всего-ничего, но нужно пересечь железную дорогу.

Отметим, что наш рейтинг субъективен и не претендует на экспертную точность. К тому же, остается еще целая рабочая неделя для того, чтобы привести зоны отдыха в порядок и устранить все недостатки.