Зоны отдыха оценивались они по пятибалльной шкале, по баллу начислялось за каждый из следующих критериев:
- Безопасность (наличие или перспектива оборудования спасательного поста к 1 июня, размещение информационных табличек, запрещающих жечь костры и купаться);
- Чистота (наличие мусорных контейнеров и информационных табличек, загрязненность территории);
- Наличие песка, удобного подхода к воде и ее прозрачность (визуальная оценка);
- Удобство подхода к зоне отдыха (без использования личного транспорта).
- Инфраструктура (наличие кабинок для переодевания, туалетов, тентов, детской и/или спортивной зон, возможность арендовать беседку, лежак, лодку
и т. д., точки продажи еды и напитков).
Зона отдыха в районе горбольницы № 6 (северная сторона) — 4 балла
— Безопасность — 1 балл. К 1 июня у воды будет установлен спасательный пост, есть табличка о запрете купания.
— Чистота — 1 балл. Зона отдыха поддерживается в чистом состоянии, есть мусорные контейнеры и множество урн.
— Песок, вода и подход к ней (0,5 балла). Вместо песка местами — кусты и трава. Вода — относительно прозрачная.
— Инфраструктура (0,5 балла). Есть кабинки для переодевания, туалет, детская зона, лавочки, скоро откроется точка продажи еды и напитков. Но негде спрятаться от солнца, нет беседок, мангалов, никаких развлечений.
— Удобство подхода к зоне отдыха (1 балл). ближайшая остановка общественного транспорта («Кардиологический центр») находится в 700 метрах от зоны отдыха.
Зона отдыха в районе больницы № 6 (южная сторона) — 1,5 балла
— Безопасность (0 баллов). Нет знаков о запрете купания, нет спасательного поста и информации о том, появится ли он в этой зоне отдыха вообще.
— Чистота (0,5 баллов). Есть мусорные контейнеры, но территория не выглядит ухоженно: в песке встречается мелкий мусор.
— Песок, вода и подход к ней (0,5 балла). Зона отдыха — песчаная, но выглядит дикой: местами территория поросла травой, подход к воде выглядит весьма своеобразно.
— Инфраструктура (0 баллов). Кроме нескольких «грибов», под которыми можно укрыться от солнца, — никаких удобств.
— Удобство подхода к зоне отдыха (0,5 баллов). Остановка общественного транспорта («Кардиологический центр») находится близко — менее чем в 400 метрах, но дойти туда можно только через заросли, где, кстати, были замечены крысы.
Зона отдыха «Красный куст» на Барковке — 4,5 балла
— Безопасность (1 балл). Есть таблички о запрете купания и разведении костров, спасательный пост оборудован рядом с прудом.
— Чистота (1 балл). Есть мусорные контейнеры, информационная табличка, уборка зоны отдыха проводится регулярно.
— Песок, вода и подход к ней (1 бал). Песок присутствует, заход в воду удобный. Однако, как и все водоемы на территории города, в этом году пруд непригоден для купания.
— Инфраструктура (1 балл). Есть кабинки для переодевания, туалет, детская зона, лежаки, скоро откроется точка продажи еды и напитков. Также есть беседки и лодки, которые можно арендовать.
— Удобство подхода к зоне отдыха (0,5 балла). Остановка общественного транспорта «Пристань» — в 1,8 км от зоны отдыха, это примерно 20 минут пешком. К ней ведет широкая, но очень пыльная дорога, по которой периодически проезжает транспорт.
Зона отдыха на ул. Павлушкина — 2 балла
— Безопасность (0 баллов). Ни информационных табличек, ни спасателей — место кажется абсолютно диким, хотя в конце апреля было названо мэрией в числе основных зон отдыха.
— Чистота (0,5 баллов). «Чисто там, где не мусорят», — явно об этом месте. Причина чистоты здесь — вряд ли в регулярном проведении уборки. Скорее, сюда просто не приходят отдыхать из-за отсутствия удобств.
— Песок, вода и подход к ней (0,5 баллов). Песок есть, заход в воду имеется, но выглядит грязным. Берег местами зарос травой.
— Инфраструктура (0 баллов). Нет никаких намеков на ее присутствие.
— Удобство подхода к зоне отдыха (1 балл). От ближайшей остановки общественного транспорта («Локомотивное депо») до зоны отдыха — около 500 метров. Дорога идет через дворы, также нужно пересечь небольшую зеленую зону.
Зона отдыха в Ахунах (в районе ул. Сплавной) — 3 балла
— Безопасность (0,5 балла). Табличка о запрете купания есть, но спасательного пункта обнаружено не было. И неудивительно: таких зон отдыха в городе в этом году будет всего три, и ахунский «старый пляж» (так он обозначен в 2ГИС) к ним не относится.
— Чистота (1 балл). Зона отдыха выглядит ухоженно, но контейнеров журналист не обнаружил. Зато на двери в туалет висит поучительная брошюра, рассказывающая о том, «как долго разлагается мусор».
— Песок, вода и подход к ней (0 баллов). Это место явно не предназначено для купания: песка нет (кроме того, что насыпан в зоне для игры в волейбол), «заход» в водоем состоит из грязи.
— Инфраструктура (0,5 балла). Есть кабинки для переодевания, туалет, спортивная зона, беседки и даже диван. Но ни развлечений, ни точки продаже еды и напитков здесь нет. По крайней мере, пока.
— Удобство подхода к зоне отдыха (1 балл). От ближайшей остановки общественного транспорта («ПГСХА») до зоны отдыха — чуть больше 500 метров, дорога идет практически прямо. Найти место не составляет большого труда.
Зоны отдыха на ГПЗ-24 (в районе ул. Антонова) — 5 баллов
— Безопасность (1 балл). Зоны отдыха (всего их три, они образуют цепочку) функционируют уже с апреля, соответственно, и спасатели, и обслуживающий персонал — на месте. Таблички с запретом купания также присутствуют.
— Чистота (1 балл). За зоной отдыха следят, это видно невооруженным глазом. Количество урн приятно поразило:
Мусорных контейнеров — также в достатке.
— Песок, вода и подход к ней (1 балл). Вода выглядит довольно чистой, есть несколько песчаных заходов в водоем.
— Инфраструктура (1 балл). Если бы можно было поставить больше — поставили бы. У зоны отдыха есть абсолютно вся необходимая инфраструктура, одних беседок здесь — целых 34 штуки. Три туалета, множество кабинок для переодевания, десятки лавочек, три спортивных зоны (две волейбольных и одна — баскетбольная), мангалы, небольшой деревянный пирс.
— Удобство подхода к зоне отдыха (1 балл). До ближайшей остановки общественного транспорта («ГПЗ-24») — около 650 метров. Нужно совершить лишь один поворот, далее — идти прямо, ориентироваться довольно просто.
Зона отдыха на Засеке — 1,5 балла
— Безопасность (0,5 балла). Табличка о запрете купания висит, но нет и намеков на то, что здесь появится спасательный пункт.
— Чистота (0 баллов). Песок вперемешку с травой и отходами: создается впечатление, что уборка мусора здесь — явление редкое. Объявление о том, что «Свалка мусора запрещена. Ведется фото- и видеонаблюдение», у людей почему-то опасений не вызывает.
— Песок, вода и подход к ней (0,5 балла). Как ни странно, водоем выглядит довольно чистым, правда, о заходе в него этого сказать нельзя.
— Инфраструктура (0,5 балла). Есть навесы со столиками (увы, замусоренные), кабинки для переодевания… На этом, пожалуй, все. Правда, есть еще синий домик неизвестного назначения — возможно, туалет (но это неточно).
— Удобство подхода к зоне отдыха (0 баллов). От остановки общественного транспорта «Совхоз-техникум» — около километра. Но есть большой нюанс: идти приходится вдоль дороги по узенькой полоске пыльного тротуара. Плюс — рельеф своеобразный, приходится то спускаться, то подниматься в горку.
Арбековский пруд (Зеленка) — 0 баллов
— Безопасность (0 баллов). Ни информационных табличек, ни спасательного поста, но это еще полбеды. Главная проблема — в близости железнодорожных путей, чтобы добраться до водоема, их придется пересечь. Нужно постоянно быть начеку.
— Чистота (0 баллов). Место совершенно дикое, но люди сюда все-таки приходят. Свидетельство тому — обилие мусора.
— Песок, вода и подход к ней (0 баллов). Видимо, «подходить» к воде следует либо по камням, либо по мусору. Оба варианта как-то не очень прельщают.
— Инфраструктура (0 баллов). Если не считать кусок бетона, на котором, видимо, надо сидеть, то никаких удобств здесь нет, совсем.
— Удобство подхода к зоне отдыха (0 баллов). От остановки («ул. Ладожская») до «пляжа» идти — всего-ничего, но нужно пересечь железную дорогу.
Отметим, что наш рейтинг субъективен и не претендует на экспертную точность. К тому же, остается еще целая рабочая неделя для того, чтобы привести зоны отдыха в порядок и устранить все недостатки.