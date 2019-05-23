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Курс доллара начал расти

23 мая в 16:23 208 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 24 мая.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,4156 руб. до 64,4913 руб., а курс евро понизился — с 71,8427 руб. до 71,8369 руб.

Золото будет стоить 2 645,61 рублей за грамм, серебро — 30,02, платина — 1 658,75,палладий — 2 718,28 руб./гр.


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