Водитель грузовика лишил жителей Мокшанского района электричества

В Мокшанском районе Пензенской области более 1000 жителей остались без света из-за того, что утром 23 мая грузовик порвал электропровода.

Сигнал о нарушении на одной из воздушных линий (ВЛ), отходящих от подстанции 110 кВ Мокшан, сработал в 9.55. Дежурный электромонтер выяснил, что без напряжения осталась ВЛ 10 кВ (фидер № 17 Парижский). По ней электроэнергия поступает в поселки Исток, Парижская Коммуна и Заречье, а также она обеспечивает ресурсом часть рабочего поселка Мокшан.

Всего, по данным энергетиков, без света остались 1063 человека и шесть социально значимых объектов. Участок, где произошло повреждение воздушной линии, находится в Мокшане, в районе перекрестка ул. Куйбышева с участком 595 км ФАД М-5 «Урал».

В настоящее время там построен объезд ремонтного участка автодороги, и часть объездного пути проходит под проводами ВЛ 10 кВ. В свою очередь, под ними проходит линия электросвязи. Грузовик ехал именно там. Он зацепил подвесной трос линии электросвязи. От сильного натяжения он лопнул и перекрыл два токоведущих провода воздушной линии. Произошло короткое замыкание и перегорели провода ВЛ 10 кВ в местах перекрытия. Отмечается, что с места происшествия машина скрылась.

Энергетики восстановили оборванный участок линии в 11.26. О произошедшем сообщили в полицию. В настоящее время водителя грузового автомобиля ищут. Филиал «Пензаэнерго» просит очевидцев данного происшествия обратиться в отдел МВД России по Мокшанскому району (р.п. Мокшан, ул. Садовая, 13) либо по телефону 8 (84150) 2−11−05.

Энергетики напомнили, что повреждение воздушных линий влечет за собой административную ответственность. Кроме того, автолюбитель обязан будет возместить расходы на их восстановление. Помимо этого, ему грозит штраф до 2000 рублей для физических лиц и до 40 тысяч рублей для юридических лиц. Также, если у потребителей из-за скачка напряжения сломалась техника, водитель должен будет оплатить и эти расходы.