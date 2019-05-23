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Стрючков и его замы представили недостоверные сведения о доходах

23 мая в 17:02 332 просмотра

44 нарушений закона нашла прокуратура в ходе проверки предоставленных сведений о доходах сотрудников министерства здравоохранения Пензенской области и подведомственных ему учреждениях.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, недостоверные сведения о доходах представили заместители и сам министр здравоохранения области Владимир Стрючков. В связи с этим прокурор внес представление губернатору.

«Кроме того, руководители учреждений здравоохранения предоставили неполные сведения о доходах своих супругов, в том числе — полученных от частных медицинских организаций, недостоверные сведения о недвижимом имуществе, об участии супругов в управлении коммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере оказания медицинских услуг. Многочисленные нарушения выявлены при предоставлении руководителями сведений о банковских счетах», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Владимир Стрючков ушел с поста министра здравоохранения. Исполняющему обязанности министра внесено представление об устранении выявленных нарушений.


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