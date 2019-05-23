Руководитель аппарата Гордумы Пензы заработал больше сити-менеджера?

В Пензе обнародовали доходы сотрудники Гордумы, работающие на небезвозмездной основе, и мэр Виктор Кувайцев (как сити-менеджер, работающий по контракту).

В 2018 году Виктор Кувайцев заработал 2,4 млн рублей. Это чуть больше, чем в 2017-ом, по итогам которого задекларировал 2,3 млн рублей. Собственность у градоначальника не изменилась. Он по-прежнему владеет участками в 160000 и 23 кв. м., квартирами в 21,60 и 69 кв. м., гаражом в 22,10 кв. м. В пользовании — квартира в 53,10 кв. м. Передвигается на «Фольксвагене» 2011 года выпуска.

Супруга заработала 213 тысяч рублей.

Глава города Николай Тактаров задекларировал доход в 1,9 млн рублей. Он владеет участком в 3000 кв. м, домом — в 210,20 кв. м. Еще — небольшим участком, квартирой и гаражом. Передвигается на «Мерседесе» 2007 года выпуска. Отметим, что по итогам 2017 года в должности заместителя главы города доход Тактарова был скромнее, он указал 972 531 рубль.

Заместитель главы города Пензы на постоянной основе Иван Краснов заработал 688 819 рублей. Из собственности у него — шикарная, судя по площади, квартира в 110,50 кв. м. Передвигается на машине «Лексус». Его супруга показала доход в 1,3 млн рублей. Ее имущество:

Примечательно, что из сотрудников Гордумы самым богатым оказался руководитель ее аппарата Евгений Беспалов. Он задекларировал доход в 3,7 млн рублей. Супруга заработала 1,9 млн рублей. Собственность пары приведена ниже.

По итогам 2017 года он заработал 1,9 млн рублей, супруга — 249457 рублей.