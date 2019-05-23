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Губернатор в Сети поделился школьным фото

23 мая в 17:46 232 просмотра
, опубликовав на своей странице в Instagram свою школьную фотографию.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил выпускников с Последним звонком, опубликовав на своей странице в Instagram свою школьную фотографию.

«День, когда звенит «Последний звонок», всегда полон личных воспоминаний. Всех, кто сегодня — уже на пороге нового этапа в жизни, я сердечно с этим поздравляю. Поздравляю и их родителей, бабушек и дедушек, которые вместе с детьми прошли школьный путь. Желаю не только успеха, но и сохранить школьную дружбу на долгие годы. Я и сейчас общаюсь со многими одноклассниками», — поделился глава региона.

Подписчики в комментариях угадывали, кто из ребят — Иван Белозерцев. Но все сошлись во мнении, что губернатор стоит на фото в свитере с шахматным принтом.

Напомним, ранее с ИА «Пенза-Пресс» воспоминаниями о школьных годах поделились известные люди города и области. Они поздравили жителей региона с 1 Сентября и рассказали о забавных случаях, приключившихся с ними в ученические годы. Так, пензенская общественница и многодетная мать Мария Львова-Белова рассказала о трудностях, с которыми ей самой довелось столкнуться в школьные годы, и об интересных играх, которые они придумывали со сверстниками по дороге домой после уроков, зампред регионального правительства Олег Ягов поделился историей о том, как принес на конкурс по сбору металлолома запчасти из отцовского гаража, а начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина встретила на школьной скамье любовь всей своей жизни.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/

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