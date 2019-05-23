Tele2 назвала самые «трафиковые» места в Пензе

Tele2 определила городские локации, в которых пензенские абоненты пользуются услугами мобильной связи активнее всего. Отдельные базовые станции с наибольшей нагрузкой зафиксированы в спальных районах города, а самый большой общий трафик проходит через объекты связи в местах расположения торговых центров, образовательных и медицинских учреждений.

Tele2 определила базовые станции в Пензе, на которые в связи с высокой активностью пользователей приходится наибольшая нагрузка. Самый большой голосовой и интернет-трафик проходит через базовую станцию на улице Маршала Крылова. В зоне ее покрытия располагаются Пензенский государственный университет, областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко и зоопарк.

Одну из лидирующих позиций в рейтинге самых востребованных базовых станций в городе также занимает объект связи, расположенный на улице Чаадаева. Базовая станция обслуживает спальный район и промышленную зону. Замыкает тройку лидеров технический объект на улице Сумская. Базовая станция позволяет пользоваться услугами качественной голосовой связи и быстрым мобильным интернетом в районе жилой застройки, на рынках и в торговых центрах.

В целом, наибольший голосовой и интернет-трафик проходит через базовые станции, расположенные в центральном районе города — Ленинском, где сосредоточено множество объектов социальной инфраструктуры. По будням наибольшая нагрузка фиксируется на базовые станции в спальных районах и вокруг учебных заведений. В выходные и праздничные дни наибольшая нагрузка приходится на объекты связи, обслуживающие торговые центры, центральные улицы и площадки проведения массовых мероприятий. В среднем через станции ежедневно проходит более 600 Гб интернет-трафика. Период пиковой нагрузки на сеть приходится на вечернее время — с 18.00 до 21.00.