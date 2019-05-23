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В Пензе привели в порядок сквер у ДК им. Дзержинского

23 мая в 18:10 186 просмотров

В Пензе 23 мая сотрудники администрации Железнодорожного района и работники муниципальных предприятий привели в порядок территорию сквера у бывшего ДК им. Ф. Э. Дзержинского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь скосили траву, привели в порядок опоры наружного освещения, убрали мусор, посадили цветы, помыли памятник пограничникам.

Стоит отметить, что в конце мая здесь проходят мероприятия в честь Дня пограничника. Ветераны погранвойск возлагают цветы к тематической композиции и памятнику Феликсу Дзержинскому.

В целом, состояние сквера постоянно вызывает нарекания горожан, судя по обращениям в «Жалобную книгу». Пензенцы сообщают о нерегулярной уборке и плохом состоянии скамеек и дорожек.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/skver_im_f_e_dzerzhinskogo_preobrazilsya_/

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