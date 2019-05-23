В Пензе привели в порядок сквер у ДК им. Дзержинского

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь скосили траву, привели в порядок опоры наружного освещения, убрали мусор, посадили цветы, помыли памятник пограничникам.
Стоит отметить, что в конце мая здесь проходят мероприятия в честь Дня пограничника. Ветераны погранвойск возлагают цветы к тематической композиции и памятнику Феликсу Дзержинскому.
В целом, состояние сквера постоянно вызывает нарекания горожан, судя по обращениям в «Жалобную книгу». Пензенцы сообщают о нерегулярной уборке и плохом состоянии скамеек и дорожек.