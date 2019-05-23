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В Пензе прошел съезд «Союза российских писателей»

23 мая в 18:48 162 просмотра
«Союз российских писателей». Мероприятие посетил мэр Виктор Кувайцев.

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В Пензе на базе санатория прошел отчетно-выборный съезд «Союз российских писателей». Мероприятие посетил мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на территории санатория разместили фотозоны, тематический вернисаж детского рисунка, выставку книг о Пензенском крае.

Виктор Кувайцев пожелал участникам съезда плодотворной и конструктивной работы.

«Пензенская земля богата талантами. Мы рады, что вы увезете частицу любви к нашему городу в своем сердце», — сказал он.

Градоначальник вручил благодарность первому секретарю правления российских писателей Светлане Василенко за плодотворную творческую работу, активную общественную деятельность в сфере культуры, популяризацию современной русской литературы. Также медалью «За заслуги в культуре и искусстве» были награждены известные литераторы страны.

Участники съезда в ближайшие дни посетят «Тарханы», проведут мероприятие в областной библиотеке им. Лермонтова.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otkryl_sezd_soyuza_rossiyskikh_pisateley/

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