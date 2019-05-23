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На имущество Егора Крида могут наложить арест — соцсети

23 мая в 19:09 144 просмотра
Mash сообщает о том, что певца Егора Крида, уроженца Пензы, могут быть проблемы с налоговой.

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Паблик Mash сообщает о том, что певца Егора Крида, уроженца Пензы, могут быть проблемы с налоговой.

Артист якобы задолжал около 300 тысяч рублей транспортного налога, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на паблик. Если он не погасит долг, то ему могут запретить выезд за границу и наложить арест на имущество.

«Ребята из районной инспекции № 31 по Москве мечтают поболтать с Егором. На бывшем белом пятне «Блекстар» — два дела. Одно — за неуплату транспортного налога в 278 тысяч рублей за «гелендваген». Второе — еще около 30 тысяч — пени за просрочку этого платежа», — сообщает источник.

Официальной информации по этому поводу в настоящее время нет.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/BxihzJIDUjQ/

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