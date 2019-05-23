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Ко Дню России Пензу украсят 350 тысяч цветов (видео)

23 мая в 20:08 94 просмотра
, чтобы поразить жителей буйством красок.

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В Пензе началась массовая высадка декоративных растений. В каждом районе готовят клумбы, чтобы поразить жителей буйством красок.

В сквере «Копилка пословиц» уже вовсю идет высадка цветов. Клумбы общей площадью более 280 квадратных метров подготовили заранее. Совсем скоро на них распустятся 16 тысяч цветов. Преимущественно это будет целозия и нескольких видов бархотки.

Рисунок в 2019 году у клумб — новый. Архитекторы стараются ежегодно менять цветочные композиции. А время для высадки выбрано не случайно, все растения должны расцвести к 12 июня, чтобы Пенза встретила День России во всей красе. Наслаждаться цветочными красками можно будет до наступления холодов.

«Они будут постоянно цвести, потому что это гибрид. Клумба будет в красках до позднее осени», — рассказала мастер озеленений Ленинского района МУП «Зеленое хозяйство» Наталья Борисова.

Чтобы украсить весь город, приготовлено 350 тысяч цветов. Своего часа ждет и клумба у аэропорта. Там ее украсит не только цветочная композиция, но и кукла в национальном наряде. Румяная красавица будет встречать гостей, как и положено, хлебом и солью, сообщает телеканал «Экспресс».


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