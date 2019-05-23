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Пензенская «Лагуна-УОР» стала обладателем кубка России (видео)

23 мая в 20:11 92 просмотра
«Лагуна-УОР» сумела его завоевать в 2015 году. В финале дружина Михаила Крюкова обыграла «Аврору» из Санкт-Петербурга. И снова судьбу титула решил единственный мяч.

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Пензенские мини-футболистки вернулись домой с кубком России. Последний раз «Лагуна-УОР» сумела его завоевать в 2015 году. В финале дружина Михаила Крюкова обыграла «Аврору» из Санкт-Петербурга. И снова судьбу титула решил единственный мяч.

С сезона 2014−2015 годов, когда пензенской команде удался золотой дубль, девушки постоянно останавливались в шаге от титулов, но теперь пошел новый отсчет. Настрой на финал кубка России был особым, ведь в соперниках — вновь питерская «Аврора», и «желто-синие» горели желанием взять реванш за поражение в финале чемпионата страны. Несмотря на то, что матч для пензенских девушек складывался непросто, они смогли найти в себе силы, переломить ход игры и довести ее до победы.

«Думаю, девочки и так все поняли. Я только просил продолжать гнуть свою линию, мы, в принципе, неплохо играли, только не могли реализовать некоторые моменты. Можно полагать, что это был реванш. С другой стороны — чемпионат и кубок страны — это два разных соревнования, поэтому мы их рассматривали отдельно. Рад, что выиграли», — сказал главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Сейчас эмоции уже немного улеглись, но улыбки до сих пор не сходят с лиц девушек. На тренировку они выходят с чувством выполненного долга. Особенно волнительным финал стал для Александры Черновой и Ксении Ольковой. В 2019 году решающие игры кубка проходили в их родном городе — Тюмени, поэтому девушки хотели поднять трофей над головой у себя дома.

«Это не описать словами, была очень счастлива, что выиграла в своем городе. Конечно, с одной стороны обидно, что не в Пензе, так как у нас там много болельщиков. На игру пришли родители, близкие, друзья, все переживали. В Тюмени знают о нашем клубе, причем не только семья, но и многие любители мини-футбола, поэтому нас очень сильно поддерживали», — рассказала капитан «МФК «Лагуна-УОР» Ксения Олькова.

Теперь у команды будет время на отдых. 30 мая игроки «Лагуны-УОР» уйдут в отпуск и соберутся вместе уже 15 июля, после чего команда начнет подготовку к новому сезону, сообщает телеканал «Экспресс».


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