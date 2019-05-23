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Общий размер зарплатного долга в Пензенской области снизился на 84% (видео)

23 мая в 19:49 126 просмотров
, социальной защиты и демографии региона совместно с сотрудниками прокуратуры Пензенской области приняли участие в открытом межрегиональном интерактивном форуме по вопросам оплаты труда. Он прошел в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие специалисты из всех регионов Приволжского федерального округа.

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Представители министерства труда, социальной защиты и демографии региона совместно с сотрудниками прокуратуры Пензенской области приняли участие в открытом межрегиональном интерактивном форуме по вопросам оплаты труда. Он прошел в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие специалисты из всех регионов Приволжского федерального округа.

Мониторинг задолженности по оплате труда в государственных и муниципальных учреждениях в Пензенской области ведется еженедельно. Кроме того, на постоянной основе специалисты минтруда проводят встречи с трудовыми коллективами. А для большей результативности для работников организована «горячая линия», информация о которой поступает в прокуратуру и другие уполномоченные органы. Опытом решения проблем невыплаты зарплат в ходе интерактивного форума пензенские специалисты поделились со своими коллегами из других регионов Приволжского федерального округа.

«Активное взаимодействие регионального правительства, министерства труда, прокуратуры области, УМВД, СУ СК, УФНС, УФССП и управления Росреестра позволили восстановить с начала 2018 года права порядка 9000 работников организаций и предприятий региона, добиться выплаты им более 166 миллионов рублей неполученного своевременно вознаграждения за труд. В сравнении с апрелем 2018 года общий размер зарплатного долга в регионе снизился на 84%", — рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

Еще один положительный опыт, реализуемый в Пензе, — поддержка предприятий, в которых трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья. Для таких организаций предусмотрены субсидии для возмещения затрат на оплату тепла и электроэнергии.

«Основное условие — должно быть не менее 50% инвалидов от общей численности работников предприятия, при этом компенсируются до половины затрат, но не более одного миллиона рублей в год», — пояснил Евгений Трошин.

Открытый межрегиональный интерактивный форум собрал руководителей прокуратур, уполномоченных органов власти, правоохраны и общественности для обмена опытом и поиска комплексного решения проблем невыплаты или задержки зарплаты. Под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — Сергея Зайцева, представитель каждого субъекта рассказал о ситуации на местном уровне и способах борьбы с этой проблемой. Все результаты обсуждения во время видеоконференцсвязи будут использованы в дальнейшей работе, сообщает телеканал «Экспресс».


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